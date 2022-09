Primera Nacional #CHACO For Ever va por el pasaje

Un nuevo desafío tiene For Ever. El “Negro” sabe que no depende de sí mismo, pero si gana y se dan algunos resultados, logrará el pasaje al Reducido y luchará desde allí por el segundo ascenso que ofrece la Primera Nacional a la Liga Profesional del fútbol argentino.

El equipo de Daniel Cravero debe triunfar este domingo, a las 18.30, como local ante Estudiantes (Buenos Aires) y esperar que no ganen cuatro equipos: Chacarita, Morón, Deportivo Madryn y Maipú. Si esto ocurre, el “Negro” estará clasificado. De todas maneras, si se da una victoria de cualquiera de los cuatro elencos mencionados, un triunfo para el “Negro” será clave y lo dejará al borde del pasaje de cara a las últimas jornadas.

Habrá cuatro cambios: Tanto Gaspar Triverio como Yair Marín y Diego Sánchez Paredes cumplieron sus sanciones por cinco amarillas, mientras que Enzo Gaggi ya está recuperado de un golpe que le impidió estar en Tandil. Los que dejan el 11 en relación al elenco que viene de empatar 2-2 ante Santamarina son Lucas Fernández, Alexis Niz, Emanuel Díaz y Gastón Novero.

En Estudiantes, un cambio obligado ya que Delfor Minervino llegó al límite de tarjetas amarillas en el triunfo de la semana pasada como local ante San Martín de San Juan por 1 a 0. Nicolás Fernández se mete en el 11. El “Pincha” en el décimo lugar con 50 puntos, a solamente una unidad de For Ever que tiene 51.

FOR EVER: Gastón Canuto; Gaspar Triverio, David Valdez, Yair Marín y Leandro Allende; Enzo Gaggi, Diego Sánchez Paredes, Álvaro Cuello y Gonzalo Lucero; Claudio Vega y Luciano Giménez. DT: Daniel Cravero.

ESTUDIANTES: Lucas Bruera; Juan Cruz Randazzo, Lautaro Lusnig, Nicolás Fernández y Stéfano Brundo; Enzo Acosta, Fernando Miranda, Sebastián Mayorga, Iván Smith y Facundo Castelli; y Alan Cantero. DT: Walter Otta.

Árbitro: Luis Lobo Medina. Asistentes: Manuel Sánchez y Mariano Cichetto. Cuarto: Gustavo Benítez. Estadio: Juan A. García, de For Ever. Hora: 18.30.