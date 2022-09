Volkswagen Caddy 2022, a prueba: una van multifacética, para trabajo o familia

Si todos fuéramos realmente prácticos y viéramos la vida con pura razón, no existiría ningún otro tipo de vehículo que algo como los MPV, vanes y minivanes. De ellos casi no se habla, pero una vez que los conoces hay muchísimas cosas que hacen sentido. Esto me ha pasado con la Volkswagen Caddy de Pasajeros 2022.

Volkswagen CaddyPasajeros Motor: 1.6 litros de 4 cilindros

Potencia: 110 hp @ 5,800 RPM

Par: 112 lb-pie @ 3,800 – 4,100 RPM

Transmisión: Manual de 6 velocidades

Tracción: Delantera

Frenos: Disco / disco

Capacidad de carga: 721 kg

Longitud: 4,853 mm

Consumo en ciudad: 12.3 km/l (cifra de la marca)

Capacidad del tanque: 55 litros

Lugar de fabricación: Polonia

En video

Hace algunos años maneje vans como Renault Kangoo, Kangoo Z.E y Tornado van. Además de haber viajado muchas veces en Crafters, Transit o Sprinters cuando toca tomar un shuttle. El común denominador con esos vehículos es que se sienten meramente como un vehículo de trabajo y ya. Con todo lo bueno y malo que eso implica.

Un vehículo de trabajo con identidad

Sin embargo, este Caddy aún en su configuración de carga tiene un feeling de SUV. Eso solo como adelanto. Porque como siempre vámonos por partes. Por fuera esta nueva generación es mucho más que un vehículo de trabajo. Ahora se ve que hay un verdadero esfuerzo en hacerlo atractivo para su público objetivo.

Faros LED, contrastes de color, calaveras LED, rines bitono de 17” y hasta colores llamativos muy alejados de los típicos, blanco, negro, plata o azul marino que tienden a dominar estos autos de trabajo. A mi me gusta cómo se ve y es que este Caddy a diferencia de otros Volkswagen, sí tiene un aire más de la gama meramente europea de la marca, y no tanto de modelos globales o regionales para América; ¡vaya! hasta tiene detalles de la familia I.D. en la parrilla inferior con ese patrón de rombos.

En medidas es un vehículo que en fotos se ve pequeño, tu pensarías que es una versión van de un Polo, pero nada que ver, usa la plataforma MQB Evo del Golf 8, León, Q3, A3, y compañía. Gracias a su adaptabilidad puede hacer que Caddy crezca hasta los 4,853 mm de largo.

Una variante de trabajo

En cuanto al Volkswagen Caddy Cargo, nos encontramos con una van que mantiene el diseño base, pero que claramente reemplaza elementos como la fascia por una en plástico negro y se deshace de los faros de LED para mantener los costos contenidos. Además de eliminar asientos traseros y ofrecer más opciones de sujeción para llevar nuestra carga.

Enfoque de trabajo, pero con varias soluciones para la familia

Vamos rápido con el interior. Aquí en formas tenemos todo lo más reciente de Volkswagen, un diseño más propositivo con un marco en plástico negro brillante que va desde el cuadro de instrumentos digital y hasta la pantalla táctil de 8” que usa este modelo.

En términos de equipo, hasta esta pantalla tiene la interfaz que usan los modelos europeos y los de Estados Unidos. Sí me gusta más la interfaz, pero debo admitir que se ve muy pequeña por tanto marco alrededor. Es compatible con Apple CarPlay y Android Auto. Facil de entender y operar.

Aquí también tenemos aire acondicionado de una sola zona, pero que usa los controles de los VW más europeos. Es decir, todo se controla con la pantalla y en este punto ya saben que opino de ello. Solo añade pasos a un procesos que podría ser más simple solo por buscar que se vea más tecnológico el interior.

Siguiendo con más detalles, tenemos puertos USB-C, freno de estacionamiento electrónico, sistema auto hold, cristales automáticos, espejos laterales eléctricos, cuadro de instrumentos digital, e iluminación LED interior activada por tacto y no botones como antes. Finalmente asientos tapizados en tela y con ajuste manual más un montón de espacios para guardar cosas en consola central y hasta en el techo.

El Volkswagen Caddy de pasajeros tiene capacidad para 7 personas.

En la segunda fila tenemos una configuración de tres asientos suficientemente cómoda par aun viaje largo, hay salidas de A/C y un par de puertos USB. Además algo que me gusta mucho es que tenemos puertas corredizas en ambos extremos para facilitar cualquier maniobra.

La tercera fila se compone de otros dos asientos, sencillos y con una posición muy baja, no la más cómoda, pero sí lo suficiente para aguantar un viaje de unas tres horas. Además puedes tener espacio exacto para las piernas.

En cuanto a carga hay algunos detalles. La cajuela abre en una pieza y no dos como en el Cargo Van. Así que necesitas mucho espacio para poder abrirla. Otra cosa, de hecho, una ventaja, es que si quieres, puedes desmontar todos los asientos para hacerte una van con capacidad de llevar hasta 721 kg de carga en lo que puedas acomodar ahí dentro.

Con mucho espacio para el trabajo

Al frente del Caddy Cargo, el diseño es similar al del Caddy para pasajeros, aunque de inmediato se nota el cambio en ciertos acabados que pierden detalles estéticos en pro del ahorro de costos. Cabe destacar que tiene la misma pantalla táctil que el modelo de pasajeros aunque no es compatible con Apple CarPlay ni Android Auto.También pierde el cuadro de instrumentos digital, entre otros detalles enfocados al confort.

En cuanto a Caddy Cargo Van nos encontramos con una parte trasera simple. Solo lleva una puerta corrediza y dos puertas en la parte trasera, su área de carga es de 3.7 metros cúbicos y puede cargar hasta con 779 kg.

La van con más seguridad del segmento

Rápidamente, seguridad: tenemos 6 bolsas de aire, frenos ABS, control electrónico de estabilidad, asistente de ascenso en pendiente, cámara de reversa, detección de fatiga y sensores de proximidad delanteros y traseros. Todo muy bien, incluso los espejos laterales son enormes y la visibilidad buena en toda dirección. Aún así para esos 4.8 metros de largo siento que hubiera sido bueno tener monitor de punto ciego.

En cuanto a Caddy Cargo, tenemos control de estabilidad y frenos ABS, pero solo una bolsa de aire, la del conductor. Además si se quiere ayuda para estacionar, los sensores de proximidad son opcionales. Un detalle que creo debería ser de serie pues al no tener visibilidad hacia atrás, ayuda mucho tener un apoyo de ese tipo.

Las bondandes de una plataforma tan adaptable como la MQB EVO

Cuando te decía que este Caddy se siente más como un SUV que como un vehículo de carga es totalmente cierto. La plataforma MQB EVO me sigue sorprendiendo, porque se adapta a absolutamente todo: sedán, hatch, SUV, hot hatch y hasta vehículo de carga.

La sensación que te da al manejar es la de ir en un SUV de la familia Volkswagen. Tiene suavidad, una marcha muy bien resulta, cómodo y los baches no se sienten como que van a destruir el auto. A pesar de lo alto que es y que claramente tiende a balancear la carrocería, no hay una verdadera sensación de riesgo, al menos no a las velocidades normales de ciudad y carretera. Incluso el eje trasero no se siente saltón cuando no llevas peso como en otras camionetas de este tipo.

Todo en general está muy bien en cuanto al manejo y cómo se mueve esta van. Materiales y equipo me parecen adecuados, pero sí hay algo que me tiene con dudas es el motor. Por un lado es bueno que tenga una mecánica extremadamente conocida, probada y comprobada, con fácil acceso a refacciones, pero que a la vez en desempeño, siento que queda un poco corta.

Me explico. Usa el motor atmosférico de 1.6 litros de 4 cilindros que produce 110 hp y 112 lb-pie de par, misma máquina que llevan Polo, Vento, Virtus, Ibiza, Arona y muchos otros autos del grupo en México. En este caso se asocia a una caja manual de 6 velocidades que manda el poder al eje delantero.

No estoy pidiendo que lleve un súper motor para que sea rápida y se sienta deportiva, no. Pero siento que aún sin carga a veces necesita tiempo para moverse. No es que no pueda, pero se agradecería que pudiera ayudar a no esforzar tanto la máquina para hacer lo que le pidas en ciertas ocasiones. ¿Con esa plataforma por qué no el 1.4 TSI? o bien, para quienes le vayan a dar un uso extensivo y más de trabajo, un motor diesel para consumos aún mejores y esa mejor facilidad de movimiento para cuando lleve más peso.

Referente a consumos; con poco tráfico, buscando el manejo más eficiente y sin llevar tanta carga, logré obtener números de entre 10.5 km/l a 11 km/l. Nada mal sinceramente. Aunque ya con carga y forzando el motor puedes andar en los 7.8 – 8 km/l.

Aunque sea el modelo de carga, se sigue manejando muy bien

Respecto al modelo de carga la motorización es exactamente la misma, la diferencia es la capacidad de carga con un total de 779 kg para la versión Cargo contra los 721 kg de la de pasajeros. Sorprende que a pesar de ser un modelo de carga que se deshace de los lujos, la marcha se siente igual de sólida, de refinada y que aporta confianza.

No hay otra van de este tamaño que se sienta así de bien. Eso sí, al perder algo de detalles de aislamiento de sonido, es más notorio el sonido del rodar de las llantas, el ruido exterior e incluso el del trabajo de la suspensión, pero para ser un vehículo exclusivo de trabajo, me sorprende.

Al tener la misma mecánica en ambos casos, también pienso que sería interesante tener la opción a una versión diesel para aprovechar al máximo sus capacidades.

8.1 Acabados8 Seguridad8 Equipamiento8 Infoentretenimiento7.5 Comportamiento8 Motor8 Transmisión8 Consumo7.5 Espacio10 A favor El manejo no es como el de un vehículo de trabajo, se siente mucho mejor

Mucho espacio y soluciones

El nivel más alto de seguridad entre las van de pasajeros En contra Costos elevados contra sus rivales

Solo hay una opción de motor y transmisión

Algunos bugs en el sistema de infoentretenimiento

Sí, el precio es alto, pero tiene ciertas ventajas que salen a relucir a largo plazo

Del Volkswagen Caddy para pasajeros me gusta el manejo, lo práctico que es, lo amplio y que tiene un nivel de equipo bueno para sentirse cómodo en todo momento. No fui tan fan del motor, pero entiendo porque Volkswagen lo eligió, pues es fácil de reparar, piezas no tan difíciles de conseguir y una mecánica probada y comprobada en los caminos de todo México.

Todo esto, pero especialmente una plataforma tan buena como la MQB Evo tiene su costo. El Caddy para pasajeros arranca desde los $568,500 pesos, pero solo las variantes con pintura blanca. Si quieres un color como este rojo hay que pagar poco más de 10,000 pesos por esa opción.

Me parece un gran producto, pero hay un gran detalle que se llama Peugeot Rifter que tal vez es un poquito más pequeña, pero tiene una variante con motor turbo a gasolina, o bien una a diesel. Una de sus versiones hasta con monitor de punto ciego y sus precios más altos son casi $20,000 más bajos que donde arranca Caddy para 7 pasajeros.

En papel suena increíblemente bien, pero con una mecánica turbo y una diesel también vienen otros retos. Como cuidados y precauciones más fuertes para la mecánica, así como refacciones no tan accesibles ni fáciles de encontrar. No digo que sea imposible, pero la red de distribuidores y volumen de venta de las mismas no se compara con la de Volkswagen. Entonces hay que pensarlo bien ¿no?

Gran vehículo de trabajo

La versión de carga repite las buenas calidades de manejo y acierta en asistencias como el ESC. Me gustaría verlo con al menos otras tres bolsas de aire y con una mecánica más fuerte para trabajos más demandantes. Su precio es de $483,000 y es considerablemente más alto que el de sus rivales de Peugeot y Renault, mismos que pierden en sensaciones de manejo y en algunos elementos de seguridad, pero ganan en optimización de costos.