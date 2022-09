Cinthia Fernández gastó 100 mil pesos en el supermercado: qué producto no puede dejar de comprar

En la emisión de este lunes de Momento D (El Trece), el tema del día fueron los aumentos de precios a la hora de hacer las compras cotidianas. Así fue que Cinthia Fernández prestó el ticket de su última compra en el supermercado y reveló cuánto gasta: mostró que pagó casi 100 mil pesos al abastecerse en un mayorista.

“Perdón que lo diga, pero doce tarros de café… ¿No toman mucho café?”, se sorprendió Fabián Doman al ver el resumen de la compra al detalle. “Yo sí, mucho, mucho. Las nenas no. Pero no sabés lo que me dura. Yo desde el año pasado que no compraba café. Aceite tampoco compraba desde el año pasado”, explicó la panelista, quien es mamá de Charis, Bella y Francesca.

“Al mayorista la última vez fui hace dos meses y gasté 65 mil, 70 mil pesos. Esto hay que prorratearlo por los meses que te dura. Yo compré el bulto de galletitas, el bulto de la salsa para los fideos”, explicó acerca de cómo organiza sus compras. “Hizo negocio, diría un economista, porque esta misma compra dentro de un mes va a valer entre 7% y 8% más”, dijo el conductor. “Tengo una despensa grande y eso me alcanza para dos meses, pero algunas cosas me duran mucho más. El aceite y el café me duran un montón”, dijo Cinthia.

Pese a sus explicaciones, Mercedes Ninci -también presente en el panel- cuestionó uno de los ítems de la compra de la ex vedette. “Si el café está caro, no hay que comprarlo. Hay es esperar que salga la oferta”, dijo la periodista acerca de su manera de ahorrar. Pero Cinthia no dio a lugar a la sugerencia. “El único vicio que tengo es el café de chocolate, ¿y me lo vas a sacar? ¡No fumo, no chupo!”, cerró.

Cinthia Fernández revisó el ticket de su compra en el supermercado junto a Fabián Doman Cinthia Fernández revisó el ticket de su compra en el supermercado junto a Fabián Doman

Cinthia y Matías Defederico siguen enfrentados en un conflicto que parece no tener fin. En esta oportunidad, Analía Frascino, la madre del exfutbolista, generó polémica al contar que la modelo no ponía los bienes a su nombre para “no pagar los juicios que debe”.

Frente a esta grave acusación, la panelista decidió revelar su patrimonio en unas historias que publicó en su cuenta oficial de Instagram. “Investigan mi patrimonio. Tengo un Honda Fit y una Mercedes que me regalo mi expareja, cuya compra se efectuó en parte con la venta de mi anterior camioneta, y el 08 fue una tortura que me lo firmara”, señaló Cinthia y mostró imágenes de los vehículos.

Los posteos de Cinthia Fernández para responder a las acusaciones de Matías Defederico (Foto: Instagram) Los posteos de Cinthia Fernández para responder a las acusaciones de Matías Defederico (Foto: Instagram)

Además, Cinthia aprovechó para aclarar: “Para información de la señora, era mi plata porque correspondía al valor de 2 autos míos anteriores, que nunca vi la plata de esa venta (uno ganado en lo de Susana y otro comprado cuando no lo conocía a él)”.

Luego, Fernández se refirió a la casa en un country de zona norte, donde vive con sus tres hijas: “Agrego la mitad de esta casa, que no sé en qué se basan para decir que sale la plata que publican (tremenda desubicación) porque hasta el punto que yo sé nadie vino a tasarla y ustedes agentes inmobiliarios que yo sepa no lo son”.

También Cinthia señaló que quiso llegar a un acuerdo con Matías por esa propiedad, pero él no quiso. “Casa que propuse poner tanto la mitad de él como la mía a nombre de mis hijas y que nunca más pague nada. Asegurando así sus derechos”, señaló. Y explicó cuál la respuesta del exfutbolista cuando le propuso que la propiedad esté completamente a nombre de las nenas. “¿Saben qué contestó el señor? ‘Ni en pedo para que metas un macho ahí adentro como ya metiste antes’ (Por mi ex pareja que ustedes saben que esté muy bien económicamente). Y si hay algo que no necesitaba era vivir de mí, por el contrario, pagaba el colegio de mis hijas, ese macho sin ser padre de ellas”, manifestó en referencia a Martín Baclini.