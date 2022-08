CHACO For Ever derrotó a Chacarita en el “Gigante”

En el marco de la 30ª fecha de la Primera Nacional, el equipo de Cravero sigue consiguiendo cosas importantes, el elenco chaqueño superó a Chacarita por 2 a 0. Los goles llegaron en el complemento, el primero de Bruno contó con una floja intervención de Losas y el segundo gol llegó tras una gran jugada colectiva que coronó muy bien Álvaro Cuello.

El conjunto chaqueño tuvo un rendimiento muy interesante, en el primer tiempo careció de claridad para lastimar a un “Funebrero” sin demasiadas ambiciones ofensivas. En el complemento y tras los goles, For Ever manejó el partido con criterio y sin sufrir sofocones sobre el arco de Canuto. El próximo domingo, el “Negro” visitará a Guillermo Brown de Madryn y buscará continuar por la buena senda en el sur argentino.

EL PARTIDO

For Ever lo comenzó al partido jugando en campo rival, con presión alta y un despliegue notable de Emanuel Díaz, el conjunto de Cravero buscó ser protagonista en la primera mitad. A Chacarita le costó los primeros minutos, el elenco de Venturelli no podía mantener la pelota, pero con el correr de los minutos la visita se acomodó y con Perdomo y Fredes muy participativos equilibró el juego.

El “Negro” fue intenso y la presión surgió efecto, recuperó muy rápido la pelota, pero no tuvo contundencia ni profundidad más allá de algún remate de Gaggi o la más clarita de Lucas Fernández que Losas atajó de manera notable.

Chacarita no tuvo mucho la pelota y tampoco le importó mucho, cuando la tuvo se hizo un momento para tener alguna chance, pero encontró bien parado a Canuto que le sacó una pelota de gol a Fredes. El partido se fue al entretiempo con paridad en el resultado y con un equipo chaqueño que quiso más pero que no tuvo claridad para lastimar a Losas.

En el complemento, Chacarita lo quiso jugar más adelante, adelantó sus líneas y quiso tener más ambiciones. For Ever no tuvo la claridad de la primera mitad, pero el gol destrabó todo. Apareció Bruno, recientemente ingresado para sacar un remate muy violento que mostró una floja reacción de Losas para convertir el primer tanto de la tarde.

Minutos después llegó el segundo tanto de Cuello, tras una enorme jugada colectiva. Con el segundo gol, todo fue de For Ever, manejó la pelota con criterio y estuvo cerca de golear a un Chacarita que no mostró reacción.

Los minutos finales sirvieron para que el “Negro” se lleve todos los aplausos de su gente y que Chacarita muestre un nivel que no va de la mano con la rica historia del club de San Martín.

El elenco de Cravero consiguió su tercer triunfo al hilo, se encamina con tranquilidad a la clasificación al reducido. Superó a Chacarita y en el mejor momento del equipo en la competencia, visitará a Guillermo Brown de Madryn el próximo domingo a las 15 horas.

FOR EVER (2): Gastón Canuto; Lucas Fernández, David Valdez, Yair Marín y Leandro Allende; Enzo Gaggi, Emanuel Díaz, Álvaro Cuello y Gonzalo Lucero; Claudio Vega y Luciano Giménez. DT: Daniel Cravero.

CHACARITA (0): Federico Losas; Tobías Fernández, Alejandro Manchot, Abel Masuero y Juan Alvacete; Hernán Fredes y Luciano Perdomo; Juan Cruz González, Enzo Hoyos y Agustín Piñeyro; y Facundo Parra. DT: Marcelo Venturelli.

Goles: 22ST Enzo Bruno (FE). 29ST Álvaro Cuello (FE).

Cambios: ST Gastón Novero por Lucas Fernández (FE). ST Martín Garnerone por Claudio Vega (FE). ST Rodrigo González por Agustín Piñeyro (C). 7ST Diego Sánchez Paredes por Emanuel Díaz (FE). 10ST Tomás Berra por Alejandro Manchot (C). 13ST Gaspar Triverio por Enzo Gaggi (FE). 21ST Enzo Bruno por Gonzalo Lucero (FE). 23ST Ignacio Russo por Enzo Hoyos (C). 31ST José Méndez por Tobías Fernández (C). 31ST Mauricio Tevez por Hernán Fredes (C).

Árbitro: Andrés Gariano. Asistentes: Gonzalo Ferrari y Matías Coria. Cuarto árbitro: Nelson Bejas. Estadio: “Juan Alberto García”, de For Ever.