Del trabajo por cuidar una boa albina a la mejor excusa que le inventó un novio infiel: 36 hechos de Cinthia Fernández

1. Nació el 11 de octubre de 1988. Es hija única; su mamá, Johanna, la tuvo a los 18 años.

2. Siempre quiso independizarse. A los 15 años consiguió un trabajo bañando perros y cuidando una boa albina en una veterinaria por 30 pesos al mes.

3. Otra de sus changas fue repartir volantes por la calle.

Cinthia Fernández publicó en su Instagram una imagen que encontró de cuando tenía la misma edad que Bella, una de las gemelas. "¡Estamos iguales!", escribió en su cuenta

4. Al terminar la secundaria pensó estudiar Marketing, pero la carrera no estaba disponible en la UBA y no quería que sus padres le pagaran una universidad privada. No la siguió. Hoy reconoce que estudiar es una asignatura pendiente.

5. Su primera participación en televisión fue en 2005 en un concurso de belleza llamado Miss Match del programa ShowMatch. Vicky Xipolitakis era otra de las participantes.

Cinthia Fernández, Miss Match 2005

6. En 2007 fue la integrante más joven de Gran Hermano Famosos. Su paso por la casa no pasó desapercibido y tuvo varios enfrentamientos con sus compañeros. Uno de los más fuertes fue el que mantuvo con Carlos Nair Menem, que terminó con ella cortándole la ropa con una tijera. En ese momento se peleó también con la ex Bandana Lissa Vera, quien intentó impedir el desastre y terminó lastimada.

7. También quiso poner laxante en el café de sus compañeros, pero Gran Hermano la retó. Y hasta hizo pis en el pasto, al lado del jacuzzi, para no tener que caminar hasta dentro de la casa.

8. En el reality aseguró que su madre era hija biológica del folclorista Horacio Guarany. Sin embargo, hace un tiempo se arrepintió de haber hablado de eso: “Es un tema que le corresponde más a mi mamá que a mí. Si lo dije tiempo atrás fue de inconsciente, recién arrancaba en la tele. Incluso cuando falleció él tuve un montón de comentarios en chiste burlándose del tema. El dolor lo sabe uno solo, es un tema de mi mamá, lo tengo que respetar si ella quiere hablar o no”.

La furia de Cinthia Fernández contra Carlitos Nair Menem y Lissa Vera en GH Famosos

9. Una de las primeras polémicas que protagonizó fue como Abey Díaz. Bajo ese nombre aparecían fotos y videos suyos en sitios eróticos. Ella aseguró que se las tomaron bajo presión y mediante engaños, cuando soñaba con ser famosa.

10. “Yo me la banco, pero hasta el día de hoy me pesa haber salido tan en pelotas. Yo prefería hacer eso (salir casi desnuda) antes que acostarme con cualquier viejo para ir a la televisión. Porque hay distintos caminos”, aseguró en LAM.

11. A los 19 años efectuó una denuncia contra el cómico Tristán y abrió una gran polémica en los medios de comunicación ante el trato que reciben las vedettes y modelos cuando hacen teatro.

Cinthia Fernández fue una de las estrellas de Stravaganza, el espectáculo de Flavio Mendoza donde brilló con sus dotes de bailarina y acróbata (Verónica Guerman / Teleshow)

12. Inició la demanda en 2007, cuando abandonó la obra Más loca que una vaca, argumentando que el humorista le había pegado una cachetada tras bambalinas. Pero en 2019 los jueces le dieron la razón a Tristán y determinaron que la bailarina debía resarcirlo con 200 mil pesos.

13. “Esta decisión (judicial) es por las cosas que yo dije, pero no por las que él hizo. Claramente, porque la Justicia es tan divina en este tipo de casos. Por eso yo me pongo tan loca cuando escucho chicas que denuncian esto. Porque es tan difícil de probar. Y yo tuve testigos que se dieron vuelta por miedo a perder su trabajo”, declaró Cinthia el año pasado. Es que en su momento, y en la época donde eran muy pocas las chicas que se animaban a hablar y a denunciar situaciones de este tipo, nadie había tomado en serio sus dichos.

14. Tiene más de tres millones de seguidores en Instagram y dos millones en Twitter.

15. Fue figura en el Patinando. Al comienzo le tenía miedo a los patines, pero por sus dotes gimnásticas, más las horas de entrenamiento, llegó a las semifinales.

Cinthia Fernández, Patinando por un sueño

16. Siguió con Tinelli. En el Bailando participó en el 2011, 2012, 2015, 2018 y 2019, cuando bailó junto con quien fuera también su pareja en la vida real, el empresario rosarino Martín Baclini. Sus hijas la acompañaban a sus galas de ShowMatch y protagonizaban desopilantes momentos con Tinelli convirtiéndose en verdaderas protagonistas de la noche. Solían correr a los brazos del conductor para pedirle que las revolee por el aire. Durante la previa corrían por el estudio y por los pasillos, hasta que una noche una de las nenas se agarró el dedo con la puerta y hubo que frenar la diversión un rato para que Cinthia y Marcelo pudieran tranquilizarla.

17. Gala a gala, Cinthia sorprendía por su forma de bailar, sus dotes de acróbata, la perfección de su trabajo pero también por sus peleas y escándalos. Una de sus performances más recordadas fue aquella en el 2011 en la que “accidentalmente” se le salió la parte inferior de la malla y quedó completamente desnuda.

Cinthia Fernández, desnuda en el Bailando

18. En una cena conoció a Matías Defederico, en ese momento figura de Huracán.

19. Al tiempo comenzaron a noviar. En 2013 nacieron las mellizas Charis y Bella, y en 2014 se mudaron juntos a Qatar, por una oferta de trabajo para el futbolista.

20. Al volver a Argentina nació Francesca, la tercera hija de la pareja, pero al mismo tiempo se separaron. Luego de un breve distanciamiento, se reconciliaron. Defederico pasó por equipos de Chile, India, Turquía y Ecuador, entre otros países. Ella lo siguió a todos lados, excepto a la India.

21. En 2016 trascendieron rumores de infidelidad por parte del futbolista. En 2018 terminaron rompiendo para siempre. Comenzó un conflictivo divorcio que todavía perdura.

22. Mientras estaba embarazada de sus gemelas tuvo un antojo insólito: comer garrapiñadas a las cuatro de la mañana.

Charís y Sharick pesaron más de un kilo y medio cuando nacieron y llegaron un mes antes de la fecha programada (Verónica Guerman / Teleshow)

23. Charis y Bella (se lee Bela) son gemelas y nacieron el 15 de octubre de 2013. Francesca es 13 meses menor que sus hermanas: nació el 24 de noviembre de 2014. Al haber tan poca diferente entre unas y otra, la bailarina suele hablar de sus hijas como si fueran trillizas.

24. A Bella la querían llamar Sharick pero no se lo permitieron porque era un nombre no registrado. “El nombre de la más grande y tranquila va a ser Charis, es griego y significa graciosa. Este lo eligió Matías, lo sacó de un libro de nombres porque hicimos todo un análisis con libros y listas. Y a su hermana la vamos a llamar Sharick (significa hija de Dios)”, explicó en Intrusos.

25. Para diferenciar a las gemelas le colocó a Charis un collar y a Bella, no. “Posta, están muy iguales y esta semana me las confundí fácil 10 veces”, reveló en una historia de Instagram. Además suele diferenciarlas porque Bella tiene una cicatriz en uno de sus ojos. Son tan iguales que un día retó a una cuando la que había realizado la travesura era la otra.

"La idea es no tener más hijos después de este embarazo, pero encima me vino nena y yo quiero un varón. No puedo ver más el color rosado. ¡No lo soporto más!", contaba risueña Cinthia Fernández luego del nacimiento de Francesca

26. Desde chicas, sus hijas la acompañan a los programas donde participa. Uno de los momentos más desopilantes ocurrió en el ciclo de Vero Lozano. “¿De qué trabaja mamá?”, le preguntó Cinthia a una de las mellizas que, mientras jugaba en el living de Cortá por Lozano, agarró el micrófono y respondió: “¡Mueve el culo!”.

27. “Siempre voy por más, yo soy de ir al frente en las buenas y en las malas, me encanta dar pelea y luchar cuando algo no me da”, aseguró en el suplemento Ahora, en diciembre de 2018.

28. En una entrevista contó que su obsesión estética es la depilación. “Me encanta tener piel de bebé”, explicó.

29. En 2017 fue precandidata a diputada por el partido UNITE. En sus redes sociales –en portaligas y una tanga de color negro– adelantaba que si llegaba al Congreso lucharía por distintas problemáticas relacionadas con los conflictos familiares, como las demoras en la Justicia para definir la cuota alimentaria.

30. Su lista Vocación Social obtuvo el 1,1% y no pudo competir en las elecciones generales. Aún así consiguió más sufragios que los partidos de Guillermo Moreno y Juan José Gómez Centurión.

Cinthia Fernández es fanática del Crossfit

31. En 2015 se filtró el video íntimo de una pareja. Cinthia Fernández, lejos de negarlo, reconoció que era la protagonista del video. “No lo voy a ocultar, es un video de hace siete años. Era con mi pareja estable, aparentemente es un pelotudo, porque yo no me di cuenta, no le dije de grabarnos, no tengo ese morbo. Me siento muy incómoda, es lamentable. No estoy haciendo nada que no haga alguien en su vida cotidiana. No me da vergüenza porque no fue una decisión mía. Me da vergüenza por mis nenas y por mi pareja. Tengo relaciones como cualquiera, no me hago la monja”, explicó por televisión.

32. “Tengo un diente partido, tengo como una porcelanita, porque un día teniendo relaciones sexuales se me partió, y me ahogué con el diente y empecé ‘aghnh, aghhh’. Hice así y lo escupí”, contó en un vivo de Instagram.

33. Estaba en Córdoba haciendo temporada cuando su auto quedó abollado por el granizo. Lo llevó al chapista, lo sacó arreglado y cuando avanzaba por la autopista nuevamente la sorprendió una tormenta de piedras. “No llegué nunca a un puente y se me agujereó todo el auto nuevo”. Desde entonces quedó traumada por el granizo.

Cinthia Fernández se tomó unas vacaciones a Bariloche junto a sus tres hijas, Charo, Bella y Francesca (Instagram)

34. Reconoció que le fueron infiel varias veces, pero una de las situaciones fue tan ingeniosa como insólita. “Tenía una pareja con la que habíamos quedado que esa noche dormíamos juntos, pero que salía y se juntaba con sus amigos. Pero me cayó a las tres de la tarde, en vez de caerme en un horario normal como las tres de la mañana después de comer con sus amigos, con una denuncia policial”, arrancó en LAM.

35. “Mucho tiempo después me enteré de que se había ido de gira con un montón de chicas. Y la denuncia era trucha. Un amigo de esa persona tenía muchos papeles de esos. Era una denuncia policial, con sellito y todo. La firmó y me dijo: ‘Me tuvieron detenido e incomunicado’. Yo me la re comí. Fue un genio, un maestro para irse de fiesta. La hizo divina”, concluyó divertida.

36. Este año se sumó a una plataforma para adultos. “No quería hacerlo, pero yo necesito la guita y la propuesta económica es buena”, se sinceró Cinthia frente al micrófono de Alejandro Castelo. Y tras dejar en claro que tenía muchos pruritos al respecto, agregó: “Yo necesito la guita porque mantengo toda mi casa y tengo muchísimos gastos. Me sirve la guita. Para mí es como un laburo, tengo que trabajar de sexy y lo hago”.