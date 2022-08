For Ever rescató un verdadero puntazo en Tucumán al igualar 0 a 0 ante San Martín, en juego disputado este lunes por la noche en “La Ciudadela” por la 27ª fecha de la Primera Nacional de fútbol. Hubo más de 30.000 hinchas alentando al “Ciruja”.

El equipo de Cravero fue inteligente y se cerró muy bien atrás, sobre todo en el complemento, y hasta dispuso de un par de chances para ganar el partido (Allende y Marín), pero no la pudo meter.



El árbitro Julio Barraza pitó todas las divididas a favor del local, pero ni siquiera así los tucumanos pudieron torcer la historia. El empate le permitió al “Negro” seguir en zona de Reducido y ahora volverá a ver acción el domino, a las 16.30, cuando reciba a Defensores de Belgrano.

EL PARTIDO

San Martín salió decidido en busca del partido, plantándose de mitad de cancha para adelante bajo la conducción de “Tino” Costa y Larralde. For Ever, por su parte esperó ordenado y replegado atrás intentando aguantar esos minutos furiosos del local. Cuando el equipo chaqueño le tomó la mano al partido que le proponía el “ciruja”, se adelantó y presionó arriba, no lo dejó salir con comodidad ni tranquilidad a San Martín y se las ingenió para tener aproximaciones buenas.

For Ever copó la mitad de cancha con un gran despliegue y mucho sacrificio lo que le permitió cerrarle todos los caminos al “santo” tucumano. El elenco local solo llegaba con pelota detenida, que eran favorables para el arquero Canuto o los defensores del “negro”. Un remate débil de Cuello le llevó a San Martín a tomar más recaudos por lo que ya no solo se preocupó por atacar sino también por defender. Primer tiempo inteligente y prolijo de For Ever para irse al descanso sin goles.

Para el complemento, San Martín nuevamente salió decidido intentando agarrar desprevenido a For Ever que estaba firme, ordenado y atento. Bloqueó el centro, dejó las bandas para que el “ciruja” llene el área de centros que facilitaban el trabajo de la defensa. Cravero acomodó su equipo para que se juegue como quería For Ever, atrás, cediendo protagonismo, pero sin sufrir. La desesperación de los tucumanos se sintió con el correr de los minutos y De Muner, el entrenador local, puso muchos delanteros, aunque ya era más empuje que juego claro y colectivo.

En el final del partido estuvieron las acciones más claras. For Ever lo tuvo con un remate de Lucero que se fue al lado delánulo; y dos por la vía de arriba con los cabezazos de Marín y Niz. Mientras que el local llegó también por arriba y tras la floja salida de Canuto, sobre la línea sacó Valdez.

Fue empate del “negro” en un reducto complicado ante el escolta del campeonato, pero quedó conforme con la producción el equipo chaqueño.

Marcos Daniel Acosta

SAN MARTÍN (0): Nicolás Carrizo; Nicolás Sansotre, Hernán Pellerano, Fernando González y Franco Quiroz; Brian Andrada, Rodrigo Herrera, Alberto Costa, Valentín Larralde, Rodrigo Gómez; Juan B. Miritello.

DT: Pablo De Muner.

FOR EVER (0): Gastón Canuto; Lucas Fernández, David Valdez, Yair Marín y Franco Canever; Emanuel Díaz; Gaspar Triverio, Álvaro Cuello, Enzo Bruno y Leandro Allende; Luciano Giménez. DT: Daniel Cravero.

Cambios en el segundo tiempo: 1′ F. Jourdan por R. Herrera (SM); 15′ P. Argañaraz por R. Gómez (SM); D. Sosa por B. Andrada (SM); 30′ C. Llama por T. Costa (SM); 843′ I. Maggi por F. González (SM(; 15′ G. Alarcón por E. Bruno (FE); 18′ G. Lucero por G. Triverio (FE); 25′ A. Niz por E. Díaz (FE); 25′ M. Garnerone por L. Giménez (FE);

Árbitro: Julio Barraza. Asistentes: Gerardo Carretero y Lucas Pardo.

Estadio: “La Ciudadela”, de San Martín.