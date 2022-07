Promesas que se las lleva el viento…. Padres Autoconvocados

Después de retirarse el acampe de Padres Autoconvocados de las veredas de French 266 donde están los Juzgados del Menor y Familia Nro 1 a cargo de Karina Feldmann, el Nro 2 a cargo de Patricia Sa, si acaso la más polémica ya que es la pareja del Procurador General Jorge Canteros y la que más causas nuclea , el Nro 5 a cargo de Laura Varela y el Nro 6 con Laura Parmetler, por pedido del Superior Tribunal de Justicia , asegurando que si accedían a retirarse se acelerarían los procesos legales de las causas que nuclea este grupo.

El grupo de Padres Autoconvocados pasó desde noches de frío y lluvia al calor de un brasero sin contar las noches de calor furioso que pasaron el 2021 acampando, de manera pacífica, sin molestar ni interrumpir siquiera el tránsito, con el único propósito de lograr una revinculación con sus hijos /nietos . Todos ellos son víctimas de obstrucción de contacto , causas que llevan algunas hasta más de 5 años sin ser resueltas. Todo este tiempo perdieron contacto con sus hijos, nietos, sobrinos. Ignoran cual es el estado de los menores y lamentablemente a la lentitud exasperante de la Justicia hay que sumarle la ineficacia para solucionar estas cuestiones básicas. Todo este tiempo que no ven a sus hijos no se los devuelve nadie, ni a ellos ni a los menores que están sumidos en la incertidumbre de por que no ven a Mamá , a Papá , a los Abuelos, los tíos , por que les cercenaron el derecho de crecer sanos y felices.

En palabras de un alto funcionario del Superior Tribunal de Justicia, quien reconoció que GRACIAS AL ACAMPE a que se visibilizó y difundió la desidia, el favoritismo, los desmanejos de las Juezas de Familia, se impuso un ritmo de trabajo que antes de este acampe no había ocurrido, “ahora si están trabajando” reconoció .

Como asi tambuén dijo que “por la fuerza y la presión del acampe de Padres Autoconvocados hubo avances que deberían valorarse y nonperder de vista , así como también reconoció el aval de la Jueza Patricia Sa en una de las causas más conocidas y antiguas de obstrucción de vínculo. Sa estaría avalando con su accionar, a la parte obstructora , yendo así contra los derechos del niño, así como también reconoció abiertamente que, luego de una reunión con el Equipo Interdisciplinario, que trabaja articulado con el Poder Judicial, allí es donde se elaboran los informes que son elevados a las Juezas, no cuenta CON PERSONAL CAPACITADO NO TIENEN GENTE TAN PREPARADA, y por cuestiones de presupuesto eso no lo pueden modificar ya que es una tarea concienzuda elaborar un perfil psicológico, lleva tiempo (superior a los 40 minutos, una hora que es lo que dura una entrevista con integrantes del Equipo Interdisciplinario) y capacidad dos cosas de las cuales están carentes.

Pasado en limpio , el Superior Tribunal de Justicia reconoce abiertamente que NO tienen gente capacitada , qye no están profesionalmente, a la altura de los requerimientos ,y nada pueden hacer y aquí llega el “ ahhh perooo” por que culpan de esto al Poder Ejecutivo de recortarles el presupuesto , lo cual no los habilita a contratar a profesionales que SI están capacitados. En que quedamos? En que son completamente concientes que están haciendo todo mal pero no les importa. No les importa la salud quebrada de estos padres ,el bienestar físico y psicológico de los menores obstruídos, nada, cierran con una “ y sabés que pasa, el Ejecutivo no nos da más dinero para poder contratar gente y hay que hacer lo que se puede con los que están pese a que no estén capacitados”

Y no es una broma, están los audios de prueba.

Se consultaron fuentes y se pudo llegar a una confirmación que volverán los Padres Autoconvocados y esta vez en forma definitiva , hasta que no se resuelva la uĺtima causa que los nuclea nadie se moverá de allí , pues como es su lema , no tienen alineación política alguna , y la vida de sus hijos /nietos NO se negocia.

Ahora, es necesario que se recurra a esta medida extrema para ser tenidos en cuenta? Tan poco valoran las vidas, el tiempo, los afectos, que están en sus manos las Juezas de Familia?