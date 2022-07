Mercedes-AMG GLB 35 4Matic, a prueba: Un hot hatch en cuerpo de SUV

Si hace unos años te hubiera dicho que las camionetas deportivas iban a tener más presencia que coupés y hatchback deportivos en el mundo, me hubieras tirado de a loco, pero hoy prácticamente hay una de cada tamaño. Mercedes es un claro ejemplo de ello y hoy con nosotros tenemos al Mercedes-AMG GLB 35 4Matic. Un hot hatch en cuerpo de SUV y lo hemos puesto a prueba.

En video

Mercedes-AMG GLB35 4Matic Motor: 4 cilindros turbo de 2.0 litros

Potencia: 306 hp @ 5,800 rpm

Par: 295 lb-pie de par @ 3,000 – 4,000 rpm

Transmisión: Automática doble clutch de 7 velocidades

Tracción: 4Matic (AWD)

Peso: 1,824 kg

Frenos: Disco perforado / disco perforado

Suspensión delantera: Independiente / adaptativa

Suspensión trasera: Independiente / Adaptativa

0-100 km/h: 5.5 segundos

Vel. max: 250 km/h

Logitud: 4.65 metros

Capacidad de la cajuela: 570 litros

Capacidad del tanque: 60 litros

Consumo en ciudad: 8 km/l

Lugar de fabricación: Alemania

Deportividad notoria, pero aún manteniendo lo elegante

Tienes espacio, tienes comodidad, tienes refinamiento y si quieres, tienes punch cual hot hatch. A nivel estético la verdad es un producto deportivo discreto. Porque a pesar de que tiene poder, no lo grita de una forma tan extrovertida como otros.

Veamos, tenemos un kit aerodinámico con una fascia de tomas de aire grandes, un splitter afilado, la parrilla panamericana de Mercedes-AMG, rines de 19” de diseño deportivo que me gustaron mucho para una camioneta de este estilo.

También tenemos faldones, difusor, salida de escape doble y un pequeño alerón en la parte trasera. Son muchos elementos sí, pero como te digo, tan bien integrados que no se ve de mal gusto. Cabe aclarar que esta versión que nos mandaron tiene un paquete estético opcional que oscurece contornos de parrilla, rines y filos de ventana para verse más deportivo

Ahora ubiquemos al GLB. En el rango de los SUV de Mercedes es el segundo, solo por debajo tiene al GLA y por encima al GLC. Es una opción que está muy enfocada al mercado de Norteamérica, pues ese diseño tan cuadrado y que maximiza el espacio es característico de nuestra región.

Mide 4.6 metros de largo lo que la coloca más o menos en el centro de su segmento, mucho más grande que un GLA, pero tampoco sin pisar el terreno de GLC, justo para aquellos que buscan algo más de espacio en este tamaño de camioneta.

Equipo, espacio y lo necesario para un gran sabor deportivo

Por dentro la historia de la gama más reciente de Mercedes-Benz continúa, es decir, un diseño muy atractivo, buenas combinaciones de materiales y mucha tecnología.

Como te habrás dado cuenta, este tablero es prácticamente el mismo que veremos en toda la familia de acceso de la marca, es decir, muy parecido al de la familia A; Clase A, GLA, CLA, etc. Y es que comparte la plataforma con esos modelos, por lo mismo especificaciones y equipo es prácticamente igual.

Vamonos como siempre con lo más relevante. Primero vamos a tener al buen MBUX colocado en pantalla doble, una al centro para infoentretenimiento y la del cuadro de instrumentos, que por cierto, es altamente personalizable y en estos modelos AMG, ofrece algunas vistas y secciones de datos enfocadas a lo deportivo como: medidor de fuerzas G, temperatura de aceite, niveles de batería, uso de potencia y par, entre otros.

Regresando a la pantalla, no hay queja alguna en operación, fluidez o funciones, vaya hasta con el control de voz puedes pedir que cambie la iluminación ambiental, que prenda el A/C, que busque direcciones, etc. Lo que a veces no me gusta tanto es que cuando conectamos CarPlay o Android Auto el espacio que utiliza es algo pequeño.

En el apartado del toque de AMG, tenemos volante deportivo, sí con los pads táctiles de Mercedes que te permiten controlar el cuadro de instrumentos o la pantalla, aunque lo que me encantó es que tenemos un selector de modos de manejo en forma de perilla y también otros selector rápido para ajustes del modo individual o para apagar el control electrónico de estabilidad y permitir un manejo casi sin rienda suelta.

También llevamos asientos de corte deportivo y hasta cinturones en color rojo. Son esos detallitos que transforman al auto y que de verdad te hacen sentir en algo especial.

Ahora respecto al resto del equipo tenemos asientos de ajuste eléctrico con memoria, A/C automático de doble zona, un sistema de audio tradicional, vaya no está firmado por ninguna marca, pero al menos tiene lo suficiente, bajos claros y agudos definidos.

También tenemos llamada de emergencia, espejo electrocrómico, navegación, la conectividad con la app de Mercedes Me para ver info y controlar ciertas cosas de la camioneta desde nuestro celular, freno de estacionamiento electrónico, puertos USB-C y techo panorámico.

Creo que en equipo de confort y conectividad no estamos mal, solo siento que por precio ya hubiera estado bien ver el sistema de audio Burmester de la marca.

Hablando de seguridad, no queda duda que la estructura es de primer, nivel, tampoco queda duda que está bien que tenga de serie 7 bolsas de aire, ABS, control de tracción y estabilidad, un modo de manejo para conducción sobre piso mojado, cámara de reversa y sensores de proximidad.

Aquí como siempre con las tres alemanas es que las asistencias a la conducción avanzadas son opcionales y cuando pagas poco más de 1.3 millones de pesos esperas que al menos el freno autónomo o el monitor de punto ciego sean de serie. No me digan que es imposible, porque las japonesas llevan mucho tiempo ofreciendo estos elementos de serie y no como opcional.

El espacio es uno de sus mejores argumentos y es que con una carrocería tan cuadrada, tienes lugar de sobra a lo alto y a lo largo, a lo ancho no está mal, pero vaya no es como que mida los 2 metros de una GLS. Al menos en esta variante de dos filas de asientos la cajuela también es gigante, tiene capacidad de 570 litros. Ahora en amenidades, tenemos dos salidas de A/C, un puerto USB y descansabrazos.

9.2

Acabados9 Seguridad9 Equipamiento9.5 Infoentretenimiento10 Comportamiento9 Motor10 Transmisión10 Consumo7 Espacio10 Precio8 A favor Equilibrio entre comodidad, equipo y desempeño.

Por ese precio no hay otro SUV con estas características de manejo y sobretodo espacio.

El MBUX sigue siendo de lo mejor en la industria. En contra Su naturaleza de SUV se hace presente al límite.

Aún no hay una suite completa de asistencias a la conducción de serie.

Como SUV una maravilla de desempeño, como deportivo puro… se nota que sigue siendo un SUV

Al volante del GLB 35 se nota perfecto el sabor deportivo de AMG, pero tampoco podemos negar que aún con todas esas mejoras, la naturaleza de SUV sale a flote. Pero bueno, primero los datos duros. La plataforma como ya te decía es la plataforma de vehículos compactos que mueve a toda la familia A, por ello mismo también lleva el motor turbo de 4 cilindros que en esta iteración 35 produce 306 hp y 295 lb-pie de par. Su caja es una automática de doble embrague de 7 cambios y tiene la tracción 4 Matic, es decir tracción en las cuatro ruedas.

Segundo, tenemos modos de manejo Sport, Sport + e Individual. En el Sport+ tienes acceso a la puesta a punto más bronca, más explosiva y hasta la posibilidad de apagar el ESC para darle rienda suelta total su manejo. Ya en el modo individual puedes configurar como responde el motor, asistencias, transmisión y hasta la suspensión, porque sí, tiene suspensión adaptativa.

Puedes elegir entre un modo Confort donde es casi como ir en cualquier otro SUV, aunque con una pisada algo firme, pero totalmente soportable o bien, pasarlo a un modo mucho más duro para pista, aunque claro sacrificando algo más de confort. Aquí sí he de notar que aunque se siente más cualquier golpe en el camino, sigue manteniendo cierto nivel de confort, leve pero para nada tan seco como un A35 hatchback, por ejemplo.

Ahora dinámicamente, me queda claro que tiene poder de sobra, esos números que porta son números que ves en los hot hatch más emblemáticos del mundo y este GLB puede acelerar igual de bien, el 0-100 km/h le toma solo 5.5 segundos y de verdad sientes como esa tracción en las cuatro ruedas le ayuda a salir disparado cual bala, se siente bronco te sorprende como una camioneta acelera así.

El tema son las curvas y es que aunque es plataforma es buenísima y por experiencia propia en circuito con varios A35, CLA 35 y A 45S que manejé, sé que esos autos se sienten realmente en otro nivel de desempeño y para bien. En el GLB , la verdad está la explosividad a la par, pero al momento de trazar curvas se nota el extra de peso y altura naturales de una camioneta, aún cuando tenga la suspensión algo rebajada y gran parte de su masa cerca del suelo por los diferenciales. No lo hace mal, definitivamente, pero sí se nota que es más un vehículo familiar que uno que fácilmente se puede adaptar para decirse deportivo.

Ojo, transmite seguridad, se controla bien, sabes que puede confiar en su agarre y frenos, pero esa sensación de ligereza e hiperactividad que te da un hot hatch puro está algo diluida aquí. Un detalle más son los frenos, mira nada más ese tamaño y el hecho de tener discos perforados, porque obvio tienes que lidiar con más peso que detener.

Ya para hablar de consumos, pues la verdad ges que e normal estar entre 7.8 y 9 km/l en ciudad. Con poco tráfico si te pasas a unos 12 km/l, pero cuando tienes este nivel de poder, será menos frecuente el que cuides que tanto pisas el acelerador.

Por equipo, refinamiento, comodidad, espacio, e imagen el Mercedes-AMG GLB 35 es un gran paquete, realmente enamora siempre y cuando todo lo que mencioné antes sea tu prioridad por encima de sensaciones de manejo más crudas y rabiosas. Si el manejo es tu pilar y lo demás va en segundo plano tienes a todos los AMG 35 de la Clase A y CLA, o incluso cerca de ahí, una aproximación más pura en un Toyota Supra o BMW Z4. Ahora mejor dime tú. ¿Preferirías una camioneta deportiva o bien un deportivo puro?