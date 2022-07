FELIZ CUMPLE!!! CHACO For Ever celebra su 109º Aniversario

Un año más de festejos para For Ever. Este miércoles 27 de julio festeja 109 años de vida. De Alfredo López Lotero a Deolindo Felipe Bittel. De Abraham Rabinovich a Juan Alberto García. Dirigentes destacados que dejaron su huella. Y hoy por hoy con Héctor Gómez a la cabeza desde el 2011.

Los logros futboleros más importantes de la historia: un Nacional B, seis Regionales, el Argentino B de 2013, 34 torneos liguistas y el ansiado ascenso desde el Federal “A” a la Primera Nacional logrado el 5 diciembre del año pasado en la final ante Gimnasia y Tiro con 10.000 hinchas del “Negro” en Santiago del Estero.

EL NACIMIENTO

En junio de 1913, el Centro Sarmiento (después Club Atlético Sarmiento) organizó un amistoso en la localidad de Las Palmas. Como los caminos estaban intransitables, se decidió el traslado vía fluvial; corriendo el costo del pasaje de ida por parte de la Comisión Directiva.

La estadía estaba a cargo del club local, pero el traslado de vuelta debía ser abonado por los integrantes del plantel superior. Muchos de esos jugadores (los “rebeldes”) consideraron desacertada la decisión de los directivos y comenzó entonces una crisis interna en el seno del equipo que provocó que en la noche del jueves 26 de julio de ese año, los mismos presentaran sus renuncias asesorados por un abogado Navarro que vivía en inmediaciones de la Plaza 25 de Mayo.

Al día siguiente, 27 de julio, la misma Plaza -con la llegada de la noche- se convirtió en lugar de reunión de esos jóvenes impetuosos que luego de una breve sesión en el domicilio de don Santos Encina (Wilde y Santa Fe) se dirigieron a la casa de don Humberto Brignole, en Salta 39. Allí, en un cuaderno de tapas duras se labró el Acta de Fundación del club.

El nuevo club se iba a llamar Chaco San Fernando, pero como este nombre no conformaba a varios de sus fundadores, consultaron a un empleado municipal, de origen inglés, conocido como Míster King. La imaginación de dicho individuo no se hizo esperar y así se reemplazó el nombre de San Fernando por el de Chaco For Ever (Chaco por siempre).

Aquellos deportistas visionarios y emprendedores fueron: Alfredo López Lotero (primer presidente), Justino y Pascual Soto, Humberto Brignole, José Ramón García, Andrés y Juan Gauna, Ernesto Sambarino, Alberto y Raúl Cassiet, Arturo Gutiérrez, Crescencio Parras, Aniceto Merlo, Adolfo Gómez Cúneo, Manuel Talavera y Edmundo Sustaita.

EL PRIMER CLÁSICO

Aunque no existe una fecha precisa, el primero clásico entre Sarmiento y For Ever se jugó a fines de 1913 en la cancha del “decano”, que por entonces estaba ubicada en la hoy Plaza 12 de Octubre. Los ¿rebeldes? de For Ever ganaron 4 a 2, naciendo así el clásico del fútbol chaqueño.

La primera cancha de For Ever estaba ubicada donde hoy se encuentra la escuela Nº 2. Tuvo una autorización municipal para ocupar el predio y luego, en 1928, debió alquilar enfrente, donde hoy se encuentra la Plaza España, en la denominada “Cancha de Chapas”.

Y en cuanto a los colores, un estudiante de derecho, de apellido Maistegui, practicante de fútbol, en una oportunidad se presentó a jugar con una casaca a rayas negras y blancas que pertenecía al club Estudiantes de Buenos Aires.

El atuendo impactó a todos en For Ever y adoptaron los colores como propios. Los torneos de Primera División de la Liga Chaqueña de Fútbol comenzaron en 1925 y allí se consagró campeón Sarmiento. Luego, vinieron en fila siete títulos consecutivos de For Ever, desde el ‘26 hasta el ‘32, en lo que fue la etapa más ganadora de la historia del “negro” en el plano local. Luego fue campeón en el ‘35 y pasaron 13 años hasta volver al título en el ‘48: después, cuatro festejos seguidos.

En 1948 For Ever realizó la compra del predio actual, en avenida 9 de Julio 2222. Tuvieron que pasar 12 años, con la campaña de los “100 mil ladrillos” incluida, para que el “Negro” juegue su primer partido allí: fue el 25 de mayo de 1960 en un amistoso ante Cerro Porteño.

REGIONALES

La década del ’60 estuvo marcada por el inicio del torneo Regional, que permitía clasificar al Nacional para jugar contra los grandes del fútbol argentino. En su primera participación, For Ever logró el gran objetivo al vencer en la final a Racing de Córdoba (2-1 en La Docta y 0-0 en Resistencia).

Luego llegaron los festejos en el ’73 (3-0 como local a Mandiyú en duelo decisivo), ’74 ante Atlético Paraná (derrota 0-2 en Entre Ríos y goleada 4-0 como local); ’79 ante Guaraní Antonio Franco de Posadas (triunfo 2-0 en casa y derrota 2-3 en Misiones); en el ’80 ante Atlético Concepción de la Banda del Río Salí (0-0 en casa y triunfo 2-0 en Tucumán); y ’83 otra vez ante Guaraní (0-1 en Posadas y victoria 3-1 en Resistencia). Esas grandes gestas le permitieron a For Ever jugar seis Nacionales y codearse con Boca, River, Independiente, Racing y San Lorenzo, entre otros destacados equipos del país.

EL GRAN FESTEJO

En 1986 se abolieron los Regionales y se creó el Nacional B. For Ever, que inauguró el cemento en su estadio ese año, lo jugó desde la primera temporada (86-87) y logró su gran sueño de llegar a Primera División el 27 de mayo de 1989 al vencer en la última fecha a Lanús por 1 a 0 con el recordado gol de penal de Felipe Di Marco, ante un “Juan Alberto García” repleto. Allí llegaron dos años en la Primera División del Fútbol Argentino, hasta el descenso en el ’91.

Luego, otras tres temporadas de Nacional “B” y el descenso en el ‘94. El Argentino “A” del 95-96. Otros dos Nacional “B” y un nuevo descenso en el ’98. Y a partir de allí las horas más oscuras de For Ever, con Concurso de Acreedores y una figura de Órgano Fiduciario hasta el 2011, cuando volvió la institucionalización. Igual el “Negro” se las ingenió en ese lapso para ganar muchos títulos en el plano local: once en cinco años, del 2000 al 2004 (suma 34 campeonatos en total en el plano doméstico), y participó de todos los Argentino B desde el 2000 en adelante.

Ya en 2013 For Ever consiguió pegar el salto que pretendía al Argentino A tras ganar en las finales ante Juventud Unida de Gualeguaychú, con el festejo en los penales. Y desde ahí, ocho años en el ahora denominado Federal A hasta lograr, el 5 de diciembre de 2021, el ansiado retorno a la Primera Nacional del fútbol argentino con el ascenso consumado ante Gimnasia y Tiro de Salta en Santiago del Estero.

La entidad hoy se encuentra en pleno crecimiento y proceso de reestructuración tras los duros años que pasó en los albores del 2000. A fines del 2019 pudo inaugurar su microestadio, que permite un mayor desarrollo institucional y la llegada de más jóvenes para practicar las distintas disciplinas que hoy se realizan en el club como handball, hockey, karate, gimnasia aeróbica, gimnasia artística, patinaje, básquetbol, vóleibol, kick boxing, fútbol femenino, newcom y baile de danza artística. Y este cumple 109 llegó con un gran reglao: la dirigencia confirmó la compra de un predio cercano a Colonia Popular -que era muy añorado por todos los forevistas- en el que se creará un Centro de Entrenamiento Profesional.