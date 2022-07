“Hay una feroz corrida cambiaria” promovida por grupos económicos y “aprovechada” por JXC

El presidente del bloque de diputados del Frente de Todos, Germán Martínez, aseguró que la Argentina enfrenta “una feroz corrida cambiaria” que es promovida por “sectores de la economía concentrados” que buscan terminar “en una devaluación brusca” y denunció que esa situación es “aprovechada” por la coalición opositora Juntos por el Cambio.

En un reportaje con Télam, Martínez opinó sobre la situación económica planteada por la inestabilidad cambiaria y el aumento de la inflación, hizo un balance de las leyes aprobadas desde que asumió la conducción del bloque en reemplazo de Máximo Kirchner, y expresó un fuerte respaldo a la ministra de Economía, Silvina Batakis.

– ¿Cómo observa el aumento del dólar blue y de los precios que se vienen registrando en las últimas semanas?

– Estamos ante una feroz corrida cambiaria impulsada principalmente por los sectores de la economía nacional que están posicionados en dólares y aprovechados por sectores de la oposición, básicamente Juntos por el Cambio, que no viene de ahora. Desde hace cuatro semanas están tratando de generar las condiciones necesarias para dar un salto abrupto en el tipo de cambio y eso significa una devaluación brusca. Esa devaluación no es más que una transferencia de recursos de los que tienen su actividad en pesos a los que la tienen en dólares y esa es la madre de todas las batallas. Tenemos que acompañar y estar cerca de la ministra Batakis para que podamos dar tranquilidad a la economía y así continuar con los objetivos que tiene el plan económico.

– Desde el Congreso Nacional ¿cuál es el aporte que se puede dar en esta situación?

– Hay que sumar, como dice el presidente Alberto Fernández, los proyectos que consoliden la actividad económica productiva, generen puestos de trabajo y que mejoren los ingresos de los argentinos. A esos objetivos, Batakis los fue complementando con otros elementos, como la necesidad de tender al equilibrio de las cuentas públicas, que podamos fortalecer el perfil exportador de la Argentina que son generadoras de divisas y la moneda nacional a partir de la recuperación de las reservas del Banco Central.

– ¿Qué opinión tiene sobre el proyecto impulsado por miembros de su bloque para establecer un salario básico universal?

– El proyecto fue presentado en la segunda semana de mayo y estuve presente acompañando la presentación como militante político. Me parece que debe ser analizada y debatida. Sobre esa u otras iniciativas que tengan que ver con la transferencia de ingresos se tiene que tener en cuenta al universo al cual va dirigido, los montos de los recursos que se necesitan así como las fuentes de financiamiento. Ahora en el debate pueden aflorar otras ideas, otras herramientas en el mismo sentido. Hay que estar abierto a todas las posibilidades y alternativas. Aquí nunca hemos clausurado la posibilidad de realizar ningún debate.

– ¿Qué otros proyectos figuran dentro de la agenda parlamentaria para el segundo semestre del año?

– Tenemos dictamen sobre Compre Argentino que aún no pudimos llevar al recinto y empezamos a tratar el proyecto agro-bio-industrial. Tenemos otros temas pendientes vinculados a la salud donde ya se emitió dictamen en las comisiones como es la ley de Enfermería y tenemos pendiente el tratamiento de la creación de nuevas universidades. Hay proyectos de distinto tipo que seguro serán parte de la agenda sabiendo que tenemos desde ahora hasta mitad de septiembre, cuando llegará el Presupuesto 2023, que será el tema central de la agenda parlamentaria.

Martínez hizo un balance de las leyes aprobadas desde que asumió la conducción del bloque en reemplazo de Máximo Kirchner, //foto victor carreira

– ¿Qué análisis hace de su rol como presidente de bloque desde febrero hasta hoy?

– Estoy muy conforme con lo que hicimos como bloque. Fue una buena tarea colectiva, trabajar mancomunadamente y, a pesar de que sabíamos que hay debates internos en nuestro espacio político, tratar de garantizar la cohesión. Tuvimos posiciones muy claras, unívocas como bloque, que nos llevó a tener una agenda propositiva en el Congreso.

– ¿Y la relación con Juntos por el Cambio?

– Hemos encontrado en Juntos por el Cambio, a veces, una actitud totalmente cerrada ante la posibilidad de cualquier tratamiento, y en otros casos hemos podido establecer inclusive puntos de acuerdo. La ley de incentivos a la construcción la sacamos con el apoyo del PRO y no de la UCR, y como contrapartida, la ley de Cannabis la pudimos sacar con votos del radicalismo y no del PRO. Otros proyectos también los sacamos por unanimidad, como industria automotriz, con la mayoría de los bloques opositores acompañando. En otras ocasiones supimos construir agenda con bloques opositores que no son Juntos por el Cambio en temas importantes como las asignaciones especificas para la cultura y la comunicación. Además de otros temas que no tienen tanta trascendencia mediática, como los referidos a la salud, uno histórico, como la ley de VIH, con varias iniciativas que perdieron estado parlamentario y que incluso pudimos aprobarlas y lo hicimos con acuerdo con sectores opositores; y más recientemente la ley de cuidados paliativos que es otra ley importante.

– ¿Es un balance positivo, entonces?

– Yo creo que hemos sido capaces de construir colectivamente desde nuestro bloque una agenda que permitió en algunos casos ampliar la base de consensos incorporando a grandes sectores de la oposición y, en otros, llegando más ajustados; pero en ambos casos tuvimos la capacidad de poder llegar a los consensos para sacar las leyes necesarias.

Renta inesperada

El Frente de Todos buscará avanzar en agosto en la Cámara de Diputados con el debate del proyecto de Renta Inesperada con el objetivo de reforzar los recursos del Estado Nacional y para eso buscará enhebrar acuerdos con los bloques provinciales, informó Martínez.

El Gobierno Nacional envió en los primeros días de junio un proyecto de ley para gravar la renta inesperada de las empresas que registren ganancias extraordinarias derivadas del impacto global por la guerra en Ucrania, con el objeto de sumar nuevos recursos a las arcas públicas

Durante la entrevista con Télam, Martínez señaló que su aspiración era tratarlo antes de julio: “Pero no pudimos y ahora vamos a empezar el debate de esta herramienta muy interesante, importante, que nos puede generar un plus de recursos no solo fortalecer la acción del Estado Nacional sino para las provincias”, dijo.

En ese sentido, recordó que con la iniciativa se aumenta “la alícuota del impuesto a las ganancias de las sociedades y eso es coparticipable”, con lo cual se generan “recursos para las provincias”.

“Espero poder empezar a trabajarlo y generar las mayorías necesarias para poder aprobarlo”, apuntó el diputado.

Al ser consultado sobre cómo harán para juntar los 129 votos necesarios para aprobar el proyecto en Diputados, el legislador respondió: “Sacando a Juntos por el Cambio hay otros sectores opositores que creen en una sociedad más justa, que creen en la posibilidad que aquellos que obtuvieron un plus en sus rentas no por productividad ni inversiones sino por los procesos en los desequilibrios de los precios a partir de la Guerra de Ucrania, están dispuestos a analizar esta alternativa y hay que escuchar a todos”.

Según explicó, se comenzará con “una ronda del diálogo para llegar a un punto donde estemos en condiciones de dar dictamen y luego tener las mayorías necesarias para poder aprobarlo”.

El Frente de Todos tiene 117 votos y necesita una docena para alcanzar los 129 sufragios necesarios para votar esta iniciativa, ya requiere una mayoría absoluta porque se trata de la reforma de un gravamen coparticipable.

En ese contexto, el oficialismo busca conseguir el respaldo de los 4 legisladores del Interbloque Provincias Unidas -integrados por rionegrinos y misioneros-; 8 del Interbloque Federal -conformado por socialistas, cordobeses e Identidad Bonaerense-, los cuatro de la izquierda, 1 del Movimiento Popular Neuquino, y dos del bloque Ser.

La intención del oficialismo es convocar a una reunión informativa en los primeros días de agosto en la comisión de Presupuesto, que conduce el legislador Carlos Heller, y luego comenzar las conversaciones con los bloques denominados del medio para enhebrar los acuerdos para conseguir la mayoría absoluta.

La iniciativa de tres artículos propone aplicar en forma excepcional una alícuota adicional en el Impuesto a las Ganancias a las empresas sobre aquellas actividades que tuvieron una renta inesperada por la suba de precios como consecuencia de la guerra de Ucrania.

El gravamen será de una alícuota adicional del 15% “por única vez, sobre el excedente de la ganancia neta imponible que resulte de comparar aquella obtenida en el primer ejercicio cerrado a partir del primer día del mes inmediato siguiente al de la entrada en vigencia de este artículo, respecto de la del ejercicio anterior”, según dice el texto del proyecto.

Estarán alcanzados por esta tasa adicional las empresas cuya ganancia neta imponible o el resultado contable ajustado por inflación, correspondientes al primer ejercicio cerrado a partir del primer día del mes inmediato siguiente al de la entrada en vigencia de este artículo sea, como mínimo, de $ 1.000 millones.

También aquella sociedades cuyo resultado contable ajustado por inflación correspondiente al primer ejercicio cerrado a partir del primer día del mes inmediato siguiente al de la entrada en vigencia de este artículo resulte, como mínimo, superior al 10% del total de ingresos de ese período o un porcentaje igual o superior al 20% de aquel que representó en el ejercicio anterior.