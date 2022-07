Benedict Cumberbatch: estas son las películas menos conocidas del actor que interpreta a Doctor Strange

Hace unas décadas los actores que realizaban grandes blockbusters, aquellos que llevaban gente al cine, no solían hacer películas más independientes o de un corte festivalero. De otro lado, los que hacían films más de autor, esos que ganan premios alrededor del mundo tampoco participaban en superproducciones. Sin embargo eso ha quedado atrás y ahora los actores pueden ser y hacer el tipo de películas que quieran y con ello demostrar su versatilidad.

Ese es el caso de Benedict Cumberbatch, quien tan solo el año pasado participó en la película más taquillera de 2021, Spider Man: sin regreso a casa, y ese mismo año estuvo en cada una de las entregas de premios en las que también estuvo nominado por la película de corte independiente El poder del perro, film que por cierto estuvo solamente en streaming a través de Netflix.

benedict cumberbatch es conocido mundialmente por siu personaje de Dr. Strange en el UCM (Marvel) benedict cumberbatch es conocido mundialmente por siu personaje de Dr. Strange en el UCM (Marvel)

Benedict además de ser Dr. Strange, amado por niños y jóvenes en todos el mundo por este personaje de Marvel. También es uno de los histriones más reconocidos por la industria, gracias a su versatilidad que hasta el momento le ha dado dos nominaciones al Oscar, una por El poder del perro y otra por El código enigma.

Aunque hoy en día es un actor a quien casi todo el mundo lo reconoce por películas populares como Stark Trek: en la Oscuridad, Zoolander 2 o cualquiera de Marvel en la que Dr Strange haya estado involucrado, existen algunos otros largometrajes que debido a su naturaleza no llegaron a los cines en todo el mundo o quizá tuvieron una corrida breve a su paso por las salas. Por ello, a continuación un breve repaso por aquellas películas poco conocidas del actor británico que se encuentran en plataformas y en las que no necesariamente él lleva el rol protagónico pero logra destacar por su actuación.

Actor Benedict Cumberbatch arrives at a Dr Strange fan event ahead of the release of Marvel film ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’ in London, Britain, April 26, 2022. REUTERS/Hannah McKay Actor Benedict Cumberbatch arrives at a Dr Strange fan event ahead of the release of Marvel film ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’ in London, Britain, April 26, 2022. REUTERS/Hannah McKay

Tinker Tailor Soldier Spy

En 2011 Benedict se puso a las órdenes del sueco Tomas Alfredson para participar en este largometraje lleno de intrigas y espías en donde se convierte en un frío espía y aprendiz de Gary Oldman, quien por este film estuvo nominado a Mejor Actor en el Oscar. Este largometraje que actualmente se encuentra disponible en HBO Max, se desarrolla en los años 70, durante la guerra fría. Es en este momento que el fracaso de una misión especial en Hungría provoca un cambio en la cúpula de los servicios secretos británicos.

Uno de los defenestrados es el agente George Smiley. Sin embargo, cuando ya se había hecho a la idea de retirarse, le encargan una nueva misión: se sospecha que hay un infiltrado en la cúpula del Servicio y sólo alguien de fuera puede averiguar quién es. Con la ayuda de otros agentes jubilados, Smiley irá recabando información y encajando las piezas necesarias para descubrir al traidor.

La película está interpretada por Gary Oldman, como George Smiley, con la participación de Colin Firth, Tom Hardy. (Studio Canal)

Black Mass

Esta película de 2015 está basada en la novela de 2001 “Black Mass: The True Story of an Unholy Alliance Between the FBI and the Irish Mob”, escrita por Dick Lehr y Gerard O’Neill. En ella el actor de 45 años llegó luego de que Guy Pierce abandonó el proyecto. Cumberbatch da vida a Billy Bulger, hermano de James ‘Whitey’ Bulger (Johnny Depp) y a lo largo de la película se llevo la atención del público que en lugar de verlo como un actor secundario, sintió que se robaba la película.

Este drama policíaco que se puede ver en HBO Max se sitúa en Boston en el año 1975. Allí James Whitey Bulger (Depp) es una pieza más en la clase media del crimen organizado. Todo cambiará con la llegada a la ciudad del agente del FBI John Connolly (Joel Edgerton), que ofrece al gánster trabajar como informante a cambio de ayudarle a aniquilar a sus rivales mafiosos.

Barry Levinson iba a dirigir en un principio la película basada en la vida de Whitey Bulger, el jefe del crimen en Boston. (Warner Bros.)

Una guerra brillante

Esta es una de las películas más problemáticas en las que ha estado el actor, debido a su largo procesos de pre producción pero también a las ediciones que tuvo. En un inicio el film fue producido por Harvey Weinstein (coproductor del film y responsable de su distribución), quien ordenó al director diversos cambios que no fueron favorables y tras los que la crítica detestó el título. Sin embargo, tras el escándalo de Harvey, Alfonso Gómez-Rejón, director del largometraje lanzó un nuevo corte de la película pero la crítica y el público tampoco estuvieron complacidos con el resultado.

Este es un drama histórico ubicado a finales del siglo XIX en donde dos mentes brillantes, Thomas Edison (Cumberbatch) y George Westinghouse (Michael Shannon), compiten para crear un sistema sustentable de electricidad y poder comercializarlo en Estados Unidos en lo que se conoce como la ‘guerra de las corrientes’. La película que se encuentra disponible a través de HBO Max muestra la rivalidad entre ambos personajes en el siglo XIX al buscar el control de la electricidad.

La pelicula no contó con el apoyo de la crítica pese a tener dos ediciones distintas (HBO) La pelicula no contó con el apoyo de la crítica pese a tener dos ediciones distintas (HBO)

The Courier

En este film el actor británico vuelve al género de espías y tras la buena recepción que tuvo en su estreno en el festival de Sundance, la película fue comprada y distribuida a nivel internacional. Es un título del 2020 y Benedict interpreta a Greville Wynne, un hombre de negocios de la vida real que fue reclutado por los servicios secretos británicos y estadounidenses durante los años 60.

Sin ningún conocimiento de la misión real que iba a llevar a cabo, se le pidió a Wynn que haga algunas reuniones comerciales en la Unión Soviética, donde finalmente se puso en contacto con el dignatario Oleg Penkovsky, interpretado por Merab Ninidze. Penkovsky era un desertor que buscaba pasar información vital a Occidente para así evitar una guerra a gran escala. Wynn tuvo que elegir entre su seguridad personal y el futuro de su país.

Debido a la pandemia por Covid, el estreno de la cinta se retrasó hasta marzo de 2021. (Warner Bros.)

The Mauritanian

Esta fue una de las películas más aclamadas de 2021, pero a su vez también una de las más ignoradas por los miembros de la academia que no la nominaron al Oscar, a pesar de que en su corrida festivalera estuvo nominada a premios como el Globo de Oro. En este largometraje, Cumberbatch da vida al oficial Stuart Couch, quien en su labor es testigo de las tortugas y vejaciones que se le hacen a un hombre inocente recluido en Guantánamo. Durante el recorrido de prensa de esta película el actor habló sobre su negativa ante este tipo de situaciones, no solo en Guantánamo.

The Mauritanian narra la historia de Slahi con un guion que se inspira en gran medida en sus memorias Diario de Guantánamo, que se convirtió en un éxito de ventas en varios idiomas en 2016 tras haber sido censurado por el ejército estadounidense, para luego ser publicado en su totalidad después de su lanzamiento. En las manos de Rory Haines, Sohrab Noshirvani, M.B. Traven, cuenta cómo el escritor fue internado en el campo de detención de Guantánamo bajo sospecha de haber reclutado a los secuestradores del 11 de septiembre.