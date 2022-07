Mucho “ Abajo el Patriarcado” pero…. En Fiduciaria del Norte

En Fiduciaria del Norte , una de las grandes cajas del Estado chaqueño Fernando Esteban de Jesús Quiroga , quien convocó a los autores del sistema de Gestión Fappo para qu3 le achiquen el presupuesto de en ese entonces, 2019, 6 millones de pesos de costo operativo a un millón y la diferencia bueno…..habrá que preguntarle al Primo pródigo, otro de los Coqui Boys.

Refrescando memoria colectiva el sistema de gestión de Fappo fue el instrumento mediante el cual realizaron millonario desfalco funcionarios de la Gestión Peppo Capitanich II , quienes estuvieron presos en la Unidad de Servicio Penitenciario Provincial y algunos VIP de rotation en las distintas comisarias de la Provincia , cómodos eso si, pero privados de su libertad.

Quiroga convocó a los dos eruditos estos, y ahora los heredó Fernando Ventureira y su Vicepresidenta Mónica Pereyra, ex cuñada de Jorge Milton Capitanich , difícil que ellos no sepan que entre sus empleados encumbrados cuentan con un violento que hace 30 meses no paga la cuota alimentaria de su hija menor , con juicio de violencia de género en Cámara de Casación , con prohibición de acercamiento, todo judicializado pero “ la Patronal” léase Fiduciaria del Norte , no procede a aplicar los descuentos pertinentes para que estos sean depositados en la cuenta corriente habilitada para tal fin así como es difícil desconocer que además está cometiendo un delito más ya propio de una mente enferma y desquiciada reteniendo indebidamente hasta mantas de apego, juguetes y osos de la menor así como efectos personales DE USO FEMENINO EXCLUSIVO de su ex pareja , que hará con ellos? Señora Mónica Pereyra si lo ve con una cartera Jackie Smith o Sarkany sepa que no es de este sujeto y si huele a Dolce and Gabbana o Carolina Herrera tampoco , y su co- habitante temporal , un consumidor social de sustancias que fue cómplice y partícipe de todo esto.

Que bien anda el Estado y las políticas de género ,está copado de violentos el Gobierno