Primera Nacional For Ever ganó ante Mitre en el “Gigante”

En un partido complejo, porque For Ever quería pero no podía y porque Mitre fue muy mezquino, el “Negro” logró un enorme triunfo ante los santiagueños sobre el final del encuentro.

El gol de Luciano Giménez le dio tranquilidad al equipo tras 6 presentaciones sin victoria. El equipo de Cravero no tuvo un enorme partido, pero recuperó actitud y con eso le alcanzó para superar a un equipo que vino a buscar el punto y que estuvo cerca de llevárselo.

El próximo compromiso del equipo chaqueño será ante Sacachispas en Villa Soldati el próximo domingo.

EL PARTIDO

En el inicio del juego se vio a un For Ever con buena movilidad y con intenciones de dañar a Mitre, pero en la visita se destacó el trabajo del arquero Lugo en los primeros minutos. Lucas Fernández probó de lejos y obtuvo una buena respuesta de Lugo y Novero, de contragolpe, también intentó, pero el “1” visitante volvió a mostrar una gran reacción.

El conjunto de Cravero quiso ser dueño del partido, tanto Emanuel Díaz cómo Enzo Bruno fueron las manijas del equipo. Pidieron todas las pelotas y descargaron casi siempre de forma correcta, el jugador que brindaba desequilibrio individual, pero alternó buenas y malas.

Mitre lo buscó casi siempre a Santiago Rosales que mostró pinceladas de su calidad, además tanto Cerica como Romero, con mucha movilidad, buscaron atacar siempre a Canuto que prácticamente no tuvo trabajo.

El conjunto santiagueño mostró buenas conexiones en mitad de cancha, sobre todo cuando Gastón Díaz o Fioravanti tocaron la pelota, pero le faltó agresividad para lastimar la última línea del local. El 0 a 0 le cayó bien al primer tiempo, más allá de que el “Negro” tuvo mejores intenciones y las ocasiones más claras para irse en ventaja al descanso.

En el complemento, el equipo chaqueño tuvo la misma intención de ser protagonista que tuvo en la primera mitad, pero volvió a carecer de peso ofensivo, los ingresos de Luciano Giménez y Nicolás Trecco no le dieron mayor profundidad al equipo de Cravero.

Mitre, más allá del disparo de larga distancia de Rosales, no lo fue a buscar nunca, no quiso quedarse con los 3 puntos y fue absolutamente mezquino. Por su parte, el conjunto chaqueño no generó prácticamente peligro, pero recuperó en actitud. El equipo chaqueño corrió y metió y con eso alcanzó para que Emanuel Díaz filtre un gran pase para Giménez que controló la pelota a su favor, y definió con solvencia ante la salida de Lugo.

Llegó el gol de Luciano Giménez que tanto se hizo esperar, desató la alegría del hincha de For Ever que se hizo presente en el Juan Alberto García y rompió una racha interminable para el “Negro”. Su próximo partido será el próximo domingo ante Sacachispas.

Alan Radzanowicz

FOR EVER (1): Gastón Canuto; Lucas Fernández, David Valdez, Yair Marín y Leandro Allende; Gastón Novero, Emanuel Díaz, Enzo Bruno y Gonzalo Lucero; Martín Garnerone y Claudio Vega. DT: Daniel Cravero.

MITRE (0): Rodrigo Lugo; Rodrigo Tapia, Ariel Coronel y Lucas Landa; Gastón Díaz, Juan Alesandroni, Leandro Fioravanti y Germán Voboril; Ezequiel Cerica, Santiago Rosales y David Romero. DT: Pablo Richetti.

Gol: 41ST Luciano Giménez (FE)

Cambios: 17ST Oscar Gómez por Enzo Bruno (FE), 17ST Marcos Giménez por Gastón Novero (FE), 17ST Luciano Giménez por Martín Garnerone (FE), 23ST Facundo Juárez por Ezequiel Cerica (M), 32ST Nicolás Trecco por Claudio Vega (FE), 33ST Daniel González por David Romero (M), 38ST Guido Vadala por Santiago Rosales (M), 38ST Nicolás Goitea por Gastón Díaz (M), 42ST Alexis Niz por Gonzalo Lucero (FE).

Árbitro: Nicolás Ramírez. Asistentes: Ramiro Cabrera y Ramón Ortiz. Cuarto árbitro: Mauricio Martín. Estadio: Juan Alberto García, de For Ever.