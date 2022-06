Coqui enojadísimo si supiera le pide la renuncia ….

Es que va a ser un golpazo al “cora” del primer mandatario Chaqueño si se enterara que uno de sus hombres más ferreos , de confianza, que está a su lado desde hace mínimo 2 décadas , uno de lo que más trayectoria tiene acompañando al Gobernador en todos y cada uno de sus distintos roles políticos , quienes son cercanos a este hombre , hasta hace unos meses , hubieran jurado y perjurado que Jorge Milton era una deidad para este funcionario pero….pasaron cosas y … se mandó una MUY GRANDE en repercusión , si alguien se entera, en monto y una actitud desconocida e inexplicable de su parte ya que jamás tuvo una falla tan grotezca .

Quieren que digamos quien es el funcionario tan infiel? Les damos pistas: Egresado del Colegio Industrial , de muy joven ya ocupando cargos alternantes de Presidente y Vicepresidente del Club aurirojo de los amores oficialistas, el Club Sarmiento, hasta ahí vamos bien? Es ferviente hincha del Club Independiente, tanto que su arroba en twitter está relacionado a ese club, fue Director de Infraestructura Escolar durante tanto tiempo que se cansó, para desempeñar ese cargo , allá por el 2008 , comenzó a convocar gente de su entera confianza, incluso ex docentes suyos del Colegio Industrial, ex compañeros académicos , constructoras “amigas” ya que necesitaba tener , desde la nave 9 , todo relativamente bajo control, y así fue , exhaustivo trabajo para remendar, hacer y rehacer lo que se necesitara y no solo para Infrastructura Escolar , se agotó, se cansó , su equipo técnico se vio atacado por gremialistas y eligieron irse ya que algunos gozaban de una jubilación docente y además el contrato por los servicios prestados en la cartera de Infraestructura Escolar , ese fue uno de los motivos de ataques gremialistas y el otro es que a quien le “pegaban” se sabía que era por elevación, querían pegarle a Coqui pero no les daba el piné , a si que optaron por desgastar al hombre fiel , removerlo de su cargo y que termine yendo a pedir la escupidera al Jefe, a su Deidad quien lo premio por tantos años de mala sangre en Educación con la Presidencia de Lotería Chaqueña , y ahí fue justamente que no se sabe si fue a causa de un embrujo o que , que radicalmente cambió su conducta mandándose una macana mas que millonaria , que están haciendo mímica para tapar semejante falla , desfalco millonario y que el Jefe Capitanich no se entere por que eso le valdría el destierro para siempre de las mieles de las cuales hace años es beneficiario este funcionario, pero cometió un error , creyó que en la “mesa chica” quedaría sellado el silencio pero las paredes tienen oídos y los infieles la lengua larga, este funcionario no suma muchos adeptos tampoco a si que la info se filtró , la pregunta de los millones que desfalcó es como pretende hacer para que Jorge Milton no se entere del errorazo que cometió, empalagándose con dinero que no le pertenecía, la suma es muy alta , no es un vuelto que haciendo algunos dibujos y firuletes lo puedan cubrir , a si que ….

Si se enterara Capitanich , el Señor Gobernador de la Provincia del Chaco que su hombre mas férreo de confianza tocó ,demasiada, plata que no le correspondía , no sabremos que pasará cpn El…y El es….Gabriel Lemos , Presidente de Lotería Chaqueña.

Las aguas en el Gobierno provincial están turbulentas, y no hay pronóstico de mejoría. Como tomará Capitanich la actitud de Lemos , del desfalco, de ocultar y tratar de tapar todo, es como tapar el sol con la mano . Una puñalada de quien menos lo esperaba , pero capaz que corre con suerte Lemos y es disculpado por Su Alteza Jorge Milton I .