La Joven Ministra y sus negocios…. La Ministra Mimada por el Gobierno del Chaco

No por jóven es menos polémica la “Doctora” Pia Cavanna, no , no nos equivocamos es que el apellido Chiachio no formaría parte legal de su identidad. Es que cuenta la historia que cuando su Madre, Teyi se puso en pareja con Marcelo Chiachio, la actual Ministra de Desarrollo Social era una niñita y el apellido Chiachio fue a “préstamo” pues Pia de niña sufría bullying en la escuela por llevar el apellido de su Mamá , así fue que se naturalizó que se identifique con los dos apellidos. El “tierno Papá” ya tenía un hijo ,que padece síndrome de Down , con el que jamás tuvo trato si no hasta Diciembre 2021 que se lo arrancó del lado de su Madre ,la que durante 22 años fue la única responsable de su manutención, educación y crianza.

La maniobra que conllevó a que este adolescente esté ,hoy por hoy, en manos de su Padre biológico,Marcelo Chiachio , a quien NO conoce ya que se crio con su Mamá Alba Franco, se llevó a cabo en el Instituto Crecer con Todos con la venia de Guillermina Capitanich, la simpatía de Pia y esta misma quien jamás tuvo vínculo alguno con este joven. Pia Cavanna fue cómplice inmediata de esta acción horrible pero que se puede esperar de ella quien ,mas allá de su respetado derecho a elección de NO maternar , debería contar con la empatía suficiente para saber que siente una Madre cuando no tiene su hijo a su lado , cuando no tiene como proveerle alimentos , traerlo para cumplir con un tratamiento de salud ,darle una vivienda digna . Ahora con estoa información probablenente se entienda como existe tanta ineptitud y desidia en el Ministerio de Desarrollo Social . Esta bien que cuenta con la asistencia de su Madre Teyi y dueña del Instituto Terciario Paulo Freyre , en el que Pia figura como asesora legal .

La familia está más que asegurada en su buen pasar económico , pero quedan flotando muchad dudas en el aire, por ejemplo, por que Marcelo Chiachio despues de 22 años practicamente raptó al joven en complicidad de la Institución asociada a Guillermina Capitanich ,quien , nobleza obliga sigue obedientemente los pedidos de Pia . Por que Pia dijo haber sido violentada de palabra acusando falsamente a una reconocida periodista local ,acerca de su decisión de NO ser Madre .

Indiscutiblemente Pia Cavana , la Ministro de Desarrollo Social de la Provincia del Chaco actúa como una niña , por impulsos y compulsivamente sin demostrar una brizna de comportamiento adulto haciéndose cargo de la resolución de los gigantezcos problemas que tiene la cartera que dirige mas la ineficacia de su personal,su personal, seleccionado por ella y su Madre. Teyi Cavana quien es un capítulo aparte. Pia tiene coronita, seguro los lectores saben por que