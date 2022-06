Lanzaron la nueva suscripción para Playstation Plus: contará con tres niveles

Sony Interactive Media anunció que la nueva suscripción a PlayStation Plus ya está disponible en Norteamérica y Sudamérica. Se trata de tres tipos de suscripción diferentes: Essential, Extra y Deluxe, cabe destacar que Essential equivale a lo que era PS Plus antes de esta actualización.

Por lo que el primer plan equivale a PS Plus y ofrecerá lo siguiente: dos juegos gratis mensuales, descuentos exclusivos, almacenamiento en la nube y multijugador en línea; esta costará USD 11.99 al mes, USD dólares por tres meses o USD 69.99 al año.

Para el nivel PS Plus Extra se podrá disfrutar de todos los beneficios de la membresía del nivel Essential, además de un catálogo de 400 juegos de PS4 y PS5 con un precio de USD 17.99 al mes, USD 49.99 por tres meses o bien USD 114.99 al año.

Para el último nivel, el PS Plus Deluxe, se ofrecerán todos los beneficios desde el nivel Essential y el PS Plus Extra, además 340 juegos que incluyen títulos para el PS3 y juegos clásicos del PS1, PS2 y PSP. Este nivel contará con pruebas de juego por tiempo limitado para que los jugadores puedan probarlos antes de decidir comprarlos. Este tercer nivel costará USD 21.99 al mes, USD 59.99 por tres meses o bien USD 139.99 al año.

Jim Ryan es el presidente de Playstation y CEO de Sony Interactive Entertainment Jim Ryan es el presidente de Playstation y CEO de Sony Interactive Entertainment

“El lanzamiento global de la nueva PlayStation Plus representa una evolución masiva de nuestra oferta de servicios de suscripción de juegos, y nos complace que los fanáticos de todo el mundo ahora puedan disfrutar de cientos de fantásticos juegos disponibles en el catálogo de PlayStation Plus”, comentó el presidente y CEO de Sony Interactive Entertainment, Jim Ryan.

Cabe destacar que el catálogo de juegos que se ofrecerá en las tres suscripciones se estará actualizando constantemente para proporcionar diferentes opciones a los jugadores. Además, si se prueba un juego y luego se decide comprarlo, el progreso y los trofeos se transferirán automáticamente para no perder el avance.

Para el plan PlayStation Plus Essential habrá nuevos juegos para disfrutar cada mes y descuentos exclusivos de PS Store. Se permitirá guardar hasta 100 GB de datos de juegos del PS4 y 100 GB de juegos de PS5 en la nube. Además, el jugador podrá destacar con máscaras especiales, cosméticos, armas y más para juegos gratuitos, de acuerdo con la página oficial de Playstation.

En los tres niveles de suscripción se podrá jugar en modo multijugador en línea En los tres niveles de suscripción se podrá jugar en modo multijugador en línea

Entre el catálogo que el primer nivel ofrece -en este mes- sobresalen juegos como God of War; Naruto to Boruto: Shinobi Striker; Nickelodeon All-Star Brawl. Entre algunas de las pruebas recientes de juegos que se encuentran únicamente para el nivel Deluxe de Playstation Plus está: Horizon Forbidden West; Uncharted: Legacy of Thieves Collection; Tiny Tina’s Wonderlands; Cyberpunk 2077; WWE 2K22 y Farming Simulator 22.

Una de las preguntas más frecuentas es qué ocurrirá si alguien era suscriptor de PlayStation Now, a esto la página oficial contestó que: “ahora se fusionó con PlayStation Plus, incluida una biblioteca de juegos con cientos de títulos para descargar o jugar”.

“Si eras suscriptor de PlayStation Now, se migrará al nuevo plan PlayStation Plus Deluxe, con lo que conservarás el acceso a todos beneficios y características que pagaste por tu suscripción a PlayStation Now. Si estabas suscrito a PlayStation Plus y a PlayStation Now, ahora tendrás una membresía única con una fecha de pago recurrente y el precio de tu membresía de PlayStation Plus Deluxe”, aclaró.

Videojuegos de PlayStation Plus (Foto: PlayStation Blog) Videojuegos de PlayStation Plus (Foto: PlayStation Blog)

Es importante destacar que para la mayoría de juegos que se hayan comprado en disco o se hayan descargado de PlayStation Store se requiere un plan de membresía de PlayStation Plus para jugar online.