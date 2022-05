Javier Milei: “Si entro al balotaje soy el próximo presidente argentino”

Algunos buscan definir la reelección, otros aún debaten quién será el candidato y existen quienes ya dan por hecho que pueden sentarse en sillón de Rivadavia, en ese último estado se encuentra Javier Milei quien aseguró: “Si entro al balotaje soy el próximo presidente argentino”.

Por más que aún falte mucho, todo el arco político se mueve en virtud de las elecciones de 2023. En ese plan se encuentra el hombre de Avanza Libertad quien busca definir los detalles de su gabinete, sus futuras medidas y cómo sería recibido su gobierno por los empresarios argentinos: “Yo creo que el círculo rojo avalaría un gobierno mío , todas mis exposiciones en distintos foros empresarios han sido exitosas. Tengo muchísimas reuniones con empresarios”.

Lejos de conformarse con llegar a establecerse como tercera fuerza, y cansado de la polarización de los últimos años, Milei apuntó contra la economía argentina que impusieron tanto el kirchnerismo como el macrismo. “¿Sabes cuánto nos robó este gobierno de delincuentes en los últimos 2 años? 11 puntos del PBI, financiando el déficit fiscal con emisión monetaria que es una estafa. Los primeros años del régimen kirchnerista la inflación promedio fue 10% anual, en el segundo trepó al 20%, al tercero al 30%, durante Macri arriba de 40%, hoy en los últimos meses tenemos 58%. Si tomo los últimos cuatro meses y lo anualizo estoy en 85%”, sostuvo Milei en diálogo con TodoNoticias.

El diputado nacional ya tiene definidas muchas áreas, entre ellas su ministerio de economía y sus prioridades. “Mi ministro sería tan ortodoxo como yo, tengo el equipo funcionando y está dispuesto a entrar con la motosierra, todo contra el gasto público para poder bajar los impuestos, trabajar en la reforma laboral, abrir la economía y terminar con la existencia del Banco Central. La motosierra cortaría primero la inversión pública, pasaría a un régimen de iniciativa privada como Chile, que fue muy exitoso. Cuando Chile lo impulsó lo hizo porque no tenía dinero, recursos”, afirmó el hombre de Avanza Libertad.

En esa línea el economista también habló sobre qué haría con el ministerio de Salud y el de Educación, temáticas claves en el desarrollo del país: “ No existiría ministerio de ninguno de los dos, estarían dentro de la lógica de acción social . Sarmiento pudo hacer una reforma educativa histórica durante el gobierno de Roca y no tenía ministerio de Educación. Por tener un ministerio no vas a arreglar un problema”.

Como es costumbre, el político volvió a apuntar contra el BCRA: “¿Me querés decir cual es el negocio de tener Banco Central con todo el daño que produce? Los políticos te roban con el señoreaje . El único período de no inflación desde 1935, que es cuando se creó el BCRA, fue durante la convertibilidad donde la cantidad de dinero estaba determinada por la demanda del mismo, entonces pasadas las hiperinflaciones los precios se corrigieron y a partir de 1993 éramos el país con menos inflación del mundo. Fijate que ahí el Banco Central era absolutamente independiente y tenía una regla muy clara, solamente podías emitir contra demanda de dinero, esa regla fue creíble, tan popular que Menem logró la reelección y De la Rúa ganó diciendo un peso un dólar”.

Javier Milei opinó sobre el proyecto de ley que busca quitarle dos ceros al peso argentino

El reciente anuncio de una nueva línea de billetes, con el regreso de los próceres a su diseño y el retiro de los animales autóctonos, no incluyó la emisión de un nuevo papel con valores superiores al máximo actual de $1.000, a pesar de su constante pérdida de poder de compra por el efecto de la inflación.

En ese marco, en el Congreso fue presentado un proyecto de ley que retrotrae a distintas etapas de la historia económica argentina. La propuesta consiste en quitarle dos ceros al peso nacional y que de esa forma, un peso pase a valer lo mismo que 100 pesos de la actualidad.

El diputado nacional opinó sobre esta idea: “Cambiarle los ceros a los billetes es una cuestión operativa, si no haces una reforma monetaria es lo mismo, por lo tanto me da lo mismo. Pienso que debería desaparecer la moneda que emite el político argentino. La realidad es que el BCRA no lo ha hecho sistemáticamente por algo ya le hemos sacado 13 ceros a la moneda, destrozamos cinco signos monetarios, que si lo miramos bien son 6. Antes lo billetes tenían una consigna que decía convertible de curso legal, ya no lo tienen, lo que te está diciendo es que ahora son papel pintado”.