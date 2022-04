Un amante, un aborto forzado y una red de encubrimiento: el horrible final de Paula Perassi

“Si no me ves más es porque pasó lo peor”, le escribió Paula Perassi a un amigo en un mensaje a través de Facebook. Era el 17 de septiembre de 2011 y un día después la mujer, madre de dos hijos y embarazada de seis semanas, recibió un llamado a las 18.46, salió de su casa de la localidad santafesina de San Lorenzo y desapareció para siempre de la faz de la tierra.

La causa que investigó el caso fue compleja desde el principio. Hubo condenados, absueltos, personas que fueron imputadas nuevamente y la sospecha de una red de encubrimiento que después de 10 años y seis meses solo consiguió que el misterio lo siga siendo y que la familia de Paula siga buscando todavía hoy sus huesos. “Es un dolor que no podemos sellar, pero mientras tenga sangre voy a buscar la verdad”, dijo Alberto Perassi, el padre de la mujer desaparecida, en diálogo con TN.

El hombre lleva su lucha a cuestas con entereza y dignidad, pero por momentos demasiado solo. Después de tantas noches sin dormir pensando en qué fue lo que ocurrió con su hija y sin ningún cuerpo aún para cerrar el duelo, recientemente se vio obligado además a reunir 100 mil pesos para llevar su queja ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación por los dos civiles y cinco policías, partícipes para él del plan criminal, que caminan por la calle en libertad. “Queremos ver si se logra reabrir la causa”, remarcó.

Paula estaba embarazada de seis semanas cuando desapareció en 2011.

La llamada y la desaparición

El llamado que recibió Paula aquella tarde del 18 de septiembre provenía de una cabina pública de teléfono y ella nunca dijo con quién había hablado. Solo explicó que tenía que salir a buscar una tarea del colegio para uno de sus hijos y nunca más volvió. La mujer cursaba entonces un embarazo de poco más de un mes pero lo que aún no se sabía era que ese bebé no era de su esposo sino de Gabriel Strumia, un empresario con el que mantenía una relación extramatrimonial.

La causa llegó a juicio en 2019 con el amante como principal sospechoso, acusado de “privación ilegítima de la libertad coactiva agravada por tratarse la víctima de una mujer embarazada” y su esposa como “partícipe secundario”. Para los investigadores, tanto Strumia como su mujer, Roxana Michl, obligaron a Paula a hacerse un aborto que salió mal y con la ayuda y encubrimiento policial hicieron desaparecer el cuerpo y las evidencias. Sin embargo, solo se consiguieron dos condenas y en la actualidad solo queda una persona presa.

La advertencia que vaticinó su final y el principio de la verdad

Durante el juicio a los nueve acusados por la desaparición de Paula Perassi salió a la luz la última conversación que la víctima mantuvo con José Luis Freijomil, un amigo de Strumia, el empresario metalúrgico con el que ella tenía una relación clandestina y del que había quedado embarazada.

“Si no me ves más es porque pasó lo peor”, advirtió Perassi. “Todo estará bien. No te va a pasar nada”, intentó tranquilizarla Freijomil, en los chats que fueron difundidos en su momento por el diario Clarín. Después le sugirió que interrumpiera el embarazo.

Ella estaba molesta además de asustada, y respondió: “No voy a poner en riesgo mi vida para dejar felices a otros”. Paula se refería al resultado de los estudios ginecológicos que se había hecho, según los cuales no solo había dos embriones sino que también se observaban dos quistes en el útero. “Tengo un riesgo alto. No puedo abortar. Me recomendó que lo tenga”, cerró tajante, citando el consejo de su doctora.

Pese a todo esto, Paula fue al encuentro de Strumia ese 18 de septiembre y de allí la hipótesis de los investigadores sobre el engaño en el que tuvo que haber caído para hacerlo, aunque ambos tuvieran una idea distinta para el futuro de ese embarazo.

La familia Perassi recién supo del vínculo que existía entre Paula y Strumia tres días después de la desaparición de la mujer, con el resultado de las primeras pericias del caso. “Había 48 llamados de Paula hacia Strumia”, precisó a TN su papá. Y agregó: “Se comprobó la presencia de la camioneta de Strumia frente a la cabina telefónica desde donde llamaron a mi hija”.

“Era una relación que tenían muy escondida, cuando se descubrió se desmadró todo”, se lamentó Perassi. Para él, no obstante, no fue el empresario la cabeza del plan que terminó con la vida de su hija sino la esposa del hombre. “Ella es la que armó ese sistema perverso, la llevaron a Paula a un lugar clandestino y no salió de ahí”, afirmó.

El amante, la esposa, dos civiles y cinco policías

Los presuntos encubridores de la desaparición de Paula que fueron absueltos por la Justicia son los policías Daniel Puyol (exjefe de Cuerpos de San Lorenzo); Jorge Krenz; Gabriel Godoy; María José Galtelli y Aldo Gómez; y de los civiles Mirta Rusñisky –acusada de practicarle un aborto clandestino a Paula– y Antonio Mario Díaz, un chofer de camiones que trabajaba para Gabriel Strumia, amante de Paula y padre del hijo que esperaba cuando desapareció.

En tanto, la Justicia condenó a 17 y 7 años de prisión a Strumia y Michl respectivamente, sentencia que fue confirmada en diciembre de 2020. En el caso de la mujer, sin embargo, se ordenó el cese de prisión hace un mes, tras haber cumplido los dos tercios de su pena.

En otras palabras, después de más de 10 años solo Strumia está preso. Aunque es difícil pensar que su esposa desconociera cuál fue el destino final que tuvo Paula, Michl ya está libre y sigue sin decir nada. A esto se debe, explicó Perassi, el recurso ante la Corte Suprema.

“Detrás de bambalinas todo se sabe con lujo de detalles, pero oficialmente no”, señaló el padre de Paula, y argumentó: “Por eso necesitamos que se reabra la causa, para ver si se puede romper el pacto de silencio que hay entre estas nueve personas”.

Como si los obstáculos no hubieran sido suficientes, mantener abierta esta última puerta tenía sus costos económicos también: la suma nada modesta de 100 mil pesos que los Perassi pudieron reunir gracias a la solidaridad de sus vecinos. “Yo no quiero meter preso a nadie, yo busco los huesos de Paula”, subrayó.

“Por buscar a mi hija tengo un chaleco antibalas”

El camino por la verdad se hizo largo y sinuoso. Apenas se produjeron las primeras detenciones por el caso Alberto Perassi empezó a recibir las primeras amenazas. “Me robaron cuatro veces, me rompieron una camioneta en el patio”, enumeró sobre el inicio de la investigación, aunque aclaró: “Hicieron de todo para amedrentarme, pero querían apagar el fuego con cinco litros de nafta”.

Durante tres años y medio Perassi y su esposa tuvieron que moverse a todos lados con custodia y hasta con un chaleco antibalas puesto. “Cuando terminó el juicio los eché a todos, me di cuenta que estaba todo pensado para controlarme a mi y no para defenderme”, apuntó.

“Esto es una mafia capaz de hacer desaparecer a una persona en democracia y sin dejar ningún rastro”, sentenció convencido. En relación a la investigación, indicó que “tienen un barco lleno de dólares para parar todo”. Por eso el silencio, por eso las pruebas que se pierden, por eso las amenazas. En definitiva, reflexionó con pena: “Hace 10 años y seis meses que están pendientes las mismas preguntas”.

Una familia destrozada y la resiliencia

La desaparición de Paula fue una bomba que estalló en el seno de la familia. Nunca más volvieron a verla y nunca más volvieron a ser los mismos ellos tampoco. Rodolfo Ortíz, su marido y padre de los dos chicos que en ese momento tenían dos y seis años, fue el primer sospechoso lógico del caso: la última persona que la había visto. Pero el avance de la causa lo desvinculó rápida y definitivamente.

“Lo investigaron de arriba a abajo, pero no había nada”, recordó Perassi sobre su exyerno. Entonces surgió lo del embarazo de Paula y la existencia de un amante, y la investigación giró en esa otra dirección. El foco de atención ya no estaba sobre ellos, pero el hogar que habían sostenido hasta ese momento con Rodolfo se terminó de quebrar.

En diálogo con TN Perassi contó que aproximadamente un año y medio después de la desaparición de Paula, apareció en la vida de su exyerno otra mujer. Eso, sumado al trabajo lo retenía en Rosario, hizo que se fuera alejando de sus hijos hasta que dejó de verlos.

“Los tenemos nosotros porque el papá los dejó”, resaltó el abuelo de esos nenes que ahora tienen 13 y 17 años. La Justicia después oficializó la guarda que habían asumido de hecho de los nietos. “Están muy bien ahora, pero hay cierta tensión con el padre porque saben todo”, dijo. Según contó, la hermana mayor de Paula, que nunca se casó, se convirtió un poco en la madre de esas dos criaturas y entre los tres lograron sacar la situación a flote.

“Falta cerrar esta herida que sigue abierta”, expresó sobre el final Perassi, que viene poniendo a prueba su paciencia hace más de una década pero todavía siente que vale la pena esperar. “Ellos tienen la verdad escondida, pero todo llega”, cerró.