Chaco For Ever volvió a empatar: 2-2 con Flandria

En un cotejo válido por la 10ª fecha de la Primera Nacional, For Ever tuvo las chances más claras y buscó los 3 puntos a pesar de tener un hombre menos desde el amanecer del partido.

La expulsión de Cuello condicionó el trámite del juego, además rápidamente se puso en ventaja Flandria con el tanto de Gordillo, pero For Ever se repuso y lo igualó con Triverio y se puso a ganar con Marín, pero en una jugada aislada, Flandria logró la paridad final y el elenco de Cravero debió conformarse nuevamente con el empate.

El próximo sábado buscará dar la nota de visitante cuando enfrente a Temperley en el marco de la undécima fecha.

EL PARTIDO

En el amanecer del juego, For Ever se quedó con uno menos, Álvaro Cuello pasado de revoluciones hizo una fuerte infracción primero y después un par de manotazos con Henry, hizo que Nahuel Viñas lo expulse por doble amarilla.

En ese arranque, Flandria se acomodó mejor, con Ibañez como conductor encontró las formas de lastimar y tras una buena jugada colectiva, donde Borassi habilitó a Gordillo para que defina con calidad y establecer la primera diferencia del partido.

A For Ever le costó adaptarse al juego con una cancha pesada, pero con el ingreso de Triverio y el correr de los minutos comenzó a manejar mejor la pelota y llegó al empate a través del mismo Triverio que definió con calidad por sobre la humanidad de Lungarzo.

El juego fue parejo, muy intenso, For Ever fue un equipo que intentó ser punzante y cada vez que tuvo la pelota buscó a Garnerone o a alguno de los volantes exteriores que llegaba por sorpresa. Lo de Flandria pasó por los pies de Ibañez que buscó siempre a Gordillo y Ferreya que insinuaron más de lo que hicieron y se fueron al descanso igualados en 1.

En el complemento, For Ever lo fue buscar, con empuje y garra. Desde la pelota parada generó peligro a un Lungarzo que no se mostró del todo seguro. El desnivel llegó a los 11, con un centro muy preciso de Garnerone que encontró el desvío de Marín para establecer el 2 a 1.

A partir de allí, el conjunto bonaerense fue a buscar la igualdad, pero careció de ideas y no generó mucho peligro. Pero una falta cerca del área que Ibáñez ejecutó al palo del arquero, Canuto no logró rechazar lejos y el rebote derivó en Gordillo que estableció el 2 a 2.

For Ever lo fue a buscar, buscó desde la pelota parada y con centros desde todos lados, pero no pudo quedarse con los 3 puntos y debió conformarse con el empate.

FOR EVER (2): Gastón Canuto; Lucas Fernández, David Valdez, Yair Marín, Franco Canever; Enzo Gaggi, Gonzalo Alarcón, Álvaro Cuello, Enzo Bruno; Martín Garnerone y Matías Romero. DT: Daniel Cravero.

FLANDRIA (2): Juan Manuel Lungarzo; Mariano Puch, Andrés Camacho, Tomás Mantia y Nicolás Henry; Benjamín Borassi, Gastón Mansilla, Joaquín Ibáñez y Facundo Quintana; Nicolás Ferreyra y Lautaro Gordillo. DT: Andrés Montenegro.

Goles: 9PT Lautaro Gordillo (F), 22PT Gaspar Triverio (FE), 11ST Yair Marín (FE), 32ST Lautaro Gordillo (F).

Incidencia: Expulsado 2PT Álvaro Cuello (FE).

Cambios: 15PT Gaspar Triverio por Matías Romero (FE), 4ST Luciano Giménez por Enzo Bruno (FE), 20ST Matías Montejano por Facundo Quintana (F), 20ST Franco Tissera por Mariano Puch (F), 20ST Juan Barbieri por Nicolás Ferreyra (F), 24ST Emanuel Díaz por Martín Garnerone (FE), 27ST Adrián Torres por Benjamín Borassi (F), 40ST Francisco Martínez por Nicolás Henry (F).

Árbitro: Nahuel Viñas. Asistentes: Alejandro Schneller y Leila Argañaraz. Cuarto: Darío Sandoval. Estadio: Juan Alberto García, de For Ever.