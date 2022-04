Grammy 2022: María Becerra se presentó junto a J Balvin e hizo historia en la entrega de premios

María Becerra marcó la historia al cantar junto a J Balvin en la noche más importante de la música. Juntos interpretaron el famoso feat “Qué más pues?”, su hit grabado a la distancia que cuenta con más de un billón de reproducciones en plataformas digitales.

“Cuando terminé mi parte se la mostré por videollamada y tuve que hacer un zoom con los productores para entender más sobre la canción; Nos tuvimos que adaptar y fue un antes y un después el trabajo con él”, había dicho la cantante a fines del año pasado en diálogo con La Viola.

La expectativa comenzó cuando la organización compartió un mensaje en sus redes sociales en una mezcla español e inglés que puso en manifiesto la relevancia cultural del hecho. “¿Qué va a pasar when María Becerra takes the Grammy’s stage with J Balvin? No se pierdan su performance en la noche más grande de la música”, dice el tuit.

María Becerra y J Balvin brillaron en la entrega de los premios Grammy 2022. (Foto: AP)

De dónde se conocen María Becerra y J Balvin

Justo antes de la ceremonia, María Becerra y J Balvin dieron una entrevista en la que contaron cómo llegaron a cantar una canción juntos. Fue ella quién explicó sobre su primera charla: “Me habló por Instagram. Me dijo ‘Me gustaría hacer algo con vos; tengo algo para mostrarte’. Luego le di mi WhatsApp, me mandó la canción, y me dejó en shock”. “Fue hermoso hacer esta canción desde un principio”, expresó.

Por su parte, Balvin compartió que la idea de presentarse juntos en la ceremonia de los premios Grammy fue suya. Cuando la invitó a participar, intentó tranquilizarla y la apoyó en todo momento pese a sus nervios. “Estamos acá para presentar nuestro sonido, es nuestro momento”, agregó y dijo que busca ayudar a las futuras generaciones de músicos latinos.

María Becerra eligió un diseño semitransparente, argentino y sustentable para los Grammys

Fiel a sus ideales y estilo de vida (María Becerra declarado en varias ocasiones que es vegana) eligió un vestido de la diseñadora chaqueña Emilia Velasco, cuya confección respeta el cuidado del medioambiente. Velasco, la firma de la autora, define su trabajo como ético, responsable y consciente.

La apuesta sustentable de María Becerra. (Foto: Instagram/@mariabecerra)

Premios Grammy 2022: de la revelación de Olivia Rodrigo a la consagración de Silk Sonic

Una verdadera fiesta se vivió en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas. Silk Sonic, que abrió la noche, ganó el Grammy 2022 a la canción del año con “Leave The Door Open”. El tema superó a las otras nueve finalistas en esta categoría, entre las que se encontraba “Drivers License”, de Olivia Rodrigo, que concentraba la mayoría de expectativas para alzarse como triunfadora.

Igualmente, la joven cantante se quedó con la categoría “mejor artista nueva”, gracias a su exitoso disco Sour. “Mi mayor sueño se volvió realidad”, dijo al recibir su gramófono, quien se impuso a rivales como Saweetie, Glass Animals, Finneas y The Kid Laroi.

El año pasado lanzó su primer sencillo, “Drivers License”, que fue aclamado por la crítica y el público por su producción minimalista y su lirismo crudo. La canción convirtió a Rodrigo, que ha citado como influencias a Taylor Swift y Lorde, en la artista más joven en debutar en la lista de las mejores canciones de Billboard, donde estuvo ocho semanas seguidas en el número uno.

Silk Sonic, BTS, Olivia y Billie Eilish -que homenajeó a Taylor Hawkins en su remera- sorprendieron al auditorio con sus presentaciones en vivo. No faltaron la talentosa Lady Gaga, con “Love For Sale” y el más nominado de los Grammy 2022, Jon Batiste con “Freedom”. Justin Bieber se lució con una tranquila versión de “Peaches”.

En el último tramo de la noche, Silk Sonic volvieron a triunfar como “mejor grabación del año” y el más nominado de la entrega, Jon Batiste, se quedó con el preciado “mejor disco”. El cierre musical fue con Brothers Osbourne con un set eléctrico.