Así lucirá Nicolas Cage como Drácula para “Renfield”

En noviembre del año pasado, se reportó que Nicolas Cage sería Drácula para la película Renfield, basada el personaje original de Bram Stoker. El actor británico Nicholas Hoult protagonizará esta oscura comedia de fantasía y horror creada por Robert Kirkman y que dirige Chris McKay. La historia seguirá al lacayo del conde vampiro en su primer gran enamoramiento cuando pierde la cabeza por una oficial de tránsito llamada Rebecca Quincy (Awkwafina).

Unas nuevas fotografías del rodaje que publicó la revista People confirmaron la apariencia que tomará Cage en su rol. La estrella de 58 años luce un traje de color rojo y un maquillaje que lo hace ver mucho más pálido , un detalle clave para los vampiros en la pantalla grande. Cabe recordar que, el icónico conde Drácula no será el rostro central de esta película, sino su ayudante y esclavo esta vez en manos de Hoult. Anteriormente, ha sido interpretado por Dwight Frye en 1931, y por Tom Waits en la versión de Francis Ford Coppola que se lanzó en 1992.

Así se ve Nicolas Cage en el rol de Drácula. (Twitter) Así se ve Nicolas Cage en el rol de Drácula. (Twitter)

Según la sinopsis oficial, la trama se enfoca en “Renfield, quien ya se hartó de haber pasado siglos como el lacayo de Drácula, busca un nuevo camino en la vida y tal vez una oportunidad de redimirse cuando se enamora de una policía de tráfico con mal carácter, Rebecca Quincy”. Es decir, será una aventura cinematográfica con diversas referencias a monstruos clásicos, tales como el famoso vampiro de Transilvania.

Renfield, que llegará en 2023, es uno de los proyectos actuales en la carrera de Nicolas Cage. Recientemente, también se lució en un avance del próximo filme titulado The Unbearable Weight of Massive Talent, una comedia negra de acción que protagoniza junto a Pedro Pascal (The Mandalorian). Este año, también estrenará The Old Way, Butcher’s Crossing y The Retirement Plan.

Próximamente, Cage aparecerá también en “The Unbearable Weight of Massive Talent”. (REUTERS/Mario Anzuoni) Próximamente, Cage aparecerá también en “The Unbearable Weight of Massive Talent”. (REUTERS/Mario Anzuoni)

Por otro lado, Nicholas Hoult, conocido por sus roles en Mad Max: Fury Road y la saga X-Men, se encargará de llevar el protagónico bajo el papel de Renfield. No será la primera vez que el artista inglés se ponga en los zapatos de un personaje fantasioso o monstruoso, de hecho, ya lo ha hecho en más de una ocasión con su interpretación de Hank McCoy (Bestia), la película Mi novio es un zombie y Jack, el cazagigantes.

Renfield será una comedia muy violenta

El spin-off de la historia original de Drácula fue ideado por Robert Kirkman, la mente detrás de las series de cómic The Walking Dead e Invincible. Según el escritor de historietas, el filme será “extremadamente violento y cómico”. “ Es una historia sobre él siendo el secuaz de Drácula, y lo horrible que es ese trabajo. Es una comedia divertida y extremadamente violenta ”, son sus declaraciones recogidas por el portal Comicbook.

Renfield en la película “Drácula”, dirigida por Francis Ford Coppola. (Columbia Pictures) Renfield en la película “Drácula”, dirigida por Francis Ford Coppola. (Columbia Pictures)

Renfield está escrita por Ryan Ridley y actualmente se está filmando bajo la dirección de Chris McKay. Kirkman producirá a través de su compañía Skybound Entertainment junto a David Alpert, Bryan Furst y Sean Furst. Samantha Nisenboim figura como productora ejecutiva. El elenco estará conformado por Nicholas Hoult, Nicolas Cage, Awkwafina, Ben Schwartz, Adrian Martinez, Shohreh Aghdashloo, Bess Rous y James Moses Black.