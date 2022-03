El día que la Selección Argentina tuvo a un Dibu Martínez muy enojado ante Colombia: la explicación de su padre

Uno de los momentos más icónicos del título de la Selección Argentina en la Copa América fue la recordada tanda de penales en las semifinales ante Colombia, donde Emiliano Martínez se vistió de héroe y referente del arco no solo por tapar tres lanzamientos desde los doce pasos, sino que también por las memorables palabras que utilizó para espantar a los colombianos, así como también su furiosa reacción luego del atajado a Yerry Mina. Y justamente sobre este último momento dio explicaciones su padre.

Alberto Martínez, papá del Dibu, dialogó con Como Te Va y dio detalles del extremo enojo que dejó demostrado su hijo en la serie de penales ante los Cafeteros en la que fue el principal protagonista que le permitió a la Albiceleste acceder a la final ante Brasil.

“El día de los penales contra Colombia estaba en casa, veía el partido solo. Tenía una mesita ratona de vidrio que ahora es de madera, porque la de vidrio la rompí de la emoción, ja”, comenzó el padre del guardameta titular del Aston Villa, inmerso en el recuerdo de aquella mezcla de sensaciones. Y posteriormente agregó: “Emi estaba muy enojado con los colombianos porque ellos le habían bailado a Muslera (arquero de Uruguay), que es muy amigo. Por eso les dijo ‘a mí no me van a bailar‘”.

A pesar de justificar la fuerte reacción del Dibu, aclaró que todo lo que sucedió en el Estadio Nacional de Brasilia, allí quedó. Aunque también aseguró saber que “algún penal contra Colombia iba a atajar, porque en Arsenal siempre apostaban y competían atajando penales con Ospina, Cech y el resto de los arqueros“.

Por último, Alberto Martínez palpitó el Mundial de Qatar 2022 y dejó claro que la ansiedad está apoderándose no sólo de él, sino de todos los jugadores del plantel liderado por Scaloni. “Quiero que se juegue el Mundial ya, a Emi lo veo muy metido y concentrado. Me cuenta que se llaman todo el tiempo entre los jugadores y que en las concentraciones juegan al truco. La selección tiene un grupo excepcional, como espectador estoy muy ilusionado“.

El fanatismo por Messi del padre de Dibu Martínez

“Le quiero dar la vida, me quiero morir por él“, había dicho Emiliano Martínez tiempo atrás, dejando claro que, además de compañero en la Selección Argentina, es uno de los mayores admiradores de Lionel Messi. Y Alberto tampoco se quiso quedar atrás en la escala de fanatismo. “Messi es un animalito de Dios. Me regalaron dos cuadros de él, uno con el tobillo ensangrentado y otro abrazado con mi hijo. Es algo increíble, es un monstruo“, expresó sobre la Pulga.

Emiliano Martínez, los penales con la Selección Argentina y su charla con la psicóloga tras la serie con Colombia

En la previa de la última doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de Qatar 2022, recordó aquel momento en una entrevista con Ben Foster, arquero de Watford, para una plataforma de streaming. “En ese momento yo estaba llorando. Lloré durante toda la Copa América, era como un niño, tenía muchas emociones. En ese momento solo sentía que tenía que llorar. Me fui al vestuario y me encontré llorando solo y todos me decían ‘¿por qué estás llorando? si estamos en la final’, pero es que yo solamente no aguantaba“, declaró.

Y agregó: “Me explotaron las redes después eso, pero lo primero que hice fue llamar a mi psicóloga para calmarme. Pasé de tener 700 mil seguidores a 2.4 millones en un día. Miles de cometarios, entrevistas. Yo no quería hacer nada, solamente era una semifinal, así que pasé horas hablando con mi psicóloga. Con Brasil comencé el partido muy relajado, como si no estuviera jugando una final“.