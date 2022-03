¡Se le dio a Chaco For Ever: debutará en los 16avos de Final!

Joaquín Mattalía fue el héroe indiscutido en la clasificación por penales ante Arsenal, vencedor del trofeo en la Copa Argentina 2012-2013: el arquero contuvo los remates de Dardo Miloc, Cristian Chimino y Braian Rivero para sellar el 6-5 en la serie decisiva. El Albinegro, que disfruta de su regreso a la Primera Nacional, se medirá con Talleres de Córdoba o Atlético Güemes de Santiago del Estero.

Uno de los aspectos distintivos de la Copa Argentina se relaciona con la incertidumbre generada por las definiciones por penales. Aquel instante equipara fuerzas entre rivales de distintas categorías y permite que los equipos de menor valía se ilusionen con arrebatarle la clasificación a los clubes de la máxima divisional. La décima edición había transitado los primeros nueve encuentros con un alto promedio de goles y sin desenlaces emocionantes. La historia cambiaría en la jornada nocturna del martes 15 de marzo, fecha que quedará inmortalizada en la piel de los hinchas de Chaco For Ever. El representante del Torneo Federal (accedió al cuadro principal por la campaña que derivó en el ascenso a la segunda categoría) se estrenará en los 16avos de Final de la competencia luego de superar mediante una serie desde los doce pasos a Arsenal: fue 5-4 (empate 0-0 en los 90 minutos). Joaquín Mattalía fue la figura indiscutida al contener los remates de Dardo Miloc, Cristian Chimino y Braian Rivero.

El brote de gripe Influenza que azotó al plantel de Chaco For Ever le impidió contar con la mayoría de sus habituales titulares en la presentación por la Copa Argentina AXION energy. Sin embargo, motivado por el invicto en el regreso a la Primera Nacional, Daniel Cravero paró en cancha un esquema 4-1-4-1 con el objetivo de copar el mediocampo y disputar la tenencia de la pelota ante un rival de mayor categoría como Arsenal. La movilidad de Nicolás Trecco, autor de un verdadero golazo con la camiseta de Cipolletti en la pasada edición, lo convertía en una amenaza para el conjunto del Viaducto. Sin embargo, a excepción de un remate de Leandro Allende (otro protagonista de una gran definición en la novena temporada del certamen, cuando militaba en Defensores de Pronunciamiento) que se desvió en Gonzalo Goñi y salió al tiro de esquina, no logró generar riesgo a la valla defendida por Axel Werner.

El mencionado Werner fue una de las cuatro modificaciones introducidas por Leonardo Madelón en Arsenal con relación a la igualdad 0-0 frente a Vélez en la última jornada de la Copa de la Liga Profesional. Lucas Brochero y Braian Rivero ingresaron en el mediocampo y Sebastián Lomónaco, goleador del equipo en el semestre con tres, regresó a la titularidad como acompañante de Alexander Díaz en la delantera. Más allá del conocimiento del terreno de juego del 15 de Abril, estadio de un Unión de Santa Fe en el que dejó un recuerdo brillante (dentro de varios logros, condujo al club a Cuartos de Final en la temporada 2015-2016 de la competencia integradora), al entrenador le costó plasmar el plan de juego en el encuentro correspondiente a los 32avos de Final. El conjunto del Viaducto careció de precisión en campo rival y, a excepción de los intentos de media distancia por parte de Brochero y Facundo Kruspzky (ambos atenazados por Joaquín Mattalía), finalizó el primer tiempo sin inquietar al rival.

Ilusionado con lograr su primera clasificación en la Fase Final, Chaco For Ever contó con una opción interesante en el inicio del complemento. Trecco pivoteó hacia la proyección de Enzo Bruno, que desbordó sobre el cierre del campo de juego y lanzó un centro hacia el segundo palo. Si bien apareció en soledad, a las espaldas de Damián Pérez, Gaspar Triverio pifió en el remate que le hubiese dado la ventaja al Albinegro. Bruno volvería a ser protagonista en la siguiente acción del único representante de la provincia en la Fase Final de la décima edición: ejecutó con precisión el tiro libre conectado por Marcos Fissore. El anticipo sobre la salida presurosa de Werner no tuvo la dirección deseada y el encuentro mantuvo la paridad que reinó desde el pitazo inicial de Jorge Broggi.

Madelón apostó por la potencia del uruguayo Cristian Colmán, semifinalista con Godoy Cruz en la pasada edición, como reemplazo de Díaz en el frente de ataque. El sacrificio de Cristian Chimino y la velocidad de Brochero se combinaron para un tándem derecho que generó las escasas opciones de peligro de Arsenal. Un centro preciso del futbolista surgido en Boca derivó en un cruce providencial de Fissore para evitar la aparición de Lomónaco, que sería protagonista de un yerro insólito cerca de la conclusión del encuentro. Damián Pérez, único integrante del plantel que se mantiene del título en la temporada 2012-2013, lanzó un envío cruzado que encontró en soledad al punta en el costado del arco. Sin embargo, no logró frenarse y, de atropellada, definió por encima del travesaño. La chance más significativa en un encuentro signado por la paridad y que selló la primera definición por penales en la décima temporada del torneo que une la tradición con la innovación.

Extenuado por el esfuerzo que generó un retroceso marcado en la etapa final, conforme por haber superado el escollo inicial en los 90 minutos (sus tres derrotas en las instancias decisivas de la Copa Argentina se habían sellado con un gol en el último cuarto de hora). “Vamos convencidos, no dudemos”, fueron las palabras de Cravero en la arenga previa al plantel de Chaco For Ever. Luego del yerro inicial de Triverio, que remató al travesaño, comenzó el show de Mattalía, que se volcó hacia la derecha para contener el tiro de Miloc. La atajada posterior de Werner sobre Gastón Martínez le devolvió la ventaja a Arsenal, que contó con la oportunidad de garantizar su presencia en la siguiente ronda. Sin embargo, el arquero del Albinegro brilló al taparle a Chimino y, en el octavo turno, repitió frente a la floja ejecución de Rivero para desatar la algarabía de los hinchas que coparon una de las tribunas del estadio de Unión de Santa Fe. Habrá un nuevo nombre en los 16avos de Final de la Copa Argentina: el vencedor se medirá con Talleres de Córdoba o Atlético Güemes de Santiago del Estero.