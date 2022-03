Primera Nacional #CHACO For Ever sigue sumando afuera

En un partido muy luchado, con cierta fricción y por momentos con piernas fuertes ante un mal arbitraje de Diego Ceballos, For Ever logró rescatar un punto ante Deportivo Riestra en el Bajo Flores. Fue este sábado en juego de la quinta fecha de la Primera Nacional. El tanto de Gonzalo Lucero, de cabeza, sobre el cierre de la primera mitad, le dio paridad a un juego que tenía a Riestra como vencedor con el gol de Walter Acuña en el inicio del juego.

En la próxima fecha, el sábado, For Ever recibirá a Belgrano, pero antes deberá enfrentar el martes en Santa Fe a Arsenal por Copa Argentina.



EL PARTIDO

Primer tiempo intenso, For Ever lo fue a buscar desde el arranque, con buena tenencia de pelota, con presión alta y con mucha participación de los volantes externos. El equipo de Cravero tuvo buenos primeros minutos, mucha participación de Alarcón y Cuello y más allá del mal manejo del partido del árbitro Ceballos, intentó ser protagonista en campo rival.

De mitad de cancha para adelante, For Ever amenazó con la movilidad de sus delanteros, pero no estuvo preciso y le costó generar peligro. Riestra fue un equipo que buscó la segunda pelota y con mucha participación de Fernández y la enorme calidad de Acuña, el conjunto local se adueñó del partido.

A los 12 llegó la apertura del marcador, Fernández giró con la pelota en su poder y metió un pase milimétrico para Acuña que la colocó junto al palo derecho de Canuto para establecer el 1 a 0 para los locales.

For Ever no tuvo demasiadas situaciones de peligro, pero a los 37 avisó con un enorme centro de Lucero que encontró la cabeza de Giménez, pero el arquero Vega voló y mandó la pelota al córner.

Después las expulsiones de Barinosky y de Romero rompieron el partido y cuando se moría la primera parte, apareció Lucero con un cabezazo estupendo para establecer el empate con el que se fueron al descanso.

El complemento se hizo trabado, For Ever prevaleció con tenencia de pelota y llegaba por las bandas, pero le costó generarle ocasiones de riesgo a Vega. El conjunto chaqueño trabajó en aislar a Fernández y Acuña no tuvo mayor preponderancia en el juego. Gaggi y Lucero tuvieron una buena segunda mitad y atacaron bien a Riestra que no generó nada en la segunda parte.

El elenco dirigido por Duró no arrimó peligro en el complemento, buscó luchar el juego en la mitad de cancha y por momentos recurrió a la pierna fuerte. For Ever se metió en el roce y tuvo dos ocasiones para ganarlo, un cabezazo de Valdez que se fue apenas afuera y un violento remate de Allende que Vega rechazó.

For Ever estuvo más cerca de llevarse el triunfo, pero en líneas generales el empate fue el resultado más justo, sigue invicto, en zona de clasificación y ya piensa en la Copa Argentina y el próximo duelo ante Belgrano por la Primera Nacional.

DEP. RIESTRA (1): Matías Vega; Francisco Baranosky, Yaison Murillo Gustavo Benítez, Tomás Villoldo,; Jonathan Goitia, Rodrigo Insua, Nahuel Pereyra, Jonathan Goya; Walter Acuña, y Gustavo Fernández. DT: Guillermo Duro.

FOR EVER (1): Gastón Canuto; Lucas Fernández, David Valdez, Yair Marín, Leandro Allende; Enzo Gaggi, Gonzalo Alarcón, Álvaro Cuello, Gonzalo Lucero; Matías Romero y Luciano Giménez. DT: Daniel Cravero.

Goles: 12PT Walter Acuña (DR). 45PT Gonzalo Lucero (FE).

Incidencias: 39PT Expulsados Francisco Baranosky (DP) y Matías Romero (FE).

Cambios: ST Matías Zaninovic x Rodrigo Insua (DR), 25ST Gaspar Iñiguez x Nahuel Pereyra (DR), 28ST Gastón Martínez x Gonzalo Lucero (FE) 32ST Leonardo Groba x Walter Acuña (DR), 32ST Gonzalo Bravo x Jonathan Goya (DR), 32ST Nicolás Trecco x Luciano Giménez (FE), 35ST Braian Chávez x Gustavo Fernández (DR), 35ST Gaspar Triverio x Enzo Gaggi (FE).

Árbitro: Diego Ceballos. Asistentes: Alejandro Schneller – Javier Mihura. Cuarto árbitro: Cristian Cernadas. Estadio: Polideportivo Guillermo Laza.