Quién es Olivia Rodrigo, la ex chica Disney que Billboard eligió como la “mujer del año”

Disney se ha caracterizado a lo largo de los años por la creación de contenido infantil para todo el mundo, sin embargo, más allá de sus costosas producciones, algo que también ha resaltado de esta industria es el impulso que ha dado a las carreras de jóvenes artistas.

Entre los casos más recordados de las llamadas Chicas Disney están: Miley Cyrus, que brincó a la fama tras su aparición como Hannah Montana, Britney Spears, Lindsay Lohan, Demi Lovato, Selena Gómez y más recientemente Olivia Rodrigo.

Esta última joven ha pasado en menos de dos años a convertirse no sólo en una actriz reconocida, sino en una multipremiada cantantautora y galardonada como La mujer del año en los Billboard Women Music 2022. Por ello, a continuación te contamos todo lo que debes saber sobre esta nueva promesa en el espectáculo.

Olivia Rodrigo compuso canciones desde muy pequeña y actualmente hace grandes presentaciones en vivo (Foto: REUTERS/Mario Anzuoni) Olivia Rodrigo compuso canciones desde muy pequeña y actualmente hace grandes presentaciones en vivo (Foto: REUTERS/Mario Anzuoni)

El nacimiento de una estrella

Aunque se piensa que los primeros pasos en la carrera de Olivia Rodrigo iniciaron al ser elegida en el show Bizaardvark de Disney Channel en 2016, los orígenes de la intérprete de Deja Vu van mucho más atrás, incluso, algunos videos que se han hecho virales en redes sociales muestran a la estadounidense a la corta edad de ocho años (2011) participando en concursos de canto como Boys & Girls Club Idol que eran producidos por the Rotary Club of Old Town Temecula.

En una entrevista con Teen Vogue Olivia, nacida en 2003, recordó que todo inició cuando tenía alrededor de seis años, cuando empezó a tomar lecciones de canto, actuación y piano. Asimismo, desde esta corta edad se adentraría a la composición de canciones.

“Soy un ser humano (…) puedo limpiar mis propios desastres”, son algunos de los versos que escribió para su primer canción escrita a los ocho años y que compartió con dicho medio.

Ella creció en Temecula, California, con su mamá, su papá y un terapeuta familiar, pero cuando estaba cursando séptimo grado, tanto Olivia como sus progenitores decidieron mudarse a Los Ángeles, donde la pequeña inició su carrera en actuación.

Así, durante 2014, cuando tenía 11 años, grabó su primer proyecto titulado An American Girl: Grace Stirs Up Success y dos años después realizó una serie para Disney Channel. Sin embargo, uno de los proyectos más ambiciosos que tuvo sucedió en 2019, cuando fue elegida para ser protagonista en High School Musical: El musical: La serie.

Drivers license fue el primer sencillo de Olivia y los fans creyeron que estaba dedicada para Joshua Bassett (Foto: Ig @oliviarodrigo) Drivers license fue el primer sencillo de Olivia y los fans creyeron que estaba dedicada para Joshua Bassett (Foto: Ig @oliviarodrigo)

Con la mente en el juego

Inspirada en la famosa serie de películas de High School Musical, la serie transmitida vía streaming por Disney+ atrapó inmediatamente a una nueva generación de espectadores y atrajo la nostalgia de aquellos que crecieron con los filmes originales.

En el elenco destacó Olivia Rodrigo con su papel protagónico como Nini Salazar-Roberts, la actriz y cantante se catapultó definitivamente a la fama mundial. En el show no sólo tuvo la oportunidad de interpretar los temas principales, sino que compuso dos canciones para la banda sonora de la primer temporada: All I Want y Just For a Moment.

Pero como cualquier otra figura pública, los rumores y controversias no se hicieron esperar. Y es que, entre los actores de esta serie se encontraba Joshua Bassett, quien se consolidó como la “nueva versión de Troy Bolton” en el remake de High School Musical.

Olivia Rodrigo tuvo un gran éxito tras el debut de su álbum “Sour” (Foto: EFE/Geffen Records) Olivia Rodrigo tuvo un gran éxito tras el debut de su álbum “Sour” (Foto: EFE/Geffen Records)

En este sentido, Rodrigo y Bassett comenzaron a subir mucho contenido en conjunto en redes sociales y las especulaciones sobre un romance entre ambos inundó internet. Esto sería un parteaguas para las diversas interpretaciones que tendría el primer sencillo de Olivia.

La mujer del año

Enero de 2021 dejó a todos sorprendidos, pues un conmovedor tema comenzó a resonar en las plataformas de streaming y estaciones de radio. Se trataba de Drivers License, una teatral canción que fue el debut como solista de Olivia Rodrigo.

La intérprete consiguió romper dos récords en Spotify con su sencillo: el primero por más reproducciones en un día para canción no festiva y al día siguiente batió su propio puntaje. Asimismo, se posicionó en la lista de Billboard Hot 100.

Drivers license se posicionó en el Billboard Hot 100 en 2021 (Foto: Ig @oliviarodrigo) Drivers license se posicionó en el Billboard Hot 100 en 2021 (Foto: Ig @oliviarodrigo)

Pero la polémica respecto a su canción fue en aumento, ya que los fans atribuyeron la letra como una indirecta a Joshua Bassett, quien supuestamente la habría abandonado para establecer una relación con la actriz Sabrina Carpenter. Aunque ninguno de los tres artistas involucrados han hecho declaraciones al respecto, los rumores continúan vigentes.

Más allá de eso, el máximo para Olivia Rodrigo se consolidó después del lanzamiento de su primer álbum, el cual se tituló Sour. Éxitos como Good 4 u o Traitor hicieron que miles de personas se identificaran con la joven artista de 19 años.

Debido a la gran aceptación de su producción musical en 2021, Oliva Rodrigo ganó el American Music Award a Artista Nueva del año; en los premios MTV Music a canción del año, mejor artista a seguir, push performance, entre muchos otros.

Olivia Rodrigo ganó la categoría de “Mujer del Año” en los premios Billboard Women in music” (Foto: REUTERS/Mario Anzuoni) Olivia Rodrigo ganó la categoría de “Mujer del Año” en los premios Billboard Women in music” (Foto: REUTERS/Mario Anzuoni)

Como si esto no fuera poco, recientemente se llevaron a cabo los premios Billboard Women in Music y Sheryl Crowl presentó a Olivia como ganadora a Mujer del año. Al recibir su premio, la cantante de Happier ahondó en las dificultades que tienen las mujeres para acceder a la industria musical y agradeció a sus predecesoras por abrirle las puertas a las nuevas promesas.

“Quiero decirles a todas las jóvenes que escriben canciones todos los días, en sus diarios, en el piso de sus habitaciones: su vulnerabilidad, su creatividad y su valentía me conmueven constantemente. Y prometo que todos aquí hoy están trabajando para hacer de este mundo y de esta industria un lugar mejor para ustedes”, sentenció.