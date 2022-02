San Valentín: series románticas y de desamor para disfrutar en cinco plataformas streaming

Ha llegado el momento de celebrar el amor y todo lo que este conlleva entre alegrías y tristezas, algo que en la ficción se ha plasmado de la mano de personajes cautivadores y en los escenarios más increíbles. A dos días de San Valentín, nos preparamos para esta fecha especial con un listado de series de televisión que ahondan en el enamoramiento, los dramas de pareja y el sexo. Revísala aquí:

Sex and the City y su secuela And Just Like That…

Para iniciar esta lista no se podría dejar de mencionar a este clásico de la TV que nació en los noventa y presentó al inolvidable grupo de cuatro amigas que buscaron expresar libremente su vida sexual en una Nueva York mucho más conservadora que la actual. Recientemente, HBO Max trajo de vuelta a Carrie (Sarah Jessica Parker), Miranda (Cynthia Nixon) y Charlotte (Kristin Davis) con un revival que nos volvía a meter de lleno en sus experiencias familiares y amorosas a sus más de 50 años. Todos los episodios de Sex and the City y And Just Like That… se pueden ver en la plataforma digital de HBO.

Bridgerton

Basada en los libros de Julia Quinn, este drama inicia con la historia de Daphne Bridgerton (Phoebe Dynevor) y su búsqueda de esposo en la alta sociedad de Londres durante el periodo de Regencia. Las debutantes se presentan ante la corte y solo podrán lograrlo si son del agrado de la reina Carlota de Mecklemburgo-Strelitz. Inesperadamente, la protagonista y Simon Basset (Regé-Jean Page), el duque de Hastings, acuerdan un trato que podría convenir a los dos, pero este plan podría salir mal cuando ambos desarrollen sentimientos por el otro. Producida por Shonda Rhimes (Grey’s Anatomy), la trama de romance no falla en atrapar a más de uno. Se puede ver en Netflix y la segunda temporada estrenará muy pronto.

Fleabag

La comedia dramática creada por Phoebe Waller-Bridge, guionista y actriz ganadora del Emmy, logró convertirse en uno de los títulos más populares de Amazon Prime Video con solo dos temporadas. Se trata de una adaptación de un monólogo creado por la artista en la que una mujer, caracterizada por su sarcasmo y egoísmo, lidia con diferentes situaciones de su vida sin dejar atrás el sentido del humor. Asimismo, se enfrenta al fracaso y el desamor de las formas más absurdas.

Love, Victor

Basada en la película Love, Simon, esta serie ambientada en el mismo universo nos presenta a Victor Salazar (Michael Cimino) y su camino hacia el autodescubrimiento personal. El joven llegó como un alumno nuevo a Creekwood High School; pero, mientras aún lidia con ser el estudiante recién llegado, tiene que enfrentar algunos desafíos en su entorno familiar e ir contra la corriente de lo que dicta su corazón. Es un chico homosexual, pero le resulta muy difícil aceptar la verdad hasta que se acerca a Simon (Nick Robinson) cuando todo empieza a ser cada vez más complicado. Las dos temporadas del spin-off forman parte del catálogo original de Star+.

Dickinson

Otra propuesta de temática LGBT para la televisión viene desde Apple TV+ , y se inspira en un personaje histórico como Emily Dickinson para retratar una comedia sobre la poesía, la familia y el amor. Protagonizada por Hailee Steinfeld (Hawkeye), la historia imagina cómo habría sido la vida de esta poeta estadounidense que alcanzó la fama tras su muerte por la publicación de sus poemas, pero que tuvo una vida normal y en el anonimato para el mundo, mientras estaba rodeada de sus familiares y la mujer que amó, Sue Gilbert (Ella Hunt), su mejor amiga y también esposa de su hermano. En total, tuvo tres temporadas que se lanzaron únicamente por streaming.