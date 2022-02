CHACO Dudas y más dudas… Hackeo al Poder Judicial: ¿mentira o truco?

Benjamín Aguilera, Juan Mateo Cassiet y Juan Manuel Fernández, que reside en Estados Unidos. Cassiet, junto a Mariano Ferro Villanueva, alias “Salem Terrano”. Fieles amigos y secuaces Cassiet y Aguilera.

De cara a comenzar las actividades judiciales en la próxima semana, se comunicó la decisión de suspender audiencias y términos por dos semanas más, hasta que puedan contar con sistemas para la carga de información, y no tener que volver a archivos Word la información o a mano, como lo vienen haciendo hasta ahora.

Esta medida perjudica enormemente a todos los sectores, y para eso se pueden apelar a ejemplos puntuales: las audiencias para revinculación paterno/materno filial quedan pendientes, no se sabe si para reprogramación o solo pospuestas; los juicios en el caso de Juan Mateo Cassiet por ejemplo, que debía enfrentar uno por violencia de género el 7 de febrero, ya aplazado en junio de 2021, por segunda vez ahora oh casualidad! no se llevará cabo. Pero, hablando de Cassiet….

Fuentes relataron a NOVA las sospechas que tienen acerca del “ciberataque” y el pago en cryptomonedas. Este tipo de modalidades se llaman ataques “friend or foe” (Friend si es doméstico y foe si es foráneo), pues todas las fichas están puestas a que ha sido un ataque doméstico y la única persona, con ayuda obviamente de adentro del Poder Judicial, que tiene la capacidad de hacer eso, es Juan Mateo Cassiet.

El mismo habría contado con la ayuda de “El Colo”, un personaje perteneciente al Poder Judicial, que está en sistemas y es oficial de Justicia, quien fue sumariado y que habría hecho el “caminito” dentro de los sistemas del Poder Judicial para que luego Cassiet y sus asistentes Mariano Damián Ferro Villanueva y Alfredo Benjamín Aguilera, porque de tontos no tienen nada, contando con la capacidad de almacenamiento que Cassiet tiene “de onda”, gracias a “Pelín” Rodríguez que le cuida las espaldas y la infraestructura del Estado que usa Cassiet, alojen en Ecom Chaco.

¿Por qué no se contempla la posibilidad de un ataque foráneo? Pues porque los hackers casi siempre alojan sus servidores de respaldo, donde llevan toda la información que “chuparon” en China y exigen cifras de rescate escandalosas en cuentas no rastreables. Éste no sería el caso, aquí hay factores en danza por lo cual convenía que todo desaparezca, y uno de ellos es como se evidencio con el conjunto de “Padres Autoconvocados”, el acampe que se realizó hasta el último día de actividad antes de las ferias, causas graves como la nena que está en Neuquén, o eso se cree, y fue sacada de la provincia pese a la garantía de palabra que le había dado la jueza Patricia Saa al padre de la nena, o como las desobediencias de madres que deben revincular sus niños con los padres pese a las falsas denuncias de éstas, y que no está contemplado penalizarlas, por obstruir contacto, como el caso de Melina Cortez, “La Peque” Ramírez, o una lista casi interminable.

Estos padres y todos los que serán perjudicados de una u otra manera, más los fueros civiles y penales, deberían agradecerle a la codicia y el afán de poder de Juan Mateo Cassiet y quien lo respalde, pues la información la tendrían cautivas ellos.

De ahí a que lo reconozcan… Como la espía de Cassiet al Instituto Nelson Mandela, como las escuchas a los diputados, los dibujos para inculpar a Horacio Rey y la lista es larguísima. Este autotitulado “padrectomizado”, gordo bonachón, es de temer, es un sujeto altamente peligroso, que sabe con quién asociarse para hacer estragos, nada productivo, todo a su favor e intereses, imagínense cuando en la palma de su mano esté la Justicia chaqueña, en 15 días…

NOVACHACO