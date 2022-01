Informe especial: quiénes son los 10 diputados con mayor patrimonio declarado

Aunque su riqueza quedó un paso atrás de los senadores nacionales, una decena de diputados informaron patrimonios superiores a los $100 millones. Algunos tienen años de funcionarios públicos, como los ex ministros Hernán Lombardi, Cristian Ritondo y Florencio Randazzo. Pero también hay un puñado de debutantes en el Congreso, todos procedentes del mundo privado, que quedaron entre los más ricos de la Cámara Baja, como el neurocientífico Facundo Manes, y los empresarios Juan Carlos Polini y Pablo Cervi, de Chaco y Neuquén, respectivamente.

La información surge del análisis realizado por la Unidad de Datos de Infobae sobre las declaraciones juradas (DDJJ) patrimoniales de los 257 integrantes de la Cámara de Diputados. Los legisladores deben detallar sus bienes al ingresar y, luego, actualizar esa presentación todos los años ante la Oficina Anticorrupción (OA). Sin embargo, estas declaraciones consignan los inmuebles a valor fiscal, como indica la ley, una cifra que está varias veces por debajo de la de mercado. En la práctica, esto distorsiona el verdadero patrimonio que los representantes informan a la ciudadanía .

La OA no controla el detalle de lo consignado en las declaraciones juradas de los legisladores, excepto que haya una denuncia puntual, ya que sólo tiene atribuciones para realizar esa tarea con los miembros del Poder Ejecutivo. Es la propia Cámara baja la que debe hacer ese seguimiento, y exigirles la presentación a los integrantes del cuerpo que no lo hacen. A diferencia del Senado, donde el incumplimiento fue de unos pocos, hay 24 diputados que -al cierre de esta nota- no habían presentado su declaración jurada actualizada ante la OA, por lo que la información sobre sus bienes no está disponible en el sitio web del organismo. La fecha límite para la entrega de esta documentación venció el pasado 25 de enero.

La herencia de un ex funcionario macrista

Hernán Lombardi es el diputado nacional con más bienes declarados: sus activos sumaron $450 millones a finales de 2021 , según la declaración jurada Inicial que presentó ante la OA el viernes último, y como aún no había sido publicada en el sitio web del organismo, le adelantó el formulario enviado a Infobae. “Está todo en blanco y siempre declarado”, aseguró el ex ministro que debutó en diciembre en el Congreso.

Su principal capital lo constituyen siete sociedades que heredó, junto con su hermana, de su padre fallecido en 2011, y de su madre, quien murió hace tres años. En total, su 50% en esas empresas concentradas en el rubro de la construcción, inmobiliario y turístico suman más del 80% de sus bienes.

La principal de ellas es IANUA SA, es dueña del tradicional Palacio San Miguel en el centro porteño, y se alquila a diferentes eventos. “Es la empresa madre, con la que mi padre construyó entre los ‘60 y los ‘70 más de 100 edificios en toda la ciudad de Buenos Aires”, explicó Lombardi a Infobae. El ex titular del Sistema Público de Medios Públicos durante la gestión de Mauricio Macri valuó esa participación accionaria en $256 millones.

La otra es Rivan SA, que tiene y explota el apart hotel Torres de Manantiales en Mar del Plata. “Después que mi papá lo construyó, como no lo pudo vender, se convirtió en un emprendimiento turístico”, señaló el ex funcionario. Si bien Lombardi siguió los pasos de ingeniero de su padre, luego se convertiría en ministro de Turismo, Cultura y Deportes de la Nación, con Fernando de la Rúa, y ministro de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires durante la gestión de Macri como jefe de Gobierno porteño.

Como parte de la herencia que recibió, el legislador de origen radical que hoy milita en el PRO al lado de Patricia Bullrich, informó también el 50% de la desarrolladora inmobiliaria Poseidón SA ($75,8 millones); la inversora y financiera Vatema SA ($30 millones); y las constructoras Mandalay SA ($15,1 millones) y Waren SA ($2,4 millones).

Lombardi es, además, dueño de la mitad de dos sociedades dedicadas a la explotación maderera: El Carpincho y Forestal Tatú Carreta. “De El Carpincho, con actividad en el Delta del Tigre, fui dueño del 5% desde 2006 cuando se conformó la SRL, y luego incorporé los porcentajes respectivos tras la muerte de mi padre y mi madre hasta llegar al 50%; la otra mitad es de mi hermana María Gabriela”, aclaró. Cotizó su mitad en $1,2 millones.

El otro ítem que se destaca en su declaración jurada a la que accedió Infobae es el dinero declarado: un total de $58,6 millones, que incluyen $835.000 y el resto son dólares, USD 557.609, según le precisó Lombardi a este medio. La norma indica que las divisas deben expresarse en la declaración jurada en pesos, por lo que en el formulario ante la AFIP figuran $57,7 millones, según el valor del dólar oficial al 10 de diciembre de 2021 cuando asumió. “Es la ‘caja’ de la herencia que vino pasando año a año desde que murió mi padre, y a la que recurrí cuando no estuve en la función pública”, explicó a Infobae. En efecto, en su última declaración jurada como funcionario, del 2019, esa suma era de USD 614.609.

Entre ese más de medio millón de dólares, hay un porcentaje menor de $1,5 millones equivalentes a USD 15.809 correspondientes a la venta de activos. “Es por la venta de un terreno en Villa Mayo”, precisó el ex funcionario ante la consulta de este medio, en relación al 50% de un lote que tenía en el partido de Malvinas Argentinas, Provincia de Buenos Aires, y que había recibido también como herencia.

El hoy diputado opositor declaró tres propiedades: una casa en la ciudad de Buenos Aires de 150 m2 que compró en 1998, cuya valuación fiscal informó en $710.000, y otras dos de veraneo recibidas como herencia. Una está en Pinamar, tiene 331 m2 y valuó en $2,5 millones. La otra, en Bariloche, cuyo valor consignó en $77.000 y tiene 95 m2. “Es una cuota parte de una casa frente al Lago Gutiérrez. Tengo un tercio del 50%. Se construyó sobre un terreno que era de un socio de mi papá”, explicó. Como auto propio, solo declaró un Renault Twingo modelo 2001 que compró en 2014 y valuó en $85.000.

El heredero de los Kirchner

Hijo de un matrimonio político con casi cuatro décadas en cargos públicos, Máximo Kirchner se consolidó como uno de los diputados más ricos del Congreso. Declaró un patrimonio de $400 millones en 2020, una cifra anclada en la herencia de su padre, el ex presidente Néstor Kirchner. Los activos del diputado nacional crecieron un 37% en comparación con el año anterior principalmente por la diferencia de valuación de sus plazos fijos en dólares. Su crecimiento patrimonial, sin embargo, es mínimo si se tiene en cuenta que la inflación acumulada del mismo período fue del 36% anual.

El jefe del bloque kirchnerista en Diputados declaró ante la Oficina Anticorrupción una herencia de USD 2.848.072 repartidos en dos plazos fijos en el país, el mismo monto que repite de manera invariable en los últimos años. Esos plazos fijos en dólares representaron, según la cotización oficial al cierre del 2020, una equivalencia de $239 millones.

Por mantener esos depósitos en moneda extranjera, Máximo Kirchner incrementó su patrimonio en $69 millones durante 2020 por la devaluación del peso. Sólo con esos depósitos bancarios, el diputado superó el piso de los $200 millones que impuso el Frente de Todos para aprobar el impuesto extraordinario a la riqueza en el Congreso, que el propio legislador votó y pagó.

El diputado detalló que percibe “derechos reales”, es decir, dinero heredado por un total de $12,8 millones. También informó dos vehículos que valuó en $1,2 millones, aunque no detalló la marca ni el modelo de los mismos.

Al patrimonio de Máximo Kirchner hay que agregarle 27 propiedades, la gran mayoría también como parte de la herencia de su padre y de una donación realizada por su madre tanto para él, como para su hermana, Florencia Kirchner. Cristina Kirchner les entregó a sus hijos todos sus bienes en 2016 para evitar embargos cuando comenzaron a multiplicarse las causas por presunta corrupción en su contra.

Las propiedades declaradas por Máximo Kirchner sumaron $122,5 millones en 2020 -a valores fiscales-, casi todas ubicadas en la provincia de Santa Cruz. El hijo de la vicepresidenta informó ser dueño del 100% de una casa en Río Gallegos y de un lote en Calafate, y del 50% -junto con su hermana- de otras cinco casas, diez departamentos en esa capital provincial, más otros dos departamentos en Capital Federal, tres locales y cinco terrenos en Calafate.

El legislador declaró tener participación accionaria en las sociedades familiares por las que está procesado y a la espera del juicio oral por presunto lavado de dinero. Informó acciones en Hotesur SA -la sociedad dueña del hotel Alto Calafate- por $10,1 millones y otra inversión en Los Sauces SA de $6,6 millones más un crédito para cobrar de esa firma por $1,1 millones.

Una empresa centenaria en Córdoba

Carla Carrizo completa el podio de los diputados más ricos. La legisladora de Evolución Radical declaró un patrimonio de casi $250 millones en 2020. Integrante del bloque que lidera Martín Losteau, recientemente escindido de la bancada de la UCR, su principal activo son las participaciones en dos empresas. La más valiosa es Luis A Carrizo y Cia SRL, ubicada en Colonia Caroya (Córdoba), de la cuál recibió en donación un 13,32% en 2007, y valuó en $217 millones. Con esta firma, conocida como LAC y fundada por su abuelo en 1910, tiene además un crédito a su favor de casi $14 millones.

La diputada radical pertenece al espacio de Martín Lousteau La diputada radical pertenece al espacio de Martín Lousteau

“Es una empresa familiar que cuenta con cinco unidades de negocios: Red de estaciones de servicios ubicadas en Córdoba, Salta y La Rioja, logística y transporte, venta de combustibles al por mayor, venta de hormigón elaborado y venta de insumos agropecuarios. Actualmente cuenta con 633 empleados”, explicó Carrizo ante la consulta de Infobae.

La diputada cordobesa, reelecta por segunda vez en las últimas legislativas, también es dueña de APM SA, que valuó en $10 millones, aunque no consignó el porcentaje accionario en su declaración jurada. “Su actividad es la locación de equipos de transporte, venta de neumáticos, venta y transporte de combustibles. Mi participación es del 13%”, precisó a este medio.

Politóloga y docente universitaria, declaró ser dueña también del 33% del Establecimiento Luis B. Carrizo SRL, aunque solo consignó ese porcentaje en $0,01. “Esta empresa fundada por mi abuelo ya no tiene movimiento, no desarrolla ninguna actividad comercial motivo por el cual su patrimonio es ínfimo. Próximamente será disuelta”, afirmó la legisladora.

Carrizo consignó en su declaración jurada porcentajes de cinco inmuebles, cuatro de los cuales los recibió como herencia. Son dos locales en Quilino, Córdoba; un departamento en la Ciudad de Buenos Aires; y un 33% de una casa en Punta del Este de 250 m2, que consignó en $1,7 millones. Además, tiene otro departamento en CABA de 84 m2 que compró con ingresos propios, con destino “alquiler” y cotizó en $1,4 millones a valor fiscal. En dinero y depósitos, Carrizo declaró $3,2 millones que incluyen USD 32.000.

Un productor agropecuario cercano a Macri

Pablo Torello declaró un patrimonio de $211 millones en 2020, un incremento del 84% en comparación con el año anterior. Este productor agropecuario, que desembarcó en el Congreso en 2015, mantiene sus inversiones en ese sector como sus principales activos.

Torello declaró ser dueño de la mitad de Altoja SRL, una empresa dedicada a la explotación agrícola y ganadera. El diputado valoró su participación accionaria en $120 millones, casi el doble de lo informado el año anterior. También informó ante la OA otra sociedad vinculada al agro, Aton SCA, de la que es dueño del 11% de las acciones de esa firma, participación que cotizó en $14 millones. “Son sociedades dedicadas a la explotación agrícola ganadera. Altoja alquila campos; Aton tiene campos en las localidades de Alberti y Bragado, pero además alquila campos”, aclaró Torello ante la consulta de Infobae.

El diputado comparte con Mauricio Macri una propiedad en Salta El diputado comparte con Mauricio Macri una propiedad en Salta

El legislador declaró una tercera sociedad, La Corcuela SA, también dedicada a la actividad agropecuaria. Torello cotizó esas acciones en $22 millones, un valor cinco veces más alto que el año anterior. Compartió directorio con otro de sus hermanos, José Torello, que fue jefe de asesores del ex presidente Macri y asumirá como senador nacional en los próximos días. “La Corcuela es una sociedad de explotación que está en Salta. Alquila los campos que se dedican a la ganadería. Entre los campos que alquila están los que declaré en esa provincia”, detalló el legislador del PRO.

El diputado declaró ocho propiedades, que se dividen entre la explotación agraria y su vida en la Capital. Informó dos campos heredados que suman 630 hectáreas en el partido de General Viamonte, en el interior de la provincia de Buenos Aires, cuya cotización fiscal es de casi $21 millones. A esos inmuebles se le suman otras 221 hectáreas en Bragado – de donde Torello es oriundo – que valuó en $10 millones, que también formó parte de una herencia.

Por último, el ex concejal de esa localidad del norte de la Provincia de Buenos Aires declaró haber adquirido el 4% de un inmueble rural de 10.600 hectáreas ubicado en Pluma de Pato, Salta, donde realiza parte de la explotación ganadera de una de sus sociedades. Comparte esta propiedad salteña con su hermano José Torello y con el ex presidente Mauricio Macri. “Es una fracción de campo que se compró entre varias personas y cada uno es su propietario individual”, explicó el diputado.

En la Ciudad de Buenos Aires, Torello posee desde 2011 un departamento de 132 m2 que consignó en $6 millones de valor fiscal.

Un algodonero chaqueño

En quinto lugar en el ranking aparece Juan Carlos Polini, diputado por Chaco. Este empresario farmacéutico y productor agropecuario, que desembarcó el pasado diciembre en el Congreso, declaró un patrimonio de $129,5 millones en 2020. Sus principales activos están vinculados a sus actividades comerciales y agrícolas, principalmente en la industria algodonera.

Sus ingresos declarados ese año sumaron casi $44 millones, es decir, un promedio de $3,6 millones mensuales. Entre su patrimonio, el flamante diputado declaró $73,8 millones en concepto de explotación unipersonal, que incluye su actividad comercial con la cadena de Farmacias Polini, con seis sucursales en Chaco.

Juan carlos Polini fue intendente de Coronel Du Graty, Chaco, hasta desembarcar en la Cámara de Diputados Juan carlos Polini fue intendente de Coronel Du Graty, Chaco, hasta desembarcar en la Cámara de Diputados

El flamante diputado es dueño del 50% de la empresa familiar Cotone SA, una desmotadora de algodón, cuyas acciones valuó en $50.000. “Debe ser el capital inicial, porque el valor real de la planta es USD 3 millones aproximadamente. Un equipo de fibra de algodón vale $7 millones y tengo 150. Son bienes de capital”, aseguró Polini ante la consulta de Infobae. Su empresa se dedica a procesar el algodón que, luego, se transforma en el hilo que utiliza la industria textil. “El 70% de su producción se exporta”, dijo.

“Tal como está hecha la ley, las declaraciones juradas no reflejan la totalidad de mi patrimonio. Mi casa no vale lo que está declarada, que es el valor fiscal como indica la ley, y mi fábrica tampoco tiene el valor real que aparece en el formulario, aunque también está bien declarada”, admitió el dirigente radical.

Como propiedades, Polini declaró su casa en el pueblo Coronel Du Graty, Chaco, donde fue intendente hasta desembarcar en la Cámara de Diputados. Es una propiedad de 200 m2 adquirida en 1990 cuya valuación fiscal fue declarada en $700.000. También adquirió otro inmueble de 236 m2 en esa misma localidad, que informó como inversión, y cuya cotización registró en apenas $80.000.

El legislador declaró un par de vehículos de lujo: es dueño de un Mercedes Benz E 400 Matic modelo 2018 que cotizó en $5,4 millones, y una camioneta BWM X1 de 2018 que valuó en $3,3 millones. Informó, además, otros vehículos como un coche VW Voyage modelo 2012, una moto Yamaha T110, y dos cuatriciclos.

El diputado chaqueño también declaró activos agropecuarios: “Inversión campo Rothamel (que cotizó en $10,1 millones) e “inversión en campo Schulz (por $3,2 millones), que se dedican a la siembra de algodón y cereales. En dinero en el país, declaró tener, al cierre del 2020, $14,5 millones.

Un desarrollador inmobiliario de Mataderos

Cristian Ritondo, ex funcionario de María Eugenia Vidal, declaró un patrimonio de $126,2 millones en 2020, un monto que – considerando la inflación anual – le implicó una depreciación del 22% en su patrimonio durante ese año. Su fortuna proviene de la constructora familiar que, en parte, heredó de sus padres, Emprendimientos Rivadavia (ERSA). Es una desarrolladora inmobiliaria ubicada en el barrio porteño de Mataderos, donde se crió y consolidó en la militancia dentro del peronismo.

El diputado es dueño de una desarrolladora inmobiliaria que viene de familia El diputado es dueño de una desarrolladora inmobiliaria que viene de familia

El ex ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires consignó una sola propiedad a su nombre: un terreno de 1.400 m2 en Pinamar con un valor fiscal de $6 millones, que adquirió en 2012. Aficionado a los autos, declaró un Fiat 600 modelo 1973, valuado en $48.000, y un Citroen Mehari de 1977, en $155.000. No registra vivienda ni otro vehículo actual a su nombre.

Su casa y su camioneta están a nombre de Emprendimientos Rivadavia, según le explicó a Infobae. Ritondo valuó el 67% que tiene desde el 2000 en $62 millones, y el otro 16,67% que heredó de su madre en 2018, en $15,5 millones. Actual presidente de esta firma, consignó un crédito a su favor de $15,5 millones. “Son dividendos y utilidades que no retiré al momento de la declaración jurada”, precisó.

Ritondo también declaró el 80% de Waterfood SA, inscripta como inmobiliaria, en $3,2 millones, y otro 10% que heredó de su madre en $400.000. “Es una empresa que está sin actividad y lo único que tiene es un inmueble. Mucho de lo que figura como ‘fondos propios’ tiene que ver con la herencia que recibí de mi papá, y cuando murió mi mamá, heredamos su porcentaje a medias con mi hermana. El día que se venda esa propiedad, la empresa podría desaparecer”, precisó.

El presidente del bloque del PRO en la Cámara baja declaró, además, el 60% de Bull Business SA, desde 2003, que valuó en solo $7.200. “Fue una de mis peores experiencias económicas, tenía alquiler de cocheras. Pero está inactiva hace 20 años, incluso tiene el CUIT dado de baja”, aseguró el legislador de Juntos, reelecto el año pasado por la provincia de Buenos Aires.

Por último, informó un crédito en Uruguay con Ardax SA por $5,4 millones. En 2020 canceló una deuda con esa sociedad uruguaya por $1,9 millones. “Es un lote en un barrio privado en Montoya que ya terminé de pagar pero todavía no pude escriturar. No terminaron el emprendimiento por la pandemia”, detalló.

En depósitos y dinero en el país, Ritondo informó $14,5 millones, que incluyen USD 133.741 recibidos como herencia de sus padres, según consignó.

El desembarco de Manes

En su primera declaración jurada como funcionario, Facundo Manes informó activos por $125,9 millones al cierre de n 2020. Sus bienes crecieron un 28% en comparación con el año anterior, es decir que, inflación mediante, su patrimonio se depreció. Manes tiene dos departamentos: uno en la Ciudad de Buenos Aires de 278 m2 que cotizó en $3,2 millones, y otro en la localidad bonaerense de Tigre de 117 m2, que adquirió en 2019, con un valor fiscal de $5,4 millones.

El médico desembarcó en la política en la última elección de la mano de la UCR El médico desembarcó en la política en la última elección de la mano de la UCR

Autor de numerosos libros de divulgación sobre temas médicos, Manes es dueño de un campo de 206.640 m2 destinado a alquiler en Salto, la localidad agropecuaria donde creció, que cotizó en $3,5 millones. Su vehículo es una camioneta Mercedes Benz GLK300 del 2013, que valuó en $2 millones.

Su principal activo son sus inversiones vinculadas a la medicina y la neurociencia, su especialidad. Es socio de empresas que controlan instituciones médicas y/o de investigación científica por un valor total de $55,2 millones.

Sus participaciones más importantes están conformadas por el 25% de Neurociencias Marcelo T. de Alvear SA, que informó en $24,3 millones, y el 50% que posee en Neurociencias INECO SRL, el instituto del cual es fundador, y que cotizó en $19,1 millones. También, posee el 23% del Centro de Psicología Médica San Martín de Tours, que valuó en $1,3 millones; del 21,25% del Instituto de Neurociencias Oroño SA, que consignó en $4,3 millones; del 15% de Clinical Trial Service Personal SA, que informó en $3 millones; y del 22,50% de la Clínica Privada de Rehabilitación Juan XXII (sic), que valuó en $2,8 millones.

Otro de los principales activos de Manes son sus depósitos bancarios. En ahorros, este nuevo referente de la UCR informó tener $37,6 millones distribuidos en varias cuentas bancarias en el país, que incluyen USD 396.000. También informó muebles de oficina y del hogar por más de $3 millones.

Manes, además, declaró créditos a su favor por $15,8 millones. El principal corresponde a dividendos a cobrar de INECO por $9,6 millones, y otro a cobrar de la constructora E3 ARQ SA por $5,5 millones. “Se trata de un monoambiente que compró desde el pozo en el complejo La Mansa, en Tigre, y la constructora todavía no lo escrituró. Como todo hijo de inmigrantes, le gusta la inversión en ladrillos”. explicaron en su entorno ante la consulta de Infobae. Por último, dijo tener deudas por casi $10 millones. Las principales son con INECO por $5,2 millones y con el Centro de Psicología Médica San Martín de Tours por $2 millones.

Una offshore en Islas Vírgenes

El patrimonio de Pablo Cervi, empresario neuquino, se multiplicó por tres en 2020. Uno de los herederos de Mario Cervi e Hijos, una de las principales productoras de frutas de la Patagonia, informó un patrimonio de $107 millones. Su primera declaración jurada como diputado nacional indica que la mayor parte de sus activos está invertido en empresas relacionadas con el cultivo de frutas como manzanas, peras y duraznos.

El 7% de las acciones de la firma Mario Cervi e Hijos que declaró el legislador se multiplicaron varias veces en el último ejercicio. El diputado de Juntos informó que cotizaban $14 millones en 2019, pero ese número subió hasta $79 millones en 2020. “Se habilitó el ajuste del patrimonio por inflación en 2020 y eso repercute en el patrimonio neto. También puede haber algunas utilidades no distribuidas que también engrosan el valor”.

El diputado neuquino Pablo Cervi aseguró que repatrió fondos del exterior en el gobierno de Macri El diputado neuquino Pablo Cervi aseguró que repatrió fondos del exterior en el gobierno de Macri

Cervi, que fue presidente de la Cámara Argentina de Fruticultores, informó acciones en otras empresas del sector como Neuin SA, Neufrut SA y Dos Ríos SA, todas vinculadas a las distintas etapas del proceso productivo para la venta de frutas como manzana, peras y duraznos. Sus acciones en estas sociedades suman poco menos de $5 millones.

Dentro de su patrimonio, llama la atención Calisto Group Inc, una sociedad offshore registrada en las Islas Vírgenes Británicas , una de las jurisdicciones más opacas del mundo. Fue abierta en 2016 y continúa activa, según confirmó Cervi. “En realidad es una cuenta bancaria que no pudimos traer a la Argentina. Traje todo en el gobierno anterior, porque la idea era repatriar los fondos y cerrar eso ahí. Fue abierta para el movimiento de las empresas” , explicó ante la consulta de Infobae.

El diputado neuquino remarcó que la offshore fue informada ante la AFIP, por eso forma parte de su declaración jurada: “ Creo que fue declarada en el blanqueo de 2017. Intentamos repatriarla, porque se trajo todo lo que había afuera, pero tuvimos un problema administrativo allá”,

Cervi declaró 13 inmuebles, la gran mayoría en Neuquén. Es dueño de un departamento en la capital de esa provincia de 200 m2 que cotizó en $3 millones, más otro en Capital de 35 m2, cuyo valor fiscal era de $1 millón. También heredó el 33% de dos casas en la ciudad de Neuquén, una de ellas tiene 1.400 m2. Y declaró ser propietario de 7 terrenos en esa provincia por un total que superan los $10 millones y compró como una inversión, según detalló.

Por fuera de la empresa familiar, el legislador invirtió en un desarrollo inmobiliario a través del fideicomiso Los Cañadones, que “construyó un edificio en Neuquén que está próximo a escriturarse”, le dijo Cervi a Infobae. La valuación fiscal del fideicomiso que constituyó para esa inversión fue de $740.000.

Cervi es dueño, además, de tres camionetas: una Ford Kuga modelo 2018 valuada en casi $2 millones, otra Jeep Wrangler de 2017 que cotizó en $1,1 millones, y una Chevrolet Captiva de 2008.

Ex ministro y empresario

Florencio Randazzo declaró un patrimonio de $102,7 millones al cierre del 2020, un 110% más que al inicio de ese año, considerando la inflación anual del 36,1%, aunque no incorporó bienes o sociedades desde su última declaración jurada como funcionario, cuando dejó el Ministerio de Transporte en diciembre de 2015. Sí sumó un nuevo rol como director de una compañía de consultoría informática.

El ex ministro es inversor en distintos rubros El ex ministro es inversor en distintos rubros

El principal activo del diputado de Identidad Bonaerense son sus acciones en cinco empresas por un total de $63,1 millones, y el dinero que declaró, $32,5 millones, que incluyen USD 339.418.

La de mayor valor es La Grulla SA, una inmobiliaria de Gonnet (La Plata) que fundó en 2007 y cotizó en la cifra de $39,2 millones. También es dueño de CAMICAR SRL, que creó en 1999 y tuvo una heladería, pero hoy solo alquila el local. La tasó en $3,6 millones. Además, es titular desde ese año del 50% de la constructora Simétrica SA, porcentaje que valuó en $12,7 millones.

De profesión contador y con diversificación de negocios, Randazzo también tiene desde 2012 el 50% de El Gimnasio Platense SRL. Su socio es Ignacio José Casasola, a quien había designado como su secretario en el Ministerio del Interior en enero de 2008, cargo que ocupó hasta 2014. La firma es dueña de un gimnasio ubicado en calle 3 Nº 812, La Plata, que cotizó en $7,5 millones. Por último, declaró entre sus empresas a Agrometal SA, dedicada a la venta de maquinaria agrícola, con una valuación mínima, $9.000, y de la que no consignó porcentaje. “Tiene muy poquitas acciones, 508, y es una inversión de hace 25 o 30 años, y quedó residual”, explicaron en su entorno.

Ante la consulta de por qué no incluyó en su declaración la consultora de servicios informáticos GMS SA, pese a que fue designado como director en mayo del 2020 junto a Casasola, en su entorno aclararon que “no es dueño, sino solo director de la compañía y cobra como tal. De hecho, figura una deuda por el cobro de honorarios pendientes de $47,8 millones”. GMS fue contratada en forma directa durante el gobierno de Mauricio Macri por el Registro Nacional de la personas (RENAPER), y durante esta gestión, por la Agencia Nacional de Discapacidad.

El ex ministro del Interior y Transporte de Cristina Kirchner entre 2007 y 2015 declaró ocho inmuebles, adquiridos en su mayoría en los años ‘90 por un total que apenas superan los $3 millones de valor fiscal. Tres están en Chivilcoy, la localidad de donde es oriundo pero ya no vive, y están destinados a alquiler, más una cochera que compró para “inversión”. El más valioso es una casa de 800 m2 donde reside en Gonnet, que consignó en $1,9 millones. También tiene un departamento en Mar del Plata de 95 m2 que alquila y valuó en $555.000, y otro en la capital bonaerense, al que le da el mismo destino, y un valor fiscal de $320.000.

El dirigente peronista que armó su propia fuerza política – Vamos con vos- para competir en las pasadas elecciones declaró dinero por $32,5 millones que incluyen USD 339.418. Randazzo también declaró informó tres vehículos: un AUDI A3 Sportback del 2014 que valuó en $1,6 millones; un Ford falcon de 1972 con un valor simbólico de $1; y una moto BMW F800 del 2012 que valuó en $983.000.

“Florencio siempre ha sido muy meticuloso con sus declaraciones juradas de bienes porque hace muchos años que no vive de la política, y vive de su actividad privada”, aseguró uno de sus hombres de confianza, quien le adelantó a Infobae que Randazzo evalúa no cobrar su dieta este año y donarla a alguna entidad.

Los bonos de López Murphy

Ricardo López Murphy presentó su declaración jurada inicial correspondiente al 2021 el 13 de diciembre pasado, a tres días de asumir. El economista informó una única propiedad a su nombre: un departamento de 250 m2 con cochera en la Ciudad de Buenos Aires con un valor de $28 millones. No tiene auto propio ya que se desprendió de su Citroen C5 modelo 2005 en el último año.

Su principal activo son bonos en el exterior por casi $47,5 millones, que sumados a los títulos argentinos y su participación en un fondo de inversión de Capital Markets Argentina (CMA), suman $60,2 millones. Ante la consulta de Infobae, señaló que son bonos de Estados Unidos. En depósitos y ahorros, el diputado que integró la lista de Juntos después de haber competido en la interna por Republicanos Unidos, informó $5,4 millones, que incluyen USD 53.200.

El patrimonio completo de todos

En la tabla interactiva a continuación, Infobae publica el patrimonio de los diputados que integran desde diciembre de 2021 la Cámara alta, a partir del relevamiento realizado por la Unidad de Datos de sus últimas declaraciones juradas presentadas, correspondientes en su gran mayoría al 2020, o al 2021 en el caso de los que ingresaron nuevos, excepto aquellos que aún no las actualizaron.

Al cierre de esta nota, no presentaron sus DDJJ ante Oficina Anticorrupción 19 diputados que ingresaron a partir del 10 de diciembre . Entre ellos, las de los ex ministros de Juntos Rogelio Frigerio (Entre Ríos) y Gustavo Santos (Córdoba), cuyas últimas declaraciones patrimoniales disponibles son la del 2019, cuando dejaron de ser funcionarios de Mauricio Macri.

En el entorno de Frigerio explicaron a Infobae que la presentará el 1 de febrero. “Se demoró porque la contadora tuvo un problema personal. Dio aviso a la Oficina que la presentaba una semana después de vencido el plazo”, aseguraron. Un colaborador de Santos afirmó que el flamante diputado del PRO “desconocía esa obligación”, y aseguró que “ya estaba operativizando la declaración”. Sostuvo que el ex ministro de Macri creía tener tiempo hasta el 31 de enero. El plazo para la presentación venció a los 30 días hábiles de la asunción, el 25 de enero último. Desde la OA confirmaron a este medio que el jueves habían cargado en el sitio web del organismo el último lote recibido, y no había más pendientes de publicación al cierre de esta nota.

De la bancada de Juntos tampoco están disponible las declaraciones juradas de Lisandro Nieri (Mendoza), Gabriel Chumpitaz (Santa Fe), Germana Figueroa (Santa Fe), Pedro Galimberti (Entre Ríos), Karina Bachey (San Luis) y Francisco Monti (Catamarca) .

Entre los incumplidores del Frente de Todos, figuran Natalia Zaracho (Buenos Aires), Dante Lopez Rodriguez (Catamarca), Gabriela Pedrali (La Rioja), Pamela Calletti (Salta), Leila Chaher (Jujuy), María Chomiak (Chaco), Anahí Costa (Catamarca), Gustavo González (Santa Cruz), Carolina Yutrovic (Tierra del Fuego), Natalia Zabala (San Luis), y Claudio Vidal (Santa Cruz) , del partido SER, aliado del oficialismo nacional.

Otros 5 diputados que ingresaron en 2019 adeudan las declaraciones juradas anuales del 2020, cuyo plazo venció en agosto pasado . Se trata de Carolina Moisés (FdT-Jujuy) y Sergio Guillermo Casas (FdT-La Rioja), cuya última presentación corresponde al 2018; y de Carlos Ponce (FdT-San Luis); Gerardo Cipolini (Juntos-Chaco), y Adriana Ruarte (Juntos-Córdoba), de quienes la última DDJJ disponible es la del 2019. “Evidentemente no les cursan intimaciones desde la propia Cámara baja”, admitió una fuente de la Oficina Anticorrupción.

¿Cómo se procesó la información?

El Congreso de la Nación dispone de un portal de datos abiertos, pero las declaraciones juradas de los legisladores no se encuentran en ese formato online. Para acceder a las mismas, la Unidad de Datos las buscó en el sitio de la Oficina Anticorrupción, recurso que no permite la descarga masiva por lo que hubo que buscar por año y por diputado nacional, para descargar en cada caso el correspondiente documento en PDF.

Se usó la herramienta Tabula para la apertura de datos y llevarlos a tablas que permitieran su procesamiento.

Procesamiento y visualización de Datos: Daniela Czibener

Carga de datos: Desiré Santander