Michael Bublé presenta su nuevo single “I´ll Never Not Love You”

La superestrella ganadora de varios premios Grammy, Michael Bublé, lanzará HIGHER, su undécimo álbum de estudio en Warner Records / Reprise Records el 25 de marzo.

El primer single de Bublé, “I’ll Never Not Love You”, encuentra al icónico artista en la cima de sus poderes vocales y creativos.



Producido por Greg Wells y Bob Rock junto a Allen Chang, Jason ‘Spicy G’ Goldman y Sir Paul McCartney, HIGHER es el primer álbum de estudio de Bublé en tres años y sigue a su exitosa gira mundial de dos años “An Evening With Michael Bublé Tour”.

Entre lo más destacado del nuevo álbum figura un dúo mágico con Willie Nelson de su canción “Crazy”, una versión sincera de Bublé de la canción escrita por Sir Paul McCartney “My Valentine” (producida por McCartney), el clásico de Bob Dylan “Make You Feel My Love”, y tres originales escritos por Bublé, incluido el nuevo sencillo “I’ll Never Not Love You”. Otros aspectos importantes son la versión de Bublé del clásico de Sam Cooke “Bring It On Home To Me”, “You’re The First, The Last, My Everything” y la alegre “A Nightingale Sang in Berkeley Square”. El álbum se cierra con una versión dramática e impresionante de “Smile” acompañada por un coro de gospel.

Bublé comentó: “Esta vez, me abrí completamente a probar cosas nuevas. Profundicé más mientras trabajaba, rodeándome de los mejores creadores de música del planeta con una imaginación gigantesca. Ya sea sentándome a escribir con Ryan Tedder y Greg Wells, grabando tres canciones en un día con mi amigo Bob Rock junto con 40 de los músicos de estudio más increíbles que no habían tocado música en 15 meses. Bailando, riendo y llorando en ropa interior en el estudio de mi casa cuando una canción sonaba perfecta. Cada momento se sentía mágico o que el universo estaba conspirando para traerme a este momento en el tiempo, 20 años después de este increíble viaje en el que he estado. Nunca he estado más emocionado después de completar un álbum”.

“Michael Bublé es una gran pareja de baile. Él me da mucho crédito, pero yo le doy el reconocimiento a él por abrir su confianza para trabajar con un nuevo equipo. Es un creador de éxitos extraordinario”, comentó Greg Wells.

Bob Rock agregó: “Desde que trabajé con él, este fue el Michael más enfocado e inspirado. Entendió el disco que quería hacer. Tenía una visión clara. Tan pronto como empezamos, se arriesgó para que cada canción llegara al lugar en el que él la escuchaba en su cabeza”.

“An Evening with Michael Bublé”, la gira mundial del cantautor canadiense, interrumpida por la pandemia, tiene nueva fecha en Argentina. El espectáculo en Buenos Aires, Argentina se llevará a cabo el 12 de noviembre de 2022 en Movistar Arena. Las entradas ya compradas seguirán siendo válidas para las nuevas fechas.