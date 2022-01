Conte Grand se desligó del espionaje ilegal: “El que tiene que dar explicaciones es Villegas”

El procurador de la provincia de Buenos Aires, Julio Conte Grand, visitó el Congreso este jueves y no se hizo cargo de las menciones del ex ministro de Trabajo bonaerense, Marcelo Villegas, a presuntas ayudas de fiscales para armar causas contra sindicalistas de la provincia, durante una reunión registrada en el Banco Provincia en 2017.

Conte Grand reconoció ante los diputados que tenía un teléfono encriptado de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), pero explicó que se lo dieron para que esté atento a posibles desmanes durante la realización del G20. Admitió haber tenido reuniones en la AFI, pese a que aún no se encontraron los registros.

“El que tiene que dar explicaciones es Villegas”, se escapó el procurador, durante una reunión reducida de la bicameral de fiscalización de organismos de inteligencia, que investiga el video difundido antes de fin de año con la reunión en la que el ministro hablaba sin vueltas de juntar pruebas contra los sindicatos.

En la filmación aparecen otros funcionarios bonaerenses, el intendente de La Plata Julio Garro y Villegas definió el procedimiento como una “Gestapo judicial”. También había tres funcionarios de la AFI que la bicameral debe desentrañar quien los llevó y qué hacían ahí.

“Conte Grand negó el involucramiento y aseguró que no se hacía cargo de los dichos de Villegas”, dijo al salir del Congreso el diputado oficialista Leopoldo Moreau, presidente de la bicameral. Y anunció que citarán al ex ministro para el próximo miércoles. A la reunión asistieron también el diputado Rodolfo Tailhade y el senador Mariano Recalde por el oficialismo; y los diputados Cristian Ritondo (PRO) y Miguel Bazze (UCR).

Según pudo reconstruir LPO, Conte Grand intentó justificar los dichos de Villegas, pero cuando se vio enredado en sus palabras se echó atrás. En el video se oye al entonces ministro decir que había “chequeado con la Procuración, Fiscalía, con el juez que eso va a funcionar”, en alusión a una causa contra el sindicalista de la construcción Juan Pablo Medina, detenido tres meses después por el juez Luis Armella.

Conte Grand enumeró las facultades que tiene como procurador para acompañar investigaciones aún sin denuncias presentadas, pero cuando los oficialistas lo interpretaron como un respaldo al ex ministro, se detuvo. “Que se explique él”, afirmó.

El procurador reconoció que la AFI le entregó un teléfono encriptado y dijo que se lo dieron por la organización del G20 en 2018. “Nunca lo usé y lo devolví”, le restó importancia. Como explicó LPO, en el organismo se halló una flota de 150 teléfonos móviles que habían sido remitidos a personas ajenas al organismo.

Para Moreau, la explicación no cierra por ningún lado. “Ni el procurador de la Nación tenía un celular de la AFI. Y Conte Grand no tiene competencia sobre delitos federales por lo que no hay motivo para que lo haya tenido”, dijo en la rueda de prensa.

Conte Grand dijo que la AFI le dio un teléfono encriptado por el G20 pero no lo usó. Moreau sostuvo que no hay justificación, porque no tiene competencia sobre delitos federales. “El procurador de la Nación no lo tenía”, le respondió.

Para el oficialismo es la prueba de una connivencia entre la AFI de entonces y el Procurador para armar causas judiciales, como la que prometía Villegas. En la reunión Moreau y Tailhade aludieron a varias denuncias a fiscales por el armado de causas en las que hay elementos sobre posibles participación de agentes.

La principal es en la justicia de Lomas de Zamora, donde el fiscal general adjunto Sebastián Scalera, nombrado por Conte Grand, es acusado de realizar tareas de espionaje ilegal a jueces de ese departamento, lo que le valió un pedido de jury de la Asociación Judicial Bonaerense.

A ese regional pertenece del juez de Avellaneda Luis Carzoglio, desplazado después de negarse a ordenar la detención de Pablo Moyano. Al tiempo se conoció que había sido visitado por dos agentes de inteligencia, hecho reconocido en el Congreso por el titular del organismo Gustavo Arribas.

Otra causa conocida en ese departamento fue la investigación por presunta pedofilia en el club Independiente, que tuvo como denunciante a la modelo Natacha Jaitt, luego fallecida. Conte Grand la desconoció.

Se desligó de ese episodio y dijo que la causa ya estaba avanzada cuando asumió en 2016. Tampoco hizo comentarios sobre el ex fiscal de Mercedes Juan Bidone, que integraba con otros agentes la red de espionaje ilegal del abogado Marcelo D’Alessio.

Y se apartó de las bases que la agencia de inteligencia desplegó por la provincia durante la gestión de Macri, otra de las confesiones de Arribas en sus visitas a la bicameral en 2019, con motivo del escándalo del caso D’Alessio.

El procurador sí reconoció haber asistido a la AFI en varias oportunidades, reuniones que volvió a adjudicar a la realización del G20, pero en el oficialismo investigan porque aún no hallaron registros. “Lo que sí admitió es que fue imprudente almorzar con Macri días antes de venir a declarar”, dijo Moreau.

En Juntos por el Cambio desvinculan a cualquier funcionario bonaerenses de tareas de espionaje ilegal, pero aún no logran explicar qué hacían tres agentes en esa reunión. Eran Darío Biorci, cuñado de la entonces segunda del organismo Silvia Majdalani; el director de Asuntos Jurídicos Sebastián De Stéfano (actual funcionario de Subterráneos Buenos Aires) y Diego Dalmau Pereyra, ex jefe de contrainteligencia.

El director de Seguridad del Banco Provincia y la entonces secretaria del presidente del Banco, Juan Curuchet, (Emilia Jaime) declararon en la bicameral y aseguraron no haber estado al tanto de la lista de invitados.

“Saber qué hacían y quien lo llevó es algo que tenemos que saber y explicar. Pero el Gobierno tiene que decir cómo apareció este video en diciembre y se difundió por todos lados”, señalan desde la oposición. El miércoles esperan a Villegas.