El dolar blue tocó los 220 pesos y se disparó el riesgo país pese a la señal del Fondo

La cotización de los dólares paralelos tocó nuevos récords históricos, la brecha cambiaria superó el 110% y el riesgo país se aproximó a los 2000 puntos, en la misma jornada en la que la negociación de Argentina con el Fondo pareciera haber moderado las hostilidades.

La mayoría de los analistas coinciden en que el viernes el país cumplirá con el pago de mas de 700 millones de dólares al organismo, con su consecuente presión sobre el nivel de reservas, lo que acaso haya empujado la corrida de este martes.

Según Lorena Giorgio, economista en jefe de Equilibra, consultora que fundó Martin Rapetti junto a Diego Bossio, “la razón principal detrás de esta fuga en las cotizaciones paralelas es la reversión de la demanda de pesos que se torna negativa en enero y en febrero. Dicho de otro modo, el excedente de pesos volcados en diciembre, ahora se refugian en el dólar financiero y en el blue”.

Giorgio agrega como factor de presión “el hecho que se están dilatando las negociaciones con el FMI, lo que explica que el riesgo país siga subiendo, que los bonos sigan cayendo con su co relato en las cotizaciones del dólar financiero”.

Ante la consulta sobre quienes operan en este mercado, la economista respondió a LPO que “se trata de un mercado muy chico, con muy poca oferta. Compran las empresas y aquellos que no acceden a la cotización oficial”.

“Si bien se rumorea un acercamiento de posiciones en la negociación con el FMI, todavía el mercado no percibe una señal clara en este sentido. El hecho de que no haya un consenso político ni siquiera hacia adentro de la colación gobernante hace que la posibilidad de un plan económico a largo plazo sea algo completamente inverosímil”, agregó la economista.

El hecho de que no haya un consenso político ni siquiera hacia adentro de la colación gobernante hace que la posibilidad de un plan económico a largo plazo sea algo completamente inverosímil

Según el economista en jefe de FIDE, Nicolás Zeolla, “el segmento ilegal es un mercado chico, muy volátil. La referencia es el dólar bolsa. En este caso la cotización de los dólares financieros se ve afectada por la dilación de definiciones con el FMI, la tensión de toda la semana en donde no esta claro si el gobierno va a pagar o no el vencimiento el viernes. El contexto de una reservas que están al límite, incluso con el pago del vencimiento, no esta claro que baje la tensión cambiaria. Esto solo lo podría hacer un nuevo acuerdo que tenga reintegro de DEG y otros desembolsos”.

Zeolla agregó que “nadie sabe con certeza que se esta negociando y que pide el FMI. Esta bien jugar al truco con los plazos. Desde el gobierno, no se confirmo el pago de casi 710 millones del viernes y 360 de la semana siguiente. Esto trae mas incertidumbre. Más allá de esto, creo que las diferencias técnicas para llegar a un acuerdo antes de marzo no están tan lejos. A pesar de la turbulencia, algo se va a acordar. No descarto que sea algo más corto que incluso implique posponer vencimientos. Si considero que la letra chica del acuerdo no es un punto menor, y hay que ver en detalle las condiciones de renovación y como los vencimientos se calzan con la aprobación de nuevos desembolsos”, concluyó el economista

Coincide en parte con esta lectura Martin Tetaz, economista y diputado nacional de JxC, sobre la incertidumbre que se genera sobre las negociaciones con el FMI. “El endurecimiento de la posición argentina en boca del Presidente no ayuda. El mercado percibe como posible la falta de acuerdo y la posibilidad de default”, afirmó Tetaz a LPO.

“Las cuentas están muy complicadas. A la Argentina le sobran dólares por su actividad comercial pero en cuenta corriente donde se restan las remesas de las empresas, los pagos de intereses, etc, queda todo muy justo. Argentina se prepara para una corrección cambiaria o para un endurecimiento del cepo. Este escenario ejerce fuerte presión sobre el dólar blue”, agregó el diputado.

Por su parte, Marina Dal Pogetto, directora ejecutiva de EcoGo “en la brecha cambiaria quedan expuesto el cúmulo de mala praxis” Dal Poggeto cuenta que si bien “se filtro la posibilidad de un acuerdo, yo no lo creo. Lo que se observa en el mercado es una aceleración de la incertidumbre y la posibilidad concreta de un atraso en marzo”

En la brecha cambiaria quedan expuesto el cúmulo de mala praxis.

Desde el Ministerio de Economía argumentan que la suba de los dólares financieros responden esencialmente a la demanda por viajes al exterior, “vacaciones” afirmo una fuente a LPO.

“Es un mercado volátil, hipersensible, que hoy te lo mueve la diferencia entre la cantidad de gente que viaja al exterior respecto al turismo que Argentina recibe”, agregaron las fuentes.

Sobre la incertidumbre respecto a la negociación con el Fondo, el funcionario expreso que “estas cuestiones se definen en la política y por eso Alberto asumió el timón de la negociación. Fue él quien mandó al embajador en China a pedir un acuerdo con el Fondo cuando China no se pronunció al respecto ni lo tiene como requisito”, agregó la fuente en referencia a las recientes declaraciones de Sabino Vaca Narvaja cuando se pronunció sobre la necesidad de “cerrar con el FMI de la mejor manera, a nadie le sirve que el acuerdo se dilate” y descartó que el gobierno de Xi Jinping salga al rescate de Argentina y fracasa la renegociación de la deuda y advirtió que “no sería bueno pedir que nos dupliquen el swap”.