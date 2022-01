Tras la revisión médica, Ricardo Centurión habló como jugador de San Lorenzo: “Vengo a un grande a pelear por todo”

Tras varios idas y vueltas, Ricardo Centurión firmó con San Lorenzo. El ex futbolista de Vélez Sarsfield pasó la revisión médica y acordó con el Ciclón un préstamo sin cargo hasta diciembre de este año, con una opción de compra de dos millones de dólares por la mitad de su ficha. El otro 50% le pertenece a Racing.

“Me puso muy contento cuando surgió esta posibilidad. Lo primero fue decir que sí, ahora terminé la revisión medica y firmaré para estar con el plantel”, fueron las primeras palabras del futbolista de 29 años, horas antes de la rúbrica del contrato.

Centu reconoció que entrenador Pedro Troglio fue clave para que decidiera sumarse a San Lorenzo: “Cuando se enteró de esta posibilidad enseguida mantuvimos contacto. Eso me pone muy contento y se lo dije. En un momento de todas las partes se puso un poco complicado, pero al final ya estamoa scá. Contento por esta posibilidad”.

Sobre sus objetivos en el Ciclón, Centurión no dudó que será “tener minutos”, pese a la larga inactividad que lleva. También valoró sumarse a un club grande. “Que San Lorenzo me abra las puertas me llena de felicidad. Hace cinco meses que no juego, es la realidad y no voy a mentirles. Quiero ponerme a punto y estar a dispoción”, reconoció.

Puntualmente sobre su estado, admitió tener “detalles físicos”, pero los minimizó. “No tengo drama en ese sentido, yo me pongo enseguida en lo físico en unos días me pongo al 100 por ciento. Nunca tuve problemas con eso y me estuve entrenando. Estoy ansioso de entrenar con el plantel”, sostuvo.

Aunque San Lorenzo no atraviesa un buen momento financiero y desde lo futbolístico en el último torneo le costó bastante, Centurión sabe que el objetivo será pelear por todo. “Espero que pelee el torneo como club grande que es. El objetivo es ese. Primero conocer a los chicos, a varios los conozco, pero que me quiera el DT y esten entusiasmados ahora tengo que devolver todo en cancha”.

Y agregó: “Siempre San Lorenzo va a ser un candidato, como club grande tenemos que salir a ganar en todas las canchas y ser protagonistas. Al DT lo conozco pero no sé la idea de juego que tiene. No hablamos de mi posición ni nada. Mañana cuando ponga el gancho estaré ahí escuchando al técnico”.

Para terminar, agradeció los mensajes de apoyo del público de San Lorenzo. “Tengo ansiedad de poder conocerlos, de estar en el estadio con la gente. Les digo que voy a dar todo como lo hice en cada club que estuve. Siempre va para adelante, no dar una pelota por perdida y estar al 100 en este club”.

Y lejos de sumar otro conflicto con su ex club, donde jugó 62 encuentros y marcó ocho goles, cerró: “Con Vélez todo bien, no tuve el paso final que esperábamos. Lo hablé con el presidente pero ya está, nos dimos un abrazo y no tengo nada que decir de Vélez. Es una institución donde la pasé muy lindo y ahora me toca esto, vamos a afrontarlo de la mejor manera”.

Ricardo Centurión se suma al delantero paraguayo Adam Bareiro (Monterrey de México) y al extremo Malcom Braida (Instituto y de último paso por Alvosivi), las otras caras nuevas de San Lorenzo.