Milton Casco y la ausencia de Angileri en la pretemporada de River: “Es una pena que no pueda estar con nosotros”

Apesar del marco disentido y a pura sonrisa con el que se vivió la primera semana de pretemporada en San Martín de los Andes, con la presencia de los tres nuevos refuerzos y con el plus de que en breve se hará oficial el anhelado regreso de Juan Fernando Quintero, no todo es alegría por estas horas en River. La situación de Fabrizio Angileri y Benjamín Rollheiser, quienes todavía no llegaron a un acuerdo para la renovación de sus respectivos contratos (finalizan en junio) y a raíz de eso se entrenan apartados del plantel, surgen como la otra cara de la moneda.

En ambos casos, las partes están lejos de llegar a un punto en común y la incertidumbre sobre su futuro reina por estas horas en el Monumental; situación que deja intranquilo a Marcelo Gallardo, ya que los dos son piezas relevantes en el equipo. En medio de este clima de tensión, Milton Casco fue uno de los pocos que se pronunció al respecto, particularmente sobre el caso de quien ocupa su misma posición en el campo de juego.

“Es una pena que Angileri no esté con nosotros. Ojalá pueda aclarar su problema con la dirigencia y podamos tenerlo pronto con el plantel. Es muy importante para el grupo”, se lamentó el lateral en diálogo con River Monumental Tira.

Es que Angileri -como Rollheiser- no solo no viajó junto a su compañeros para la puesta a punto en San Martín de Los Andes, sino que el panorama se mantendrá de la misma forma si no hay un vuelco rotundo en las negociaciones: continuará trabajando marginado del plantel en Buenos Aires e, incluso, no será tenido en cuenta por Gallardo para la temporada oficial que se avecina. La nueva política en Núñez es clara: si no renueva, no practica con el grupo.

“Nosotros nos acostumbramos a competir en todo sentido y ojalá que pueda sumarse para poder tener esa competencia interna y potenciarnos”, agregó Casco, dejando en claro que desea volver a contar con su compañero tanto por el aspecto humano como por el futbolístico.

Más allá de que en las últimas horas la postura del jugador parece haber cambiado y podría retomarse el diálogo con la dirigencia para llegar a buen puerto, todavía es una incógnita que sucederá con su futuro. Si bien hay chances de que el carrilero zurdo acepte una renovación por dos años, el gran cortocircuito pasa por el salario.

Casco y la alegría por la vuelta de Quintero a River

Por otro lado, el futbolista de 33 años habló sobre un tema que por estas horas no hace más que sacarle una sonrisa a los hinchas de River: la vuelta de Quintero. Casco, quien ya sabe lo que es jugar junto al colombiano, expresó: “Estoy muy contento por el regreso de Juanfer, es una alegría muy grande para nosotros. Lo conocemos, es lindo que vuelva a estar con nosotros, sabemos que es un grandísimo jugador. Bienvenido al club”.