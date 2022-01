Con la reunión por el FMI en stand by, Juntos por el Cambio redobló críticas contra el Gobierno

Los referentes de la oposición volvieron a arremeter contra el Gobierno, luego de que el encuentro con Martín Guzmán para hablar sobre la negociación que encara con el FMI quedará en un limbo por la súbita escalada de tensión y un contacto estrecho que mantiene aislado a Sergio Massa.

Patricia Bullrich y Luis Naidenoff cuestionaron la postura del oficialismo y al informe que presentó el Ministro de Economía a los gobernadores, en una reunión que encabezó el presidente Alberto Fernández.

Las críticas de Patricia Bullrich al Gobierno por la negociación con el FMI: “El Gobierno es un barco sin rumbo”

“Cuando al Gobierno le decís ‘las condiciones para ir a la reunión son estas’, el Gobierno saca la fecha de la reunión”, dijo al respecto Patricia Bullrich, en diálogo con Radio Mitre.

La presidenta del PRO agregó: “Cuando vos al Gobierno lo ponés en una posición de tener que mostrar, tener que discutir, para ver cómo son las cosas en serio, ahí el Gobierno te dice ‘la reunión no la voy a hacer porque no me gusta que me digan lo que tengo que llevar a la reunión’”.

Y siguió con las críticas: “En una reunión de personas serias, si vos la viste lo que presentaron en la Casa de Gobierno, que era un verdadero papelón, decís ‘vengan con algo serio’”.

“El Gobierno amaga con querer hacer algo que no quiere hacer. Nosotros no vamos a ir detrás de ese amague”, aseguró.

“¿Cómo puede ser que un Ministro de Economía presente lo que presentó el otro día?”. “Nosotros pensamos en una dimensión distinta”, agregó.

El ministro de Economía Martín Guzmán se reunió con los gobernadores para explicar cómo avanza la negociación con el FMI. (Foto: Ministerio de Economía).

Al mismo tiempo dijo que los miembros del oficialismo “tienen prácticas de apriete” y diferenció, en ese sentido, al espacio que integra: “Juntos por el Cambio, ni ninguno de sus miembros, esté actuando por ese apriete”.

En ese sentido, ejemplificó: “A la Ciudad de Buenos Aires le sacaron 120.000 millones de pesos. De golpe el presupuesto baja en un monto enorme. A otras provincias, como Santa Cruz, les dan un 800% más de obras.

Por otro lado, opinó sobre las posturas de Alberto Fernández y Cristina Kirchner, en torno a las negociaciones con el FMI.

“Si Alberto tuviera un avance en serio con el FMI, eso se sabría. Más que lo que mostró el otro día Guzmán no hay. Cristina que no quiere, por cuestiones ideológicas y vacías, firmar con el FMI y, Alberto, que no sabe para dónde ir. Es un barco sin rumbo”, resumió.

Las críticas de Luis Naidenoff al informe de Martín Guzmán ante los gobernadores: “Fue muy precario”

En tanto, Luis Naidenoff señaló sobre las críticas del Gobierno a la gestión de Mauricio Macri por el endeudamiento: ”Le dimos herramientas al Gobierno, dos leyes”.

También cuestionó el informe de Guzmán ante los gobernadores: “Fue muy precario”, dijo al respecto y lo llamó “un catálogo de buenas intenciones”.

”La reunión no se celebrará esta semana porque Sergio Massa es contacto estrecho por COVID-19″, señaló. En ese sentido, le pidió al Gobierno que deje de lado “las chicanas y asuma su cuota de responsabilidad”.

“Al país le sirve un fuerte acompañamiento político, pero el Gobierno tampoco puede manejarse con estas ofensas permanentes”, cerró.