El guardaespaldas de Wanda ya no trabaja con ella: el motivo por el que Mauro Icardi habría pedido su salida

Desde el día en el que pisó la Argentina, todos estaban expectantes por las declaraciones de Wanda Nara, luego de haber protagonizado un escándalo al acusar a Eugenia La China Suárez como la tercera en discordia en su pareja con Mauro Icardi. Sin embargo, además de la empresaria, el que se robó el protagonismo fue la persona menos esperada: uno de sus guardaespaldas.

Se trata de Agustín Longueira, un joven de 32 años (nació el 10 de junio de 1989) oriundo de la localidad bonaerense de San Pedro. El hombre en cuestión estuvo acompañándola siempre en el país: en el centro desde el arribo de la rubia a Ezeiza y en sus diversas apariciones públicas. Por caso, estuvo en la fiesta que le organizó Zaira en el Presidente Bar, ubicado en el barrio de Recoleta, donde fue sorprendida por su hermana, su madre Nora y un grupo íntimo de amigos que se acercaron a soplar las velitas. Y su rostro volvió a destacarse el día que la empresaria inauguró su local de cosméticos en el shopping Abasto.

Lo cierto es que cuando se creía que Longueira no se iba a dedicar a otra cosa que proteger a la mediática, en las últimas horas se confirmó que lo despidieron por celos de Icardi. “Abrió el juego a responder preguntas en Instagram, le consultaron: ‘¿vos le das a ella?´ y él dijo: ´sí, le doy´. Eso fue su catapulta. El marido de la jefa dijo ´pará un poquito´. Se hizo el canchero y lo rajaron al guardaespaldas de Wanda”, informó Rodrigo Lussich en Intrusos. Y agregó: “No lo llamaron más para laburar, que es lo mismo que te rajen”.

Algunas de las stories del custodio de Wanda que habrían enfurecido a Icardi Algunas de las stories del custodio de Wanda que habrían enfurecido a Icardi

Días atrás y en diálogo con Teleshow, el custodio había contado cómo fue trabajar con la mujer de Icardi. “Ahora me escribe mucha gente, me hacen preguntas. Tengo más seguidores en Instagram y me escriben de todo”, dijo en esa oportunidad a este sitio, aún sorprendido. “Me río de eso, porque soy de perfil bajo, casi ni subo fotos”, señaló, y resumió cómo llegó a la ex de Maxi López: “Trabajo hace más o menos dos años para una agencia de viajes, de Fabián Speroni (representante de los hermanos Caniggia) y vengo cuidando famosos, empresarios, políticos. Y ahora me tocó a ella”.

Como de inmediato a ella le gustó su trabajo, él fue uno de los invitados a su fiesta de cumpleaños: “Ahí no fui a trabajar, pero en la salida como había muchos fotógrafos la acompañé igual”. Lo que más destacó de la rubia y de su asistente fue “el trato”: “Me incluyeron en todo, me invitaron a cenar después del Abasto. Así que estuve un rato con ellos, yo me preocupo mucho por la persona que estoy cuidando”.

Además, habló de su paso por el Regimiento de Granaderos a Caballo General San Martín y contó que formó parte del equipo que cuidó a Cristina Fernández de Kirchner durante una parte de su presidencia. “Con ella fui como custodia privada, una parte cuando era mandataria y otra cuando no. El trabajo era similar al que hago ahora, pero no teníamos tanto trato con ella, era más que nada subirla a los autos y dejarla”. Desde hace aproximadamente diez meses vive en Rosario, está soltero y no tiene hijos, aunque a partir de su aparición pública comenzaron a llegarle mensajes de mujeres y hombres que quieren conocerlo.