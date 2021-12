Los escándalos y eventos más impactantes en el mundo del entretenimiento en este 2021

Las celebridades de Hollywood ciertamente le dieron a los fanáticos mucho de qué hablar este 2021. Desde las presuntas inclinaciones al canibalismo de un actor hasta un escándalo por maltrato laboral que terminó con la salida abrupta de una de las personalidades televisivas más importantes. Otras celebridades se metieron en problemas por hablar de más, como fue el caso de Matt Damon o de su amigo Ben Affleck. El año que se va también fue escenario de grandes tragedias.

Tampoco faltaron desde dramas familiares y procesos legales en los que se vieron envueltos varios famosos, acusaciones de acoso sexual y otras noticias que dieron mucho de qué hablar. Estos fueron algunos por los momentos más impactantes que nos dejó el mundo del entretenimiento.

La victoria de Britney Spears

Britney Spears logró, después de casi 14 años, recuperar la libertad (Crédito: Getty Images) Britney Spears logró, después de casi 14 años, recuperar la libertad (Crédito: Getty Images)

La batalla de Britney Spears por su libertad fue quizás una de las noticias comentadas en Hollywood y el mundo en 2021. Después de numerosos documentales que cubrían el drama legal y familiar de la estrella del pop, la jueza Brenda Penny la liberó de la tutela judicial de casi 14 años de una vez por todas en el mes de noviembre. Finalmente, Jamie Spears perdió el control sobre su hija.

”Me han salvado la vida”, dijo la cantante en un video de Instagram en el que agradecía al movimiento “FreeBritney” por haber llamado la atención sobre su caso.

La artista, que ha vendido más de 100 millones de discos, ha recuperado su autonomía y pronto podrá hacer uso de su patrimonio de 60 millones de dólares, una situación radicalmente diferente a la de hace unos meses, cuando tenía que pedir permiso para salir de casa y gastar un dólar. En su horizonte inmediato destaca su compromiso con Sam Asghari, un entrenador personal y bailarín al que conoció en 2016 durante el rodaje del videoclip “Slumber Party”.

El abogado de Britney Spears, Mathew Rosengart, habla con los fans de la cantante tras conocerse el fin de la la tutela de la estrella pop en un tribunal en Los Ángeles, California, el 12 de noviembre de 2021 (Reuters) El abogado de Britney Spears, Mathew Rosengart, habla con los fans de la cantante tras conocerse el fin de la la tutela de la estrella pop en un tribunal en Los Ángeles, California, el 12 de noviembre de 2021 (Reuters)

El mundo del espectáculo se unió para celebrar en las redes sociales la liberación de Britney.

“La libertad es un derecho humano. Mi corazón está sonriendo por ti, Britney. Te quiero, tus fervientes fans te quieren y el mundo necesita tu brillantez. ¡Feliz día de la Britneypendencia!”, escribió la actriz y cantante Cher en su cuenta de Twitter.

“Hoy se ha hecho historia. ¡Britney es libre!”, compartió Asghari en una publicación acompañada de una imagen con fondo rosa y una sola palabra en negro: “Libertad”.

El New York Times despertó a principios de este año un renovado interés por Spears con una producción, “Framing Britney Spears”, que aportaba una visión perturbadora de su fama y del constante escrutinio al que estuvo sometida. El documental daba la vuelta al relato que la retrataba como una estrella joven e inconsciente que se descarrió en 2008, cuando perdió la custodia de sus hijos, se rapó la cabeza e ingresó en una clínica de rehabilitación.

Nadie sabe si volverá a los escenarios pero, como señaló su abogado, el ex fiscal Mathew Rosengart, en la puerta de los juzgados: “Lo que sigue ahora para Britney depende de una sola persona: Britney”.

Meghan Markle y el príncipe Harry con Oprah

El príncipe británico Harry y Meghan, duquesa de Sussex, son entrevistados por Oprah Winfrey El príncipe británico Harry y Meghan, duquesa de Sussex, son entrevistados por Oprah Winfrey

Meghan Markle y el príncipe Harry fueron noticia todo el año por la explosiva entrevista que concedieron a Oprah Winfrey en marzo . Ante las cámaras, la pareja real realizó serias acusaciones contra miembros de la familia real británica. La duquesa de Sussex afirmó que a su hijo Archie se le negó ser príncipe por cuestiones raciales.

Meghan relató que existieron “preocupaciones y conversaciones” sobre la tez de su hijo por nacer, Archie, hoy de dos años. Aseveró que hubiese querido que su hijo tenga el título de príncipe “por seguridad”, pero sugirió que se lo negaron por un presunto racismo que impera en la familia de su marido. El relato de Harry difería ligeramente del de su esposa. Solo se refirió a una conversación y dijo que fue “justo al principio”, antes de casarse. “Es una conversación de la que nunca voy a hablar”, afirmó el príncipe, quien agregó que fue “chocante” para él.

Sus declaraciones generaron un gran debate en la opinión pública y llegaron al Palacio de Buckingham que salió a responderle en nombre de la reina Isabel II. Incluso William también tuvo algo que decirle a su hermano: “No somos una familia racista”, rompiendo todos los protocolos.

Oprah le dijo más tarde a la periodista Gayle King que a pesar de haber presionado a Harry “fuera de la cámara” para saber quién había hecho esos comentarios racistas, él nunca se lo dijo. No obstante, aseguró que el duque descartó a su abuela, la reina Isabel, y al duque de Edimburgo.

Harry le dijo a Oprah que se sentía atrapado por la vida real y que su padre le cortó la ayuda financiera cuando decidió renunciar a su cargo en la familia real y mudarse a los Estados Unidos. Afirmó que gracias a herencia de su madre, la fallecida Lady Di, pudieron marcharse a California. “Tengo lo que me dejó mi madre y sin eso, no hubiéramos podido hacer esto”, afirmó. También dijo que sentía que su familia no apoyó a Meghan ante el acoso de la prensa.

La duquesa de Sussex, de 40 años, también reveló que experimentó pensamientos suicidas cuando estaba embarazada de su primer hijo y que la familia de su marido se negó a ayudarla. La familia ahora reside en Montecito, California, con sus hijos Archie y Lilibet.

Meghan también fue noticia cuando se dio a conocer que varios empleados la denunciaron por maltrato laboral en 2018 mientras vivía con el príncipe Harry en el Palacio de Kensington, la residencia oficial de los duques de Cambridge y sus tres hijos.

El 19 de febrero, los duques de Sussex comunicaron a Isabel II que no volverían a trabajar como miembros de la familia real británica. Tras esta confirmación, la reina de Inglaterra decidió retirarle a su nieto -sexto en la línea de sucesión al trono británico- los patrocinios honorarios que ostentaba y distribuirlos entre otros miembros de la familia.

Desde su llegada a California, la pareja real se asoció con Oprah Winfrey para una serie documental de Apple TV+ centrada en la salud mental, anunciaron el lanzamiento de su organización sin fines de lucro, Archewell Foundation, y Meghan incluso escribió un libro para niños, “The Bench”. También cerraron un contrato millonario con Spotify.

El príncipe Harry, de 38 años, y su esposa también firmaron un acuerdo de USD 150 millones con Netflix el año pasado, poco después de dejar atrás sus obligaciones como miembros de la familia real, para producir películas, documentales y programas infantiles. El matrimonio, a través de su productora, Archewell Productions, anunció que ya tienen en producción dos programas: una serie documental sobre los Invictus Games y una ficción animada llamada “Pear”, cuya historia girará en torno a las aventuras de una niña.

Alec Baldwin y un tiroteo fatal

Alec Baldwin disparó un arma en un set de filmación de la película “Rust” matando accidentalmente a la directora de fotografía e hiriendo al director (AP) Alec Baldwin disparó un arma en un set de filmación de la película “Rust” matando accidentalmente a la directora de fotografía e hiriendo al director (AP)

La muerte de la directora de fotografía Halyna Hutchins sacudió la industria cinematográfica en octubre, luego de que la mataran a tiros mientras trabajaba en la película “Rust”. El actor Alec Baldwin sostenía el arma en ese momento y, dado que también era productor de la película, se lo hizo responsable.

Los detalles del accidente aún se están investigando, pero muchas personas relacionaron la muerte de Hutchins con problemas de seguridad en los set de rodaje. Los productores del filme fueron acusados de sobrecargar a su personal, con Baldwin como la cara pública del escándalo.

A principios de diciembre, el actor ofreció una entrevista en horario de máxima audiencia en la que aseguró que él no apretó el gatillo y que ha cooperado con las autoridades en la investigación de la muerte de la su compañera. “Si yo creyera que soy responsable de lo que ocurrió, me hubiera matado”, dijo Baldwin entre lágrimas. “Alguien puso munición real en esa pistola, una bala que ni siquiera debía estar en el set”, afirmó. “No puedo decir quién fue pero no fui yo”.

El asistente de dirección Dave Halls, así como la jefa de armas principal de la película, Hannah Gutierrez Reed, se encuentran entre otros miembros del equipo que han sido objeto de escrutinio.

Baldwin, Gutierrez Reed y Halls son tres personas de especial interés en la investigación ya que fueron los últimos que tocaron el arma antes del fatal accidente.

Halyna Hutchins murió en el set de la película “Rust” (Reuters) Halyna Hutchins murió en el set de la película “Rust” (Reuters)

Las autoridades aún no presentaron cargos. No obstante, ya existen varias demandas civiles independientes relacionadas con la responsabilidad en el tiroteo fatal.

Serge Svetnoy, jefe de iluminación de la película, presentó una denuncia por “negligencia” contra el actor, la producción y Hannah Gutierrez-Reed, la armera de 24 años responsable por las pistolas utilizadas durante el rodaje de la película, y la supervisora de guion Mamie Mitchell ha presentado una demanda contra la producción por un lugar de trabajo inseguro.

Svetnoy alega que Baldwin, el subdirector de la película, Dave Halls -quien entregó la pistola al actor durante el rodaje afirmando que estaba descargada-, y Gutiérrez-Reed no siguieron las prácticas de la industria cinematográfica sobre el manejo de armas y “permitieron que un revólver cargado con munición real apuntara a personas vivas”.

Luego, Mitchell introdujo otra querella. Afirmó que sufrió “angustia emocional” y otras perturbaciones por el daño “causado intencionalmente” por la producción. Halls y Gutierrez-Reed también son objeto de esta demanda. ”Alec Baldwin eligió jugar a la ruleta rusa con un arma cargada sin revisarla”, denunció ante un Tribunal Superior de Los Ángeles.

Armie Hammer: canibalismo y perversiones

Desempleado y en la lista negra de Hollywood, el actor Armie Hammer se enfrenta una denuncia por violación Desempleado y en la lista negra de Hollywood, el actor Armie Hammer se enfrenta una denuncia por violación

La caída del actor Armie Hammer fue inicialmente tratada ligeramente. Sin embargo, la historia tomó un giro más oscuro con acusaciones de violencia sexual y abuso por parte de ex parejas. En el momento más exitoso de su carrera el actor estadounidense quedó envuelto en un escándalo en enero cuando se filtraron una serie de mensajes explícitos donde detallaba perturbadoras fantasías sexuales que le envió a diversas mujeres, en donde decía querer esclavizarlas y mutilar partes de su cuerpo.

El protagonista de “Call me by your name” estuvo nueve meses en un centro de rehabilitación para tratar sus adicciones, entre ellas el sexo, las drogas y el alcohol. Ya está de regreso en las Islas Caimán y sigue bajo investigación en Los Ángeles por un supuesto delito de violación.

“Soy 100% caníbal. Te quiero comer”, fue uno de los mensajes que el actor mandó a una de sus amantes vía Instagram y que se filtró en las redes sociales. “Necesito beber tu sangre”.

Separado y padre de dos hijos pequeños, Hammer se quedó fuera de todos los proyectos que tenía en Hollywood. El actor perdió su trabajo en “Shotgun Wedding”, la comedia romántica en la que compartiría protagonismo con Jennifer Lopez, y en “The Offer”, la serie sobre realización del icónico filme de Francis Ford Coppola, “El Padrino”; fue reemplazo por Miles Teller.

Chris Noth de “Sex and the city” fue denunciado por violación

Chris Noth fue acusado de abuso sexual por tres mujeres (Crédito: Getty Images) Chris Noth fue acusado de abuso sexual por tres mujeres (Crédito: Getty Images)

Chris Noth hizo su gran regreso como Mr. Big en la esperada secuela de “Sex and The City. Poco después, tres mujeres lo denunciaron por violación. El actor, que negó las acusaciones, fue echado de una serie que estaba filmando y se quedó sin representante.

Por su parte, las protagonistas de “Sex And The City”, Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon y Kristin Davis, lamentaron las acusaciones de abuso sexual contra su compañero de reparto y apoyaron a las víctimas en un comunicado.

“Estamos profundamente entristecidas por las acusaciones contra Chris Noth. Apoyamos a las mujeres que han compartido sus dolorosas experiencias. Sabemos que debe ser algo muy difícil de hacer y las felicitamos por ello”, decía el texto firmado por las actrices.

En su respuesta, Noth no negó los encuentros pero afirmó que fueron “consensuados”.

“Las acusaciones en mi contra hechas por personas que conocí hace años, incluso décadas, son categóricamente falsas”, dijo Noth a través de un comunicado. “No sé exactamente por qué están surgiendo ahora, pero sí sé esto: yo no abusé de estas mujeres”.

Las polémicas comentario de Ben Affleck con su ex esposa

Ben Affleck y Jennifer López Ben Affleck y Jennifer López

No todo ha sido color de rosa desde que Ben Affleck regresó a los brazos de Jennifer Lopez. Si bien parece estar muy feliz con la estrella de origen puertorriqueño, el actor fue criticado por sus recientes comentarios sobre su ex esposa Jennifer Garner.

En una polémica entrevista con Howard Stern, Affleck dijo que “probablemente estaría todavía bebiendo” si siguiera casado con la madre de sus tres hijos, de quien se separó en 2015.

Sobre su matrimonio de una década con Garner, el director de 49 años admitió que la infelicidad que sentía incrementó su dependencia al alcohol. “Una de la razones por las que comencé a beber fue porque estaba atrapado”, afirmó. “Yo estaba como ‘No puedo irme por mis hijos, pero no estoy feliz, ¿qué hago?’ Y lo que hice fue beber una botella de whisky y quedarme dormido en el sofá, que resultó que esa no era la solución”, explicó.

El actor fue duramente criticado por supuestamente culpar a su ex esposa por su alcoholismo. En otra entrevista con Jimmy Kimmel, abordó la controversia generada por sus palabras. Aseguró que sus declaraciones fueron sacadas de contexto. “Es exactamente lo contrario de lo que soy, de lo que creo, y no quisiera que mis hijos piensen que diría una mala palabra sobre su madre”, aclaró muy dolido.

En medio del escándalo, una ex novia del ganador del Oscar salió a ventilar intimidades del actor.

Maltrato laboral en el programa de Ellen DeGeneres

Ellen DeGeneres puso fin a su programa tras casi 20 años Ellen DeGeneres puso fin a su programa tras casi 20 años

Después de construir una carrera como una de las presentadoras más importantes de Estados Unidos, el imperio de Ellen Degeneres colapsó. Decenas de ex trabajadores del show hicieron públicos los abusos laborales que sufrieron cuando trabajaron con la popular conductora. Esto llevó a una investigación interna y varias renuncias del personal, que finalmente destruyeron la imagen de Ellen. Debido a las denuncias y a la caída del rating, la presentadora anunciaba que el programa llegaba a su fin en 2022 después de 19 años en el aire.

Los antiguos empleados afirmaron que DeGenres estaba al tanto de la cultura “tóxica” detrás de escena y no hizo nada al respecto para evitarlo. “Todo era un poco como ‘El diablo viste a la moda’. Intentábamos simplemente llegar a fin de año. Era una buena insignia en el currículum y por eso aguantábamos”, denunció una ex empleada del show al medio BuzzFeed News. En el artículo del citado medio antiguos trabajadores del programa apuntaban contra altos directivos por normalizar una dinámica de “miedo”.

En julio, Warner Bros abrió una investigación interna que concluyó en agosto cuando DeGeneres habló con sus 270 empleados y se disculpó. Y le dijo al personal que “no era perfecta” y que fue “desgarrador” leer las acusaciones sobre la atmósfera hostil en el set.

El programa debutó en 2003 y, a lo largo de los años, obtuvo 64 premios Emmy.

La caída al infierno de Marilyn Manson

Marilyn Manson fue denunciado por violación y violencia doméstica (Reuters) Marilyn Manson fue denunciado por violación y violencia doméstica (Reuters)

La estrella de la serie “Westworld” Evan Rachel Wood denunció en febrero que fue abusada por Marilyn Manson cuando ella tenía 19 años. La actriz alegó que la preparó cuando era adolescente y la “abusó horriblemente” durante años. Wood estuvo comprometida con el famoso cantante durante ocho meses en 2010. La pareja hizo pública su relación en 2007.

Casi al mismo tiempo, otras cuatro mujeres se presentaron con historias similares contra el músico. Ashley Morgan Smithline afirmó que el rockero la violó y abusó de ella durante los dos años de relación. “Sobreviví a un monstruo”, contó a la prensa. La ex estrella del porno Jenna Jameson dijo que dejó a Manson porque la mordió durante el sexo y fantaseó con quemarla viva. Y la actriz de “Game of Thrones”, Esmé Bianco, lo demandó por agresión sexual.

Manson calificó las declaraciones como “horribles distorsiones de la realidad”. Días más tarde se quedaba sin discográfica y está siendo investigado por la policía de Los Ángeles por varias acusaciones en su contra por abuso sexual y violencia física.

La fatal estampida en el concierto de Travis Scott

Concierto en Texas de Travis Scott Concierto en Texas de Travis Scott

El festival de música Astroworld en Texas, en noviembre fue el escenario de una tragedia impactante este año, ya que diez personas murieron aplastadas en un concierto de Travis Scott. Las publicaciones en las redes sociales mostraban a los fanáticos pidiendo que se detenga el espectáculo, y Scott fue muy criticado por no dejar de actuar durante la estampida en su presentación.

A poco más de un mes de la tragedia, el cantante rompió el silencio acerca de ese fatídico evento. En una entrevista, Scott negó responsabilidad en la tragedia y dijo que se enteró de de la gravedad de la situación recién después del recital.

Tanto Scott como el rapero Drake fueron denunciados por negligencia e “incitación” al caos.

Scott pidió por vía judicial que se desestimaran varias de las demandas en su contra. Tras el hecho, el músico se ofreció pagar todos y cada uno de los costos del funeral para las familias de las personas que fallecieron en el concierto.