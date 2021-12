Primera Nacional Valdez sigue en el “Negro”

El zaguero central David Valdez renovó su vínculo con For Ever y seguirá vistiendo la casaca del elenco chaqueño de cara a la temporada 2022 de la Primera Nacional del fútbol argentino.



El tucumano, de 28 años, terminó siendo una pieza muy importante para el equipo. Se afianzó como titular en el último tramo del campeonato, donde levantó su nivel y se mostró muy firme junto a Yair Marín en la zaga del “Negro”.



Valdez se suma así al arquero Gastón Canuto, los volantes Emanuel Díaz y Enzo Bruno y el centrodelantero Matías Romero como los primeros cinco en renovar su contrato con For Ever.



La dirigencia y el cuerpo técnico trabajan ahora en tratar de, no sólo renovar con más futbolistas que lograron el ascenso, sino también en buscar algunos refuerzos de cara a la Primera Nacional.



Todavía no se definió cómo será el formato del torneo, que comenzaría el primer o segundo fin de semana de febrero. Hay dos bosquejos dando vueltas: todos contra todos a una sola rueda; o dos zonas con partidos ida y vuelta, como fue el último torneo.



For Ever tiene pensado arrancar su pretemporada el lunes 3 o martes 4 de enero.