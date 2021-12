La Cámara de Apelaciones descubrió a José Sánchez intentando engañar a la Justicia, podrían suspender su matrícula

La mayoría de los argentinos considera a los jueces corruptos, la idea se generalizó y creció en plena democracia, pero tuvo su pico en el año 2001 con aquella consigna “Que se vayan todos”. En un contexto de interpelación social a la Justicia chaqueña, este medio tuvo acceso a un fallo donde los jueces actúan como la sociedad espera, evitando la protección corporativa que suele ocurrir o que al menos sospechamos que existe.

Así lo estableció en su fallo la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial, sala cuarta, rubricado por Fernando Adrián Heñin y Diego Gabriel Derewicki, del 19 de Octubre de 2021, contra José Alejandro Sánchez y María Moserrat Sánchez, a través de la resolución Nº 418, en la causa “Ramirez Grismado, Marina C/ Gobierno de la provincia del Chaco y/o ministerio de Gobierno y Trabajo y/o Subsecretaria de Asuntos Registrales s/Medida Cautelar Innovativa”, Expte. Nº 1643/21-1-C, venidos en grado de apelación del Juzgado de Primera Instancia Civil y Comercial Nº 2 de Resistencia.https://docs.google.com/viewer?embedded=true&url=https://infoqom.com.ar/images/noticias/2021/12/19/resolucion.pdf

Los Hechos

En esta causa, Marina Ramírez Grismado, se interpuso la medida cautelar contra el gobierno de la provincia del Chaco y/o ministerio de Gobierno y Trabajo y/o subsecretaría de Asuntos Registrales, a fin de que se disponga mantener la vigencia de las funciones y responsabilidades propias de Director General del Registro de la Propiedad Inmueble que emergen del Decreto Nº 1397/20, dejándose sin efecto la disposición de Subsecretaría Nº 011/21.

Fallo en 1ª instancia del Juzgado de Primera Instancia Civil y Comercial Nº 2

La jueza la rechazó in límine. Sostuvo que tras analizar las documentales ofrecidas como prueba y puntualmente la Disposición Nº 11/20, no vislumbraba prima facie la ilegalidad y arbitrariedad manifiesta denunciada por la reclamante.

Cámara de Apelaciones Civil y Comercial, Sala cuarta

Encontrándose la causa en trámite ante este tribunal de alzada, se tomó conocimiento de la existencia, por ante el Juzgado Civil y Comercial Nº 4 de esta ciudad, de dos Expedientes: Nº 8824/20 caratulado “Ramirez Grismado Marina c/ Gobierno de la Provincia del Chaco y/o Ministerio de Gobierno y Trabajo y/o Subsecretaría de Asuntos Registrales s/ Medida Cautelar de no innovar” y Nº 8683/20 caratulado “Ramirez Grismado Marina c/ Gobierno de la Provincia del Chaco y/o Ministerio de Gobierno y Trabajo y/o Subsecretaría de Asuntos Registrales s/ Amparo”, los que fueron requeridos y recepcionados a fojas 71, en fecha 23 de agosto de 2021.

Sánchez es el principal referente del massismo en Chaco y fue Subsecretario de Justicia y Asuntos Institucionales, durante la gobernación de Domingo Peppo.

Ética profesional y Justicia

Ambas causas fueron patrocinadas por los abogados José Alejandro Sánchez y María Moserrat Sánchez

El expediente Nº 8683/20 caratulado “Ramirez Grismado Marina c/ gobierno de la provincia del Chaco y/o ministerio de Gobierno y Trabajo y/o Subsecretaría de Asuntos Registrales s/ Amparo”, a fojas 42 consta notificación del fallo realizado por el secretario actuante a los abogados, María Monserrat Sánchez y José Alejandro Sánchez el día 25 de noviembre de 2020 y a fojas 45, el retiro de la documental digital por la parte accionante el 9 de marzo de 2021, no existiendo más movimiento en la causa, solo de la remisión efectuada por el Juzgado a este Tribunal en fecha 20 de agosto de 2021.

Posteriormente, promueve una nueva acción de Amparo tramitada en el Juzgado Civil y Comercial Nº 2, bajo Expediente Nº 1505/21, al cual accede la presente medida cautelar- se verifica que la misma actora, con el patrocinio de los mismos abogados, contra los mismos demandados y utilizando la misma vía procesal, provoca la intervención de la jurisdicción.

En efecto, la sentencia dictada por la titular del Juzgado Civil y Comercial Nº 4 en el Expte. Nº 8683/20, que no fue objeto de apelación y ha devenido firme y consentida, hace cosa juzgada sobre lo resuelto, es decir, sobre la improcedencia de la vía intentada, impidiendo la reiteración de dicho reclamo tanto por vía principal como precautoria y erigiéndose como un límite al avance de la presente cautelar y de su principal, Expte. Nº 1505/21-1-C.

Sánchez continúa trabajando políticamente desde el Frente Renovador con vistas a 2023. No se descarta su postulación como precandidato a la gobernación.

Conceptos contra los abogados: “mala fe”, “temeridad y malicia”, “burlaron el sistema de justicia”

En tal sentido, no puede escapar a consideración que los letrados actuantes por la actora en el caso, al reiterar la pretensión por ante un nuevo tribunal, utilizando la vía del amparo que ya había sido explícitamente rechazada, demostraron no sólo un menosprecio patente del principio de congruencia y la cosa juzgada, cuya raigambre constitucional ha sido reconocida por la Corte, sino un claro ejemplo de mala fe y de conducta procesal antifuncional, violentando lo explícitamente establecido en el art. 5º inc. c) de la Ley de ejercicio profesional de abogados y procuradores local, que expresamente les fija como deber el de “Comportarse con lealtad, probidad y buena fe en el desempeño profesional”, si bien el principio de cosa juzgada al que se hiciera referencia en el acápite anterior en modo alguno es absoluto y puede revisarse de existir un vicio que la invalida, ello, en todo caso, debe alegarse y probarse oportunamente. Que esto no sólo no ocurrió, sino que a sabiendas de la existencia de una sentencia firme que explícitamente rechazaba la vía intentada, los litigantes volvieron a interponer una nueva acción de Amparo por la misma cuestión, burlando el sistema de justicia y usándolo en desmedro de los principios que lo inspiran.

Sánchez es asesor del presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Sergio Massa.

“Si la temeridad y la malicia, actitudes que el ordenamiento jurídico todo repugnan expresamente, se configuran ante el proceder desleal y la conciencia de la propia sinrazón, no cabe duda que la misma se evidencia en la actitud procesal rendida en el caso”.

“En virtud de ello, atendiendo a la gravedad institucional de la conducta procesal demostrada y argumentos expuestos, corresponde realizar los trámites pertinentes a fin de iniciar el procedimiento previsto en los arts. 23 y siguientes de la Ley 2275 B de ejercicio profesional, debiendo por Secretaría de esta Sala elaborarse un informe de la situación evidenciada y previa impresión de constancias pertinentes, elevar al Superior Tribunal de Justicia”.

