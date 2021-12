“Palabras vacías”: la crítica de Robert Lewandowski contra Lionel Messi tras la entrega del Balón de Oro

Robert Lewandowski se refirió su dolor por no haber ganado el Balón de Oro 2021 y lanzó una inesperada frase contra Lionel Messi, quien durante su discurso en la gala había pedido que reconocieran al delantero polaco como el mejor del 2020.

“Me gustaría que su declaración fuera honesta, no solo palabras vacías”, dijo durante una entrevista con el programa Moc Futbolu de la tv polaca. “Sin embargo, no me entusiasma”, agregó sobre el hecho de recibir el premio que no se entregó en 2020 por la pandemia del coronavirus.

“Hubo tristeza, no tengo nada que esconder”, expresó Lewandowski sobre el hecho de haber quedado detrás de Messi en la elección de la revista France Football para el mejor futbolista del año y añadió: “No puedo decir que esté satisfecho sino todo lo contrario. Me siento insatisfecho”.

El pedido de Lionel Messi durante la gala del Balón de Oro

En medio de la felicidad por haber conseguido su séptimo Balón de Oro, Lionel Messi pidió un reconocimiento para el delantero polaco. “Es una noche especial para mí. Es un honor pelear con Lewandowski. Fuiste el ganador del Balón de Oro del año pasado y France Football te lo debería dar. Fuiste justo ganador, tendrías que tenerlo en casa también”, había expresado La Pulga en aquella oportunidad.

Lewandowski y el segundo puesto en el Balón de Oro, detrás de Lionel Messi

El jugador del Bayern Munich explicó que aún siente mucho dolor por no conseguir su primer Balón de Oro. “Estar tan cerca, competir con Lionel Messi. Por supuesto que respeto cómo juega y lo que consiguió. El mero hecho de que pude competir con él me muestra el nivel que pude alcanzar. Pero, de hecho, me sentí triste y fue bueno que no tuviéramos un partido a mitad de semana después de la gala”, señaló.

“Messi, Messi”: el grito de los hinchas de Borussi Dortmund para distraer a Robert Lewandowski

Los hinchas del Borussia Dortmund de Alemania trataron de distraer Lewandowski al grito de “Messi, Messi” cuando el delantero del Bayern Múnich debía patear un penal.