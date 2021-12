CHACO For Ever es de la Primera Nacional

El conjunto chaqueño fue superior de principio a fin y justificó su victoria que mereció ganar incluso por mayor diferencia. El gol lo convirtió Emanuel Díaz de penal en la primera parte. El conjunto de Cravero festejó junto a las más de 6500 almas que se hicieron presentes en Santiago del Estero y vibraron con el ascenso. For Ever demostró ser superior a todos sus rivales en los playoffs.

EL PARTIDO

El inicio del partido fue muy prometedor para For Ever, porque generó situaciones con presión alta. El equipo salteño, más preocupado por el arbitraje que por el juego, estuvo inconexo y con muy poca participación de Busse. Perillo fue el faro que buscó constantemente Gimnasia para que se la baje a los que llegaban de atrás.

For Ever fue mucho más juego elaborado, sorprendió con presión alta, incomodó la salida de los de Forestello y tuvo monopolio de balón y mejor trato. El equipo de Cravero generó varias situaciones antes del penal de Galetto. Un remate de Díaz que se fue por arriba y un cabezazo de Romero que se fue un metro ancha.

El penal llegó tras un desborde por derecha de Díaz y tras el centro, la pelota dio en la mano de Galetto. El encargado de ejecutar y de desatar la alegría de los más de 6000 hinchas que dijeron presente en la cancha de Mitre fue Emanuel Díaz, que le pegó fuerte al medio y puso el 1 a 0.

Gimnasia no reaccionó y se tiró atrás, For Ever creció en su rendimiento y tuvo un remate de Giménez y un cabezazo de Romero que dieron en el caño derecho de Silva. El primer tiempo se extinguió y se fueron al descanso con un For Ever muy superior que se fue ganando solamente 1 a 0.

En el complemento el juego no cambió, el equipo chaqueño fue el dueño de la pelota y más aún después de la infantil expulsión de Matías Birge. Creció el trabajo de Enzo Bruno y de Emanuel Díaz que se hicieron dueños de la pelota, Gimnasia estaba más preocupado por el arbitraje que por jugar. Apeló a pelotazos largos sin mayor éxito, gracias al enorme trabajo de Marín y Valdez.

For Ever tuvo sus chances, pero entre la falta de eficacia y la ausencia de audacia para convertir el segundo, Gimnasia intentó arrimar peligro sobre el final del partido, pero sin demasiada claridad.

El equipo de Cravero fue amo y señor del juego, la concentración, el juego colectivo y la personalidad del equipo le dio un nuevo ascenso a un club que merecidamente se quedó con una alegría impostergable.

El “Negro” cosechó un triunfo que vale un ascenso, se quedó con la final más importante y ante un marco imponente de público logró coronar un año de gran trabajo, con Cravero a la cabeza, For Ever fue Chaco y la provincia tendrá nuevamente un equipo en la segunda división del fútbol argentino.

FOR EVER (1): Gastón Canuto; Pablo Cuevas, David Valdez, Yair Marín y Leandro Allende; Marcos Giménez, Oscar Gómez, Emanuel Díaz y Enzo Bruno; Cristian Ibarra y Matías Romero. DT: Daniel Cravero.

GIMNASIA Y TIRO (0): Luciano Silva; Juan Galetto, Guido Milán, Alfredo Bordón y Rubén Villarreal; Ivo Chaves, Matías Birge, Walter Busse y Maximiliano Núñez; Luciano Herrera y Juan Perillo. DT: Rubén Forestello.

Gol: 26PT Emanuel Díaz (FE), de penal.

Incidencias: 1ST Expulsado Matías Birge (GyT). 50ST Expulsado Lucas Jofré (FE).

Cambios: 35ST Maximiliano Villa por Maximiliano Núñez (GyT), 27ST Guido Di Vanni por Juan Perillo, 27ST Ezequiel Barrionuevo por Rubén Villarreal (GyT), 33ST Mauro Siergiejuk por Matías Romero (FE), 33ST Lucas Jofré por Marcos Giménez (FE), 33ST Mauricio Carrasco por Juan Galetto (GyT), 41ST Gonzalo Alarcón por Cristian Ibarra (FE), 43ST César More por Enzo Bruno (FE).

Árbitro: Gastón Monsón Brizuela (Río Tercero). Asistentes: Matías Coria (Cañada de Gómez) y Guillermo Yacante (Luján). Cuarto árbitro: Bruno Amiconi (Salto). Estadio: Doctores José y Antonio Castiglione, de Mitre de Sgo. del Estero.