Federal “A” For Ever-Gimnasia y Tiro: 4000 entradas por lado

Todo confirmado. For Ever y Gimnasia y Tiro de Salta tendrán 4000 populares disponibles para la gran final del Reducido del torneo Federal “A” de fútbol que se disputará el domingo, a las 18, en la cancha de Mitre de Santiago del Estero.

Al igual que en la semifinal ante Racing de Córdoba, habrá 4000 entradas por lado en el estadio santiagueño de cara al duelo decisivo que otorgará el segundo ascenso propuesto por la categoría a la Primera Nacional.

Este miércoles por la tarde hubo una reunión en el Consejo Federal a la que asistieron el titular de For Ever, Héctor Gómez, el presidente de la subcomisión del fútbol de Gimnasia y Tiro, Sergio Plaza, y también estuvieron Javier Trueque y Marcelo Moure como autoridades del Consejo Federal.

En la reunión se tomó la decisión, debido al pedido del organismo de seguridad de Santiago del Estero, que sólo habrá 4000 populares para cada club finalista y 50 entradas para dirigentes. Y se aclaró que no habrá venta de plateas.

También se tomó la decisión de que Gimnasia y Tiro oficiará de local en el estadio de Mitre por el orden clasificatorio previo, ya que el elenco salteño terminó segundo en la zona Norte y For Ever en el cuarto lugar.

La logística y la organización será como en las anteriores rondas previas, el Consejo Federal se hará cargo de la gran mayoría de los gastos administrativos de la final.

VENTA EN FOR EVER

Este jueves comenzará la venta de entradas en For Ever de cara a la final del domingo. Las populares se venderán en la sede del “negro” y tendrá un valor de $1000 (valor mínimo propuesto por el Consejo Federal). Se podrán adquirir hoy de 17 a 22; mañana de 9.30 a 12.30 y de 17 a 22; y el sábado de 10 a 13 y de 17.30 a 21.30.

Se estima que el elenco chaqueño venderá todas las entradas a disposición teniendo en cuenta la gran cantidad de gente que acompañó al equipo en la semifinal del domingo pasado ante Racing de Córdoba.

Por otra parte, desde la dirigencia de For Ever están viendo la posibilidad de poner una pantalla gigante en la zona del playón para que los hinchas que no pudieron viajar a Santiago del Estero puedan vivir el partido en el club.

En cuanto a los salteños, la venta de entradas para Gimnasia y Tiro comenzará mañana y, al igual que For Ever, se estima que los hinchas del “albo” agotarán todas las localidades disponibles.