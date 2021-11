Federal “A” For Ever: Negro locura

For Ever fue el gran protagonista del partido y a pesar de no poder sacar diferencia en los 90 minutos (0-0), los penales le dieron el triunfo al equipo de Cravero (4-3). El elenco chaqueño fue superior a Cipolletti de Río Negro durante todo el partido y a pesar de sufrir sobre el final, el elenco chaqueño venció por penales al elenco de Raggio en el juego disputado este domingo por los cuartos de final del Reducido del torneo Federal “A” de fútbol.

Canuto se disfrazó de héroe y el último penal convertido por Osurak desató la euforia de los más de mil hinchas que dijeron presentes en el “Antonio Candini” de Río Cuarto. Cristian Ibarra fue el mejor jugador de la cancha. Ahora enfrentará a Racing de Córdoba en sede a definir por las semifinales de la competencia. La otra “semi”, salteña: Gimnasia y Tiro vs Central Norte.

EL PARTIDO

Buen inicio de For Ever, desde el arranque mostrando sus intenciones de ser protagonista, con Cristian Ibarra como bandera a la hora de generar juego, desequilibrante por todo el frente de ataque. Al minuto, For Ever tuvo su primera aproximación. Un centro muy venenoso de Cuevas que Hernández rozó y de milagro se salvó el elenco de Raggio.

For Ever tuvo varias situaciones, una de Giménez pero se fue desviado, una de Díaz que le dio mordido y se perdió por línea final, un disparo de Bruno desde larga distancia que se desvió en el camino y se fue pegado al caño izquierdo de Crespo.

El conjunto rionegrino insinuó de contragolpe pero nunca le generó peligro real a Canuto que no tuvo intervenciones en el primer tiempo.

El equipo de Cravero fue dueño de la primera mitad, controlando el partido y atacando sobre todo por el sector derecho, aprovechando la velocidad de Giménez y el desequilibrio de Ibarra. Además los dirigidos por Cravero mostraron variantes con mucha movilidad y generaron superioridad por las bandas. Oscar Gómez y Emanuel Díaz ganaron la mayoría de las segundas pelotas y las divididas y mostraron la superioridad del conjunto chaqueño, que no lo pudo plasmar en la red. Fue 0 a 0 en los primeros 45 minutos y For Ever se fue con un sabor agridulce, sabiendo que tuvo las ocasiones para ponerse en ventaja.

En el complemento la historia se emparejó, los ingresos de Jara y López mejoraron al equipo de Raggio, se paró unos metros más adelante y apeló a la velocidad del ingresado López. For Ever se acomodó con el correr de los minutos y volvió a ser protagonista.

Ibarra estuvo cerca pero su remate se fue apenas afuera, Romero lo tuvo pero su definición se fue afuera tras un lateral de More. Y Emanuel Díaz desvió un remate de Cuevas que casi descoloca a Crespo. Pero las más claras fueron de los rionegrinos, Cuevas cerró mal y Taborda quedó mano a mano con Canuto, que achicó rápido y le ahogó el grito de gol. Luego tuvo otra Taborda y volvió a salvar el “1”. Y sobre el final Zarate sacó un gran remate que entre el palo y Canuto despejaron.

El final encontró a ambos equipos arriesgando poco, ninguno se animó a atacarse y el miedo al error fue más grande que el deseo de convertir. El juego finalizó 0 a 0 y los penales estuvieron del lado de For Ever, que contó con mayor efectividad y con un Canuto notable que atajó los dos primeros penales y se convirtió en el héroe de la jornada. Osurak convirtió el último y la alegría fue para los más de mil hinchas de For Ever que se hicieron presentes en Río Cuarto.

For Ever logró un triunfo tan trabajado como merecido, supo sufrir en los penales y sacó chapa con mucho carácter y actitud. Ganó en los penales de la mano de un arquero gana partidos y espera por Racing de Córdoba el próximo fin de semana.

CIPOLLETTI 0 (3): Facundo Crespo; Boris Magnago, Elvis Hernández, Manuel Berra, Ezequiel Ávila; Lucas Mellado y Brian Meza; Fernando Pettinerolli, Franco Amarfil y Nicolás Trecco; Juan Pablo Zarate. DT: Gustavo Raggio.

FOR EVER 0 (4): Gastón Canuto; Pablo Cuevas, David Valdez, Yair Marín y César More; Marcos Giménez, Oscar Gómez, Emanuel Díaz y Enzo Bruno; Cristian Ibarra y Matías Romero. DT: Daniel Cravero.

Cambios: ST Damián Jara x Fernando Pettinerolli (C), ST Maximiliano López x Franco Amarfil (C), 12ST Lucas Jofré x Enzo Bruno (FE), 12ST Leandro Allende x Marcos Giménez (FE), 27ST Cristian Taborda x Nicolas Trecco (C), 33ST Gonzalo Alarcón x Oscar Gómez (FE), 33ST Marcos Fissore x Pablo Cuevas (FE), 36ST Matías Carrera x Boris Magnago (C), 36ST Maximiliano Osurak x Cristian Ibarra (FE).

Definición por penales: En For Ever convirtieron Emanuel Díaz, Leandro Allende, Matías Romero y Maximiliano Osurak. Erró Yair Marín. En Cipolletti convirtieron Cristian Taborda, Brian Meza y Manuel Berra. G. Canuto (FE), contuvo los remates de Juan Pablo Zarate y Lucas Mellado.

Árbitro: Luis Lobo Medina. Asistentes: Leila Argañaraz y José Ponce. Cuarto: Mauricio Martín (todos de Tucumán). Estadio. “Antonio Candini”, de Estudiantes de Río Cuarto.