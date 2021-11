Chaco Cambia: “no queremos mas guardapolvos blancos haciendo dedo en las rutas”

Luego de participar de caravanas de cierre en diversas localidades de la zona, los candidatos a diputados nacionales y provinciales de CHACO CAMBIA, Lista 503, Juan Carlos Polini y Leandro Zdero, encabezaron el acto de cierre de campaña en la ciudad de Villa Angela.

El primer candidato a diputado provincial, Leandro Zdero, se refirió a la importancia de la elección de este domingo 14 de noviembre “Necesitamos más diputados para lograr equilibrio parlamentario, para que la mayoría oficialista no nos siga imponiendo leyes que no son prioridad para todos ustedes”

“La Ley de fortalecimiento sanitario que proponemos es un sistema de atención mediante el cual todos hospitales tengan medicamentos, médicos especialistas, médicos de guardia, estuvimos estos días en la zona del Impenetrable, una vez al mes va a un médico”

“Lo mismo pasa con la educación, no queremos más guardapolvos blancos en cada rotonda haciendo dedo, no queremos más escuelas que se caigan a pedazos ni docentes haciendo rifas para comprar hasta las tizas, proponemos un sistema de jerarquización para que se respete el estatuto docente, para que los chicos vayan a escuelas sanas, se formen y puedan quedarse en el Chaco, para dejar de tener piqueteros haciendo de docentes mientras 16.000 docentes no tienen trabajo, no hay tiempo que perder si queremos un Chaco mejor para todos”

Polini: “Chaco Cambia camina para escuchar, acompañar y resolver”

Quien encabeza la lista de candidatos a diputados nacionales, Juan Carlos Polini se refirió a la necesidad de generar empleo y oportunidades “Hoy es imposible crecer, una pyme paga hasta 47 impuestos, una industria hasta 163 impuestos, a todos aquellos que invierten este gobierno debería pedirles perdón”

“El 50% de los argentinos son pobres, en Chaco el 70% no cubre la necesidades mínimas, pero recién se acordaron ahora de salir a repartir platita y hacer obras que no hacían desde hace 15 años, todo para comprar el voto ¿Porqué no invirtieron antes en obras, en salud, en educación, en acompañar al sector productivo? Porque todo esto es electoral, después del 14 seguirán haciendo lo mismo

Chaco Cambia no camina el chaco por los votos, camina para escuchar, para acompañar, para resolver, dejamos todo para lograr el cambio que no es solo un resultado electoral, sino un cambio en la manera de gobernar”

Quiroz: “El cambio es posible si lo hacemos entre todos”

La candidata a diputada nacional, Marilú Quiroz, expresó su satisfacción por el trabajo realizado a lo largo de la campaña electoral “Somos un grupo humano maravilloso, gente que se involucró en política porque pretende un cambio, convencida, con fuerza para revertir la realidad de este Chaco que no duele, agradecer a todos los militantes de cada rincón de la provincia que ponen toda su energía llevando el mensaje de esperanza a los chaqueños, porque el cambio es posible si lo hacemos entre todos”

Zimmermann: “Necesitamos más legisladores que defiendan a los chaqueños”

El Senador Nacional Víctor Zimmermann señaló “El pasado 12 de septiembre Villa Angela se expresó masivamente por el cambio, personalmente soy testigo de la degradación argentina, en el Senado no se tratan los temas que son de interés para las provincias, no se habla de inflación, de energías alternativas, de biocombustibles, de como conseguir créditos accesibles, de reconversión de planes en trabajo productivo, de tarifas diferenciales para el norte, porque esos proyectos son presentados por Juntos por el Cambio y duermen en los cajones, de esto se trata la elección del 14 de noviembre, de poder ser más los que defendemos los derechos ciudadanos”