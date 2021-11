Federal “A” CHACO For Ever trepado a la ilusión

For Ever logró el pasaje a cuartos de final del Reducido del Federal “A” de fútbol tras vencer 2 a 1 a Independiente de Chivilcoy, en juego disputado este domingo en el “Juan Alberto García”. Ibarra y Romero le dieron el triunfo al “Negro” ante el equipo bonaerense, que descontó en el complemento con Bernal. En dos semanas, el equipo de Cravero se medirá con Cipolletti en cancha neutral.

En un partido de trámite parejo, donde For Ever fue superior en el primer tiempo y sufrió mucho en la segunda mitad, el equipo chaqueño logró sortear con éxito los octavos de final y enfrentará a Cipolletti en cuartos. El conjunto de Cravero se metió entre los ocho mejores equipos de la competencia con tantos de Ibarra, de penal, y de Romero que lo gritó con alma y vida. En el complemento lo sufrió porque Independiente llenó el área de Canuto de centros y puso en riesgo la clasificación con el gol de Bernal. En dos fines de semana el equipo de Cravero se enfrentará a Cipolletti en sede a definir e irá en búsqueda de las semifinales.

EL PARTIDO

Inicio muy parejo del juego, con un For Ever que intentaba ser protagonista pero la falta de precisión en mitad de cancha lo obligaba a saltear líneas, no aparecían Bruno, ni Díaz y lo mejor en esos primeros instantes era Ibarra que con su movilidad siempre se mostró como un dolor de cabeza para la última línea de Independiente.

El equipo de Salvaggio hizo bien la primera parte del plan, sólido, agrupando mucha gente de mitad de cancha para atrás y no dejando espacios para que For Ever se haga dueño del juego. Ofensivamente propuso poco, buscó meter mucha gente en mitad de cancha y buscó algún error en la última línea del “Negro”.

Sobre los 33 llegó la desinteligencia defensiva de la visita, fueron Santangelo y Lamolla con Ibarra, calcularon mal y dejaron mucho espacio para que Díaz escape, tiró larga la pelota y espero que Leguiza lo toque para que For Ever tenga desde los 12 pasos y en los pies de Ibarra la apertura del marcador. El delantero le pegó suave al medio para establecer la primera diferencia del partido.

Busco sorprender Cáseres desde mitad de cancha en la salida de ese gol de For Ever, con un remate desde cualquier lado que casi se le cola a Canuto por arriba, pero el “1” con su habitual tranquilidad retrocedió y mandó la pelota al tiro de esquina.

Inmediatamente después, con un pelotazo largo, apareció Ibarra del medio a la derecha para desbordar y tirarle un centro tremendo a Romero que de cachetada estableció el 2 a 0 con el que se fueron al descanso.

El complemento se llenó de emociones, porque Independiente lo fue a buscar, primero con juego colectivo, con intenciones de lastimar a Canuto por las bandas, Cáseres se mostró muy incisivo y el ingreso de Bernal le aportó peso ofensivo al equipo de Chivilcoy.

For Ever no se vio incomodo e Independiente empezó a buscar desde la pelota parada y allí si lo complicó al local. Bernal, Lamolla, Aciar y López se fueron al área de Canuto y comenzaron a llover centros. El equipo de Cravero se refugió muy cerca del arquero, que en la única que falló terminó en gol.

A los 33´ el partido creció en emoción. Independiente fue con todo en búsqueda de la igualdad, siguió metiendo la pelota al área y estuvo cerca de empatarlo con una guapeada de Bernal pero Fissore terminó salvando en la línea.

La gente de For Ever entendió que había que alentar y se levantó sobre el cierre para coronar el triunfo con un grito contenido. Ahora será Cipolletti en cancha neutral en 14 días, pero la ilusión está en marcha y los de Cravero irán por ello.

FOR EVER (2): Gastón Canuto; Pablo Cuevas, David Valdez, Yair Marín y César More; Marcos Giménez, Oscar Gómez, Emanuel Díaz y Enzo Bruno; Cristian Ibarra y Cristian Barinaga. DT: Daniel Cravero.

INDEPENDIENTE (1): Mauro Leguiza; Ezequiel Santángelo, Alan Aciar, Marcos Lamolla y Martín Gallo; Juan Andrés Aguirre, Daniel Olmedo, Ezequiel Bassi y Franco Cáseres; Marcos Salvaggio y Jonathan López. DT: Alberto Salvaggio

Goles: 33PT de penal Cristian Ibarra (FE), 35PT Matías Romero (FE), 33ST Rodrigo Bernal (I)

Incidencias: 37PT Expulsado Daniel Cravero (FE), 49ST expulsado Francisco Aman (I).

Cambios: ST Leonardo Cisneros x Héctor Olmedo (I), Rodrigo Bernal x Ezequiel Bassi (I), 15ST Leandro Allende x Enzo Bruno (FE), 23ST Francisco Aman x Martín Gallo (I), 31ST Santiago Valenzuela x Marcos Giménez (FE), 31ST Marcos Fissore x Pablo Cuevas (FE)

Árbitro: César Ceballos (Córdoba). Asistentes: Christian Arregues (Pascanas) y Matías Billione (Córdoba). Cuarto: Fernando Rekers (Córdoba). Estadio: Juan Alberto García.

