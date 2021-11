Elecciones 2021: Manzur viajó a Córdoba en busca de votos para frenar las aspiraciones de Schiaretti

El jefe de Gabinete de Ministros, Juan Manzur, decidió avanzar en la campaña en la provincia de Córdoba en donde el oficialismo nacional está a punto de perder representatividad en el Senado.

Luego de reunirse con un centenar de intendentes de la provincia en un encuentro en el CCK del que también participó el ministro de interior, Wado de Pedro, y el de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, en donde los instó a buscar el voto que los acerque a la pelea, decidió ir a a la ciudad de Córdoba para supervisar los avances de obras el servicio del Tren Metropolitano. Posteriormente, visitará las localidades de Río Cuarto, Alejandro Roca y Villa María.

Manzur llegó esta mañana acompañado del ministro de Transporte, Alexis Guerrera; el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Julián Domínguez; el senador nacional Carlos Caserio que busca su reelección; la diputada nacional Gabriela Estévez; los secretarios de Obras Públicas, Martín Gill, y de Energía, Darío Martínez; el presidente de Trenes Argentinos, Martín Marinucci, y la concejala de la ciudad de Córdoba Olga Ruitort.

“Estoy muy contento por el viaje de prueba que se hizo en el Tren Metropolitano, que ya es una realidad. Hoy damos un pasito más hacia adelante. Estos son los grandes desafíos que tenemos en esta Argentina profundamente federal”, afirmó el jefe de Gabinete, quien a su vez destacó el trabajo de “recuperación de trenes que se está haciendo en el Norte y en distintas lugares, con una inversión importante de parte del Gobierno Nacional que en esta primera etapa, ya invirtió más de 640 millones de pesos”.

Aunque le intención inicial del viaje de los ministros nacionales a la provincia mediterránea es la de empujar una campaña que viene siendo muy mala para el Frente de Todos, también busca ponerle un coto a las aspiraciones del gobernador Juan Schiaretti, quien busca erigirse como la cabeza del peronismo no kirchnerista.

El gobernador cordobés, que supo cultivar una buena relación con Mauricio Macri, lleva tiempo enfrentado al sector kirchnerista del peronismo y en las últimas semanas decidió levantar el perfil de la pelea apuntándole al modelo económico. En especial, a los subsidios a los servicios públicos.

Todo comenzó con un retuit de la vicepresidenta Cristina Kirchner a una publicación de la Secretaría de Energía desmintiendo una nota del diario La Voz respecto que la tarifa de la electricidad y agua en la provincia eran 70% más caras que en el AMBA. En ese informe, la Secretaría señalaba que el Estado le vende a todas las operadoras del país al mismo precio y que cada distribuidora establecía el valor final.

Schiaretti decidió responder con una conferencia de prensa: “Acá estamos discutiendo subsidios, no tarifas. Y lo que la vicepresidenta no dice es que todos los subsidios se los lleva el AMBA. ¡Y a mí no me extraña que diga eso la vicepresidenta! Ella fue, como presidenta, la que más discriminó a Córdoba y lo sufrimos los cordobeses. Pero que sepa la vicepresidenta, que sepan las autoridades nacionales, que en Córdoba no nos vamos a callar. No vamos a dejar de decir que le dan subsidios a la energía por 76 mil millones de pesos, que es lo que le deben Edenor/Edesur, que atienden en el Amba, al que vende la energía (por Cammesa)”.

“Es una vergüenza que, mientras todas las provincias no tenemos que hacer cargo de la empresa de energía eléctrica, la de Amba se hace cargo la Nación. O sea: las pagamos las provincias pero a través de lo que la Nación nos saca”, agregó.

En la Casa Rosada, y en la Jefatura de Gabinete, lo que observaron con el repentino enfrentamiento público del mandatario cordobés con el gobierno nacional es que está preparando el terreno para el 15 de noviembre. “Busca posicionarse entre los gobernadores y a la sociedad de cara al 2023″.

“Además tiene una estrategia de buscar votos de Juntos por el Cambio que votaron la fórmula de Mario Negri y que les cuesta votar a Luis Juez, mostrando una cara de peronismo racional pero enfrentado con el kirchnerismo”, agregó una fuente provincial.

Por si no quedaba claro las razones del viaje a Córdoba, Manzur llegó a la provincia con el Secretario de Energía, alguien que hasta ahora no había participado de la campaña y que las visitas y anuncios que se realizan en este viajo no tienen contacto con su cartera.

Asimismo, Manzur busca difundir todo el apoyo que desde el Ejecutivo se está volcando hacia Córdoba desde hace dos años y que Schiaretti intenta capitalizar como propio en busca de intentar que parte del peronismo provincial se vuelque al Frente de Todos.

De repetirse los resultados en las PASO de Córdoba, el Frente de Todos quedaría en tercer lugar, ya que la fórmula que encabezó el senador Carlos Caseiro alcanzó el 10,9% de los votos, muy lejos de Juntos por el Cambio, que terminó primero con 47,55% y de Hacemos por Córdoba, la alianza provincial del gobernador Juan Schiaretti, que se ubicó en el segundo lugar con el 24,5%.