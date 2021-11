Aznar, Fox, Uribe, Frei y otros ex presidentes expresaron “grave preocupación por la intempestiva indagatoria” a Mauricio Macri

Un importante grupo de ex jefes de Estado y de Gobierno, que forman parte de la Iniciativa Democrática de España y las Américas (IDEA), manifestó su preocupación por “la intempestiva indagatoria” , según detallaron en un documento público, del ex presidente Mauricio Macri, quien es investigado por el supuesto espionaje a familiares de las víctimas del submarino ARA San Juan.

“Suspendida como fue la audiencia correspondiente al encontrarse el ex presidente legalmente impedido de declarar sobre secretos de Estado, de manera sorpresiva, sin observarse lapsos de tiempo, en el mismo día y encontrándose ya en curso el debate electoral en la Argentina, el presidente Alberto Fernández levantó por decreto dicha obligación de reserva para facilitarle al juez su expeditiva indagación”, indicaron en el texto.

Los ex mandatarios señalaron que “convencidos de la obligación de todo gobernante de rendir cuentas de su gestión pública y con ello afirmar el deber de transparencia que demanda la democracia, lo así ocurrido – el contexto electoral y el carácter expeditivo de lo decidido por el actual gobernante de Argentina, sobre un tema institucional muy delicado – pone en entredicho a uno de los elementos esenciales de la democracia”.

30-09-2021 El expresidente del Gobierno José María Aznar, uno de los mandatarios que firmó el comunicado (María José López – Europa Press) 30-09-2021 El expresidente del Gobierno José María Aznar, uno de los mandatarios que firmó el comunicado (María José López – Europa Press)

En ese sentido, aclaran que se tratan de “la separación e independencia entre los poderes del Estado, tal y como prevé la Carta Democrática Interamericana” . Es decir, advierten que es preocupante que el hecho judicial haya sucedido en medio de un proceso electoral en el que Juntos por el Cambio, que tiene a Macri como uno de sus líderes, es la principal competencia del gobierno nacional.

El grupo de dirigentes resaltó que “todo ciudadano y no sólo un ex presidente ha de contar con las garantías del debido proceso y de la tutela judicial efectiva; derechos que siempre se ven afectados en los supuestos de colusión indebida entre los titulares de los órganos del poder público y la Justicia”.

Y destacaron que “aún más cuanto median motivaciones políticas y no la legítima reivindicación de derechos afectados y justiciables”. Por eso, expresaron, “la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sido concluyente al señalar de modo reiterado ‘que la separación de poderes guarda una estrecha relación, no sólo con la consolidación del régimen democrático, sino que además busca preservar las libertades y derechos humanos de los ciudadanos’”.

El ex presidente de Colombia Álvaro Uribe Vélez también acompañó el reclamo por la indagatoria a Mauricio Macri ( Colprensa – Diego Pineda) El ex presidente de Colombia Álvaro Uribe Vélez también acompañó el reclamo por la indagatoria a Mauricio Macri ( Colprensa – Diego Pineda)

El documento lleva la firma de los ex mandatarios Oscar Arias (Costa Rica), José María Aznar (España), Nicolás Ardito Barletta (Panamá), Felipe Calderón (México), Rafael Ángel Calderón (Costa Rica), Alfredo Cristiani (El Salvador) Vicente Fox.Q (México), Federico Franco (Paraguay), Eduardo Frei T (Chile) y César Gaviria T (Colombia).

También la firmaron Lucio Gutiérrez (Ecuador) Luis Alberto Lacalle (Uruguay), Ernesto Pérez Balladares (Panamá), Osvaldo Hurtado (Ecuador), Jamil Mahuad W (Ecuador), Carlos Mesa G (Bolivia), Mireya Moscoso, (Panamá), Andrés Pastrana (Colombia), Jorge Tuto Quiroga (Bolivia), Miguel Ángel Rodríguez (Costa Rica), Julio María Sanguinetti (Uruguay), Luis Guillermo Solís (Costa Rica), Álvaro Uribe Vélez (Colombia) y Juan Carlos Wasmosy (Paraguay).

La indagatoria de Macri se suspendió la indagatoria porque la AFI no estaba en condiciones de relevarlo de guardar secreto. Es decir, el ex presidente no podía declarar hasta que Alberto Fernández lo releve y aún no hay fecha para una nueva citación.

Nadie se había percatado de esta situación y el ex presidente se retiró de Dolores sin emitir una palabra ante el magistrado y logró así aplazar su indagatoria. Por eso, rápidamente el juzgado tomó cartas en el asunto y como es Alberto Fernández quien debía relevar a Macri del secreto de Estado por la Ley de Inteligencia, el pedido para que esto sucediera tuvo que ingresar a Casa Rosada.

Mauricio Macri volverá el próximo viernes a Dolores para declarar en la causa que se lo investiga por supuesto espionaje (Franco Fafasuli) Mauricio Macri volverá el próximo viernes a Dolores para declarar en la causa que se lo investiga por supuesto espionaje (Franco Fafasuli)

El Presidente lo firmó por la tarde y a primera hora del viernes ya figuraba en el Boletín Oficial.

Ese mismo viernes el ex Jefe de Estado fue citado nuevamente a indagatoria. Macri deberá ir el próximo miércoles al juzgado federal de Dolores. La orden la firmó el juez federal de Dolores Martín Bava, luego de que el Presidente firmara la resolución que relevó a su antecesor de la obligación de guardar secreto de Estado.

Degún se desprende de la resolución a la que accedió Infobae, el juez espera que Macri hable de actividades de inteligencia que están siendo investigadas, en esa indagatoria.

“En el entendimiento que la solicitud de la defensa del imputado que imposibilitó que prestara declaración indagatoria ante esta sede ‘hace presumir que el nombrado requiere para ejercer debidamente su defensa aludir a la realización de actividades de inteligencia vinculadas al objeto procesal’…” escribió Bava.

En la oposición asumen que Macri será procesado en el corto plazo (Franco Fafasuli) En la oposición asumen que Macri será procesado en el corto plazo (Franco Fafasuli)

La intención de la oposición es exponer lo que el macrismo cree es una causa política en tiempos electorales. Y ya comenzaron a hacer “control de daños” ante un seguro procesamiento y hasta que tengan éxito con la estrategia de sacar la causa de Dolores.

“Creen que procesándome van a cambiar el resultado de las elecciones”, dijo el viernes el ex presidente. “Seguro me van a procesar porque ya me prejuzgó”, insistió anoche cenando con Juana Viale.