For Ever y Racing de Córdoba no se sacaron ventaja e igualaron

Prevaleció la disciplina táctica, la pierna fuerte y hubo pocas situaciones de peligro, desde allí puede empezar a explicarse el empate entre For Ever y Racing de Córdoba, que igualaron sin abrir el marcador este domingo por la fecha 28 de la zona Norte del torneo Federal “A” de fútbol en el “Juan Alberto García”.

Fue un cotejo parejo, donde ambos equipos mostraron sus argumentos, con un elenco cordobés de mayor elaboración y un “Negro” intentando un juego más directo.

Alrededor de 7000 personas dijeron presentes en el “Gigante”, en el regreso del público de For Ever tras más de un año y medio sin asistencia a la cancha por la pandemia.

En la próxima fecha, el conjunto chaqueño deberá visitar a Gimnasia de Concepción del Uruguay y buscará seguir sumando para empezar a sellar su clasificación entre los mejores cuatro y jugar la primera fase de playoff en condición de local. Para Racing el punto fue muy bueno, ya que depende de sí mismo para quedarse con el grupo.

EL PARTIDO

La primera mitad fue muy intensa, los dos equipos buscaron lastimar al rival con mucha presión, con ambos yendo a buscar el resultado. Cada uno con su argumento, con sus ideas y con su sistema. For Ever lo buscó quebrar con presión, Barinaga se quiso hacer dueño de la pelota moviéndose por todo el frente de ataque. Racing de Córdoba con mucha movilidad de Blanco y de Garnerone.

En los primeros minutos, la pelota fue de Racing: Giménez cortaba y la movilidad que ofrecía Chalabe y la velocidad de Garnerone, intentaron lastimar a una defensa de For Ever que, al no tener delantero de referencia para marcar, mostró algunas indecisiones que ajustó con el correr de los minutos. La más clara estuvo en los pies de Garnerone que definió con sutileza ante la salida de Canuto, pero el arquero local mostró su enorme jerarquía y le negó el gol al delantero cordobés.

Con el correr de los minutos, For Ever comenzó a levantar su rendimiento y ganar en mitad de cancha, Emanuel Díaz tuvo mayor posesión y comenzó a manejar los hilos de la mitad de cancha. Las asociaciones entre Barinaga y Díaz mejoraron al conjunto chaqueño que tuvo la más clara en los pies de Allende que definió mordido y Rivero salvó a los cordobeses sobre la línea.

Así se fueron los primeros 45 minutos, 0 a 0, con pocas situaciones de peligro y en un partido jugado con muchísima intensidad.

En el segundo tiempo el juego no cambió, de hecho Racing comenzó mejor, con Giménez cortando todo en la mitad de cancha, con Fernández y García por las bandas haciendo ancho al equipo y con el desequilibrio de Garnerone que le ganó siempre a Cuevas cuando se tiró por izquierda.

A pesar de esa superioridad, Racing no tuvo muchas ocasiones, la más clara estuvo en los pies de Blanco, tras un rechazo largo de Canuto y un cabezazo del fondo cordobés que agarró mal parada a la defensa de For Ever, Blanco se escapó y definió a quemarropas, pero Canuto adivinó y logró tapar de manera estupenda.

Allí creció For Ever, que comenzó a manejar un poco más la pelota y generó aproximaciones, pero nada que realmente asuste a Rodríguez. El equipo de Cravero intentó con el ingreso de Giménez e Ibarra que fueron los más desequilibrantes y buscaron asociarse para generar peligro, pero sin mayor éxito. La situación más importante estuvo en los pies de Ibarra, al que le quedó la pelota tras un pelotazo largo, pero entre amague y amague no pudo rematar bien y la agarró mordido para que la pelota se vaya ancha.

De a poquito Racing se fue conformando con el punto y For Ever no lo supo ganar, el partido careció de emociones pero fue muy intenso a pesar del 0 a 0. En la próxima fecha, el conjunto de Cravero deberá visitar Gimnasia de Concepción del Uruguay y cerrará su presentación en la primera fase ante Douglas en el “Gigante de la Avenida”.

FOR EVER (0): Gastón Canuto; Pablo Cuevas, Marcos Fissore, Yair Marín y Fabricio Elgorriaga; Lucas Jofré, Oscar Gómez, Emanuel Díaz y Leandro Allende; Cristian Barinaga y Matías Romero. DT: Daniel Cravero.

RACING DE CÓRDOBA (0): Leonardo Rodríguez; Santiago Rinaudo, Facundo Rivero, Marcio Gómez y Juan Albertinazzi; Franco García, Emmanuel Giménez, Raúl Chalabe y Leandro Fernández; Martín Garnerone y Emiliano Blanco. DT: Hernán Medina.

Cambios: 16ST Marcos Giménez x Lucas Jofré (FE), Cristian Ibarra x Cristian Barinaga (FE), 35ST Nicolás Fassino x Emiliano Blanco (R), Axel Villegas x Raúl Chalabe (R), Ricardo Acosta x Leandro Allende (FE), 44ST Diego Jara x Martín Garnerone (R).

Árbitro: José Darío Sandoval (Concordia). Asistentes: Guido Córdoba (Concordia) y Daniel Zamora (Paraná). Cuarto: Santiago Folmer (Victoria). Estadio: Juan Alberto García, de For Ever.