Federal “A” Sarmiento complicado

Tras los resultados arrojados de la 29ª fecha de la zona Norte del Torneo Federal “A”, el panorama para clasificar a la segunda fase de play off para Sarmiento, es muy complejo.

El “Decano”, que quedó libre en esta fecha, tiene 30 puntos en la tabla de posiciones y quedó a 4 puntos de la clasificación (el último que ingresa es Juventud Unida de Gualeguaychú que tiene 34 puntos). A su vez quedó a 5 puntos de Defensores de Belgrano de Villa Ramallo (tiene 35 puntos), con 6 unidades por jugar, ya que restan solo dos fechas para el final de esta primera fase.

Lo bueno para Sarmiento es que tiene ventajas ante Juventud Unida (igualó 1 a 1 como visitante y le ganó por 3 a 2 de local); y ante Defensores de Belgrano (perdió de visitante por 2 a 1, pero de local lo goleó por 4 a 1), por los partidos entre sí.

Otro dato, comparte la posición con Unión de Sunchales con 30 puntos, equipo contra el cual si tiene desventaja, ya que empató en el Estadio Centenario y perdió de visitante.

Para clasificar, Sarmiento deberá ganar los dos partidos, esperar que Unión de Sunchales, no sume los 6 puntos, y que Juventud Unida o Defensores dejen puntos en el camino. Mucha matemática y rezo.

Toda la 28ª fecha

Central Norte (S) (4) – Gimnasia (CdU) (0)

Goles: 14PT Franco Faría (CN); 20PT Juan Martín Capurro (CN); 24PT Diego Magno, de penal (CN); 7ST German Lesman (CN).

Crucero del Norte (0) – Douglas Haig (0)

Unión (S) (1) – Sp. Las Parejas (2)

Goles: 30PT Maximiliano Romero (SLP); 36PT Agustín Lavezzi (SLP); 23ST Tomás Attis (U).

Defensores (VR) (1) – Boca Unidos (0)

Gol: 40ST Cristian Fornillo (DB).

Defensores (P) (3) – Juventud Unida (G) (0)

Goles: 38PT Nazareno Rodríguez (DP); 26ST Yair Gurnel (DP); 33ST Jorge Rossi (DP).

Sp. Belgrano (SF) (1) – Gimnasia y Tiro (S) (1)

Gol: 43PT Luciano Herrera (GyT); 26ST Ezequiel Gaviglio (SB).

For Ever (0) – Racing (C) (0)

Libre: Sarmiento.

POSICIONES

Racing (C) 54

Gimnasia y Tiro (S) 51

Central Norte (S) 45

For Ever 41

Sp. Las Parejas 38

Defensores (P) 38

Defensores (VR) 35

Juventud Unida (G) 34

Unión (S) 30

Sarmiento 30

Boca Unidos 29

Gimnasia (CDU) 26

Douglas Haig 26

Sportivo Belgrano 26

Crucero del Norte 21.

Las dos fechas que restan

Toda la 29ª – Domingo 24 de octubre

G. Esgrima Vs. C. For Ever

Douglas Haig Vs. Ctral. Norte

Sportivo Ac Vs. Crucero Del N.

Boca Unidos Vs. Unión S.

Juv. Unida G. Vs. Def. Belgrano

G. Y Tiro Vs. De.Pro.

Sarmiento Vs. Sp. Belgrano

Libre: Racing C.

30ª Fecha – Domingo 31 de octubre

De.Pro. Vs. Sarmiento

Def. Belgrano Vs. G. Y Tiro

Unión S. Vs. Juv. Unida G.

Crucero Del N. Vs. Boca Unidos

Ctral. Norte Vs. Sportivo Ac

C. For Ever Vs. Douglas Haig

Racing C. Vs. G. Esgrima

Libre: Sp. Belgrano.