Un afiche de Cristina con ropa de presa en la campaña de Boasso detonó una crisis en Camioneros

La campaña “Basta Cristina” que lanzó el candidato a senador Jorge Boasso con un polémico afiche donde aparece la vicepresidenta vestida de presa con el típico traje a rayas y esposada, tuvo fuerte impacto en el frente Primero Santa Fe donde el candidato a diputado Luis Contigiani se bajó este viernes de la lista.

Contigiani es de origen radical, militó en la Federación Agraria y en el cristianismo de base, llegó al Congreso de la mano del socialismo por el Frente Progresista pero tuvo que formar un bloque aparte cuando votó en contra de la despenalización del aborto. Ahora, buscaba renovar su banca en una alianza con Boasso pero el endurecimiento de la campaña lo hizo desistir.

“Es un hecho gravísimo, no estoy de acuerdo, no es el camino”, sostuvo Contigiani en diálogo con Radio Dos y agregó que “se cruzó un límite que no se puede tolerar, es un tema de convicciones”. Desde el frente Primero Santa Fe sospechan que hubo presiones del Frente de Todos nacional para que no avale la campaña de Boasso y no descartan que desembarque en el Ministerio de Agricultura que conduce Julián Domínguez.

Consultado por LPO sobre la decisión de Contigiani, Jorge Boasso, que mantiene su postulación al Senado, se limitó a declarar que “era lógico, respeto su decisión”. Desde Juntos por el Cambio están convencidos que detrás de la nueva estrategia del radical rosarino está la mano de Perotti.

Sucede que con la radicalización del discurso en contra del kirchnerismo, Boasso sale directamente a competirle los votos a Carolina Losada, quien ganó la interna de Cambiemos y basó su campaña en torno a la polarización directa con Cristina. Ahora, el radical rosarino busca pescar en la misma pecera y podría poner el riesgo la amplia diferencia que la ex periodista consiguió en las PASO.

Es que Boasso fue el primero en constituir una alianza con el PRO en 2015, una semana antes de la Convención de Gualeguaychú donde nació Cambiemos. En ese año, el radical acompañó a Miguel del Sel en la fórmula a la gobernación que quedó a 1.400 votos de ganarle al socialista Miguel Lifschitz.

Después de esa elección, a Boasso nunca más le permitieron competir por en las internas de Juntos por el Cambio y tuvo que pelear siempre por afuera. En esa oportunidad, ni siquiera intentó meterse en las PASO del armado nacional y selló un acuerdo con Luis Contigiani que se acaba de romper con el endurecimiento del discurso en contra del kirchnerismo.

A su vez, la estrategia electoral trajo problemas hacia adentro del Sindicato de Camioneros que conduce Pablo Moyano. Es que uno de los partidos que avalaba la lista es Cultura de la Educación y el Trabajo de Marcelo “Pipi” Andrada, secretario general Recolectores de Rosario que integra Camioneros.

Cuando comenzó a circular el afiche, reclamaron desde Buenos Aires por el tenor de la campaña. Desde el entorno de Andrada aseguraron a LPO que los agarró de sorpresa y que no estaban al tanto de la imagen. Además, dijeron que si Contigiani anunciaba su renuncia ayer jueves, estaba la posibilidad de suplantarlo por el mismo Andrada encabezando Diputados, ahora sostienen que esa jugada es imposible.