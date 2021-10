Fuerte cruce entre Randazzo y Espert en la presentación de los candidatos en el Coloquio de IDEA

Los principales candidatos a diputados en la provincia de Buenos Aires participaron este viernes de un panel del 57° Coloquio de Idea, que finalizó hoy en Costa Salguero con el discurso del presidente Alberto Fernández.

En un panel moderado por el periodista Fernando González, expusieron sus ideas los postulantes del Frente de Todos, Victoria Tolosa Paz; de Juntos, Diego Santilli; del Frente más Valores, Cynthia Hotton, de Vamos con Vos, Florencio Randazzo; y de Avanza Libertad, José Luis Espert.

Justamente estos dos últimos candidatos fueron los protagonistas del momento más interesante del debate. Randazzo y Espert se cruzaron fuerte cuando fueron invitados a explicar cuál sería el primer proyecto que presentarían en el Congreso en caso de acceder a una banca.

“Necesitamos una ley de estabilidad económica para poder tener previsibilidad que tenga que ver con qué porcentaje del PBI va a gasto público, que se ha incrementado y no dio resultados; cómo modificamos la política fiscal, porque la presión fiscal en la Argentina es insostenible”, dijo Randazzo para culminar aclarando lo importante que sería dar el debata en torno a una modificación de la matriz impositiva: “Necesitamos una nueva ley de coparticipación”.

Espert lo cruzó. Fue uno de los pocos momentos del panel en que un candidato se animó a avanzar sobre otro. Irónicamente celebró “la conversión de Randazzo del kirchnerismo al liberalismo” y acotó: “Espero que no sea Randazzo porque estamos en época electoral, porque nunca te escuché hablar estas cosas. Bienvenido al sentido común” . La descripción fue convalidada por los presentes con un importante aplauso.

De inmediato, Randazzo le aclaró que ese tipo de comentarios no son constructivos. “No se trata de ser liberal o no ser liberal”, replicó. Sin embargo, Espert redobló la apuesta y le recordó que esos conceptos a los que hacía referencia él los venía reiterando hace tres décadas. “Sí contribuyen, ¿sabes por qué? Porque hay gente que dice lo que vos decís hace 30 años. Y es medio raro que hace un mes que estás diciendo las mismas cosas que gente como yo dice hace 30 años. Y uno dice ¿no será por cuestiones electorales?”, se preguntó nuevamente el candidato liberal.

En tal sentido, Espert aclaró que lo que decía no era ninguna falta de respeto y añadió: “Así como antes la manera de hacer campaña era prometer la estupidez que hace el kirchnerismo hoy de regalar plata a los egresados, regalando plata a los que van al cine, regalando bicicletas y termotanques. Y ahora la manera de hacer campaña es estar a favor de bajar impuestos y de cambios en las leyes laborales. Vos fuiste parte de un gobierno que jamás se habló de cambiar leyes laborales e impuestos”. Y concluyó: “Espero no estar asistiendo a una nueva estafa en medio de un proceso electoral”.

